Công an Phú Thọ khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Khánh về hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 67 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 26/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1984, trú phường Thanh Miếu) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của bà Trịnh Thị T. (SN 1981, trú tại phường Thanh Miếu) về việc Nguyễn Ngọc Khánh có hành vi cho vay tiền với lãi suất vượt quá mức cho phép theo quy định của pháp luật trong năm 2024.

129.jpg
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Quá trình làm việc, Nguyễn Ngọc Khánh tự nguyện giao nộp một điện thoại di động, một máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền, bảng thống kê tiền lãi và nội dung trao đổi, đòi nợ với người vay qua mạng xã hội.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn của bà Trịnh Thị T., trong năm 2024, Nguyễn Ngọc Khánh đã nhiều lần cho vay tiền với lãi suất cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự. Các giao dịch vay, trả tiền lãi được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng và tin nhắn trên ứng dụng Zalo. Tổng số tiền Khánh thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng là 67.221.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Khánh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không vay tiền từ các cá nhân, tổ chức cho vay không rõ ràng, lãi suất cao, khi phát hiện hành vi cho vay lãi nặng, kịp thời tố giác để cơ quan chức năng xử lý.

