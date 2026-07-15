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Doanh nghiệp

Petrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

PV

Ngày 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận thành tích tăng trưởng đồng loạt ở các chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá cao tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" của Petrovietnam.

Vượt thách thức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Trong báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường chỉ rõ, nền kinh tế thế giới và thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột địa chính trị, biến động giá dầu, khí, LNG, đứt gãy chuỗi cung ứng và yêu cầu chuyển dịch năng lượng đã tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam.

Tuy nhiên, nhờ chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, nâng cao năng lực quản trị, điều hành linh hoạt theo chuỗi giá trị, 6 tháng đầu năm, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từ 5,0 - 23,1% so với cùng kỳ năm 2025, bảo đảm nguồn cung năng lượng, xăng dầu, điện, khí, phân bón và các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế; tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong bảo đảm “5 An” cho đất nước: An ninh năng lượng, An ninh kinh tế, An ninh lương thực, An ninh quốc phòng, An sinh xã hội. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau 11 năm (kể từ năm 2015), sản lượng dầu thô tăng 14,2% so với cùng kỳ, bất chấp nhiều mỏ đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế biến động, Petrovietnam đã linh hoạt điều hành nguồn nguyên liệu, tối ưu công suất các nhà máy, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước. Tập đoàn tiên phong chuyển dịch năng lượng xanh thông qua thúc đẩy xăng sinh học E10, góp phần giảm phát thải, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh quốc gia.

Với nỗ lực đó, kết quả các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Petrovietnam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và bám sát mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của Chính phủ. Tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ 2025; doanh thu hợp nhất ước đạt 445,4 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch, tăng 39%. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27%.

Petrovietnam tiếp tục thúc đẩy đầu tư phát triển, tạo năng lực tăng trưởng mới. Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ; tập trung vào các dự án trọng điểm trong lĩnh vực thăm dò khai thác, khí, điện, LNG, lọc hóa dầu gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn giai đoạn 2026 - 2030.

Hoạt động thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế cũng được Petrovietnam đẩy mạnh. Doanh thu từ kinh doanh quốc tế 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,5% kế hoạch năm.

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Kiến tạo động lực tăng trưởng mới đảm bảo năng lượng cho phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Petrovietnam, khẳng định Tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Mặc dù tỷ trọng đóng góp của Petrovietnam trong GDP có xu hướng giảm theo quá trình phát triển của nền kinh tế, nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng và tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dẫn chứng từ biến động tại Trung Đông thời gian qua, Phó Thủ tướng nhìn nhận, nếu Việt Nam không có 2 nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" khát vọng của tập thể gần 60.000 lao động Petrovietnam trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chính phủ đặt niềm tin lớn vào Petrovietnam và tin tưởng Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng quốc gia. Petrovietnam phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, đồng thời tăng trưởng phải thực chất, hiệu quả và đi cùng đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại nhưng cũng phải bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, ngay trong tháng 7 năm 2026, Petrovietnam sẽ ban hành Chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm theo đúng tinh thần Phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát.

Petrovietnam nhận thức rõ kết quả 6 tháng đầu năm là rất khích lệ nhưng mới là tiền đề, bài toán lớn nhất của Petrovietnam trong 6 tháng cuối năm không chỉ là “làm gì”, mà là “làm như thế nào để có kết quả cụ thể”; không chỉ là quyết tâm, mà là kỷ luật thực thi; không chỉ là chương trình hành động, mà là sản phẩm, dòng tiền, tiến độ dự án và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn định hướng các giải pháp trọng tâm và khẳng định: 6 tháng cuối năm Tập đoàn sẽ “biến chủ trương thành chương trình hành động, biến chỉ tiêu thành sản phẩm cụ thể, biến nguồn lực thành tăng trưởng, biến cam kết thành kết quả đo đếm được”; và hành động với đúng tinh thần 8 chữ vàng của Tổng Bí thư trao tặng “Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu”.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao các Bằng khen của Đảng uỷ Chính phủ tặng các tổ chức Đảng, Đảng viên Petrovietnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp.

Một số kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật 6 tháng đầu năm của Petrovietnam:

- Tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ;

- Doanh thu hợp nhất ước đạt 445,4 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch, tăng 39% so với cùng kỳ;

- Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

- Gia tăng trữ lượng đạt 8,3 triệu tấn quy dầu, bằng 55,3% kế hoạch năm;

- Sản lượng dầu thô đạt 5,5 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

- Sản lượng điện đạt 20,46 tỷ kWh, tăng 23,1% so với cùng kỳ;

- Sản xuất xăng dầu đạt 8,51 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ;

Chú thích ảnh: Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn giới thiệu với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về những công trình, dự án nổi bật của Petrovietnam

#Đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô #Chuyển dịch năng lượng xanh #Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm #Vai trò doanh nghiệp nhà nước trong an ninh năng lượng #Chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng hai con số

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