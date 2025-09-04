Hà Nội

Doanh nghiệp

Petrovietnam - 5 "An" và 5 "Nhất"

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chia sẻ về 5 "An" và 5 "Nhất" của Tập đoàn trong hành trình đồng hành cùng đất nước.

Trần Thị Sánh

Hành trình xây dựng và trưởng thành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được bắt đầu từ ước nguyện lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ngành công nghiệp dầu khí (nay là ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam) năm 1959. Đến ngày 27/11/1961, Đoàn thăm dò dầu lửa 36 (tổ chức tiền thân của Petrovietnam) được ra đời. Và ngay sau khi thống nhất đất nước, ngày 3/9/1975, Chính phủ đã quyết định thành lập Tổng cục Dầu khí Việt Nam - nay là Petrovietnam.

Đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã trải qua 50 năm đồng hành cùng với đất nước, đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí hiện đại, nâng tầm trong khu vực và thế giới, đồng bộ, hoàn chỉnh từ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí đến công nghiệp khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến dầu khí và dịch vụ kỹ thuật cao, đã hình thành hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược quốc gia. Petrovietnam là động lực phát triển kinh tế, xã hội đất nước thông qua an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, từ việc thực hiện sứ mệnh 5 “An” đó, Petrovietnam đã đạt được những kết quả và thành tựu to lớn sau 50 năm, trong đó có 5 chỉ số thuộc hàng cao nhất quốc gia.

anh2-2.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu tại Hội nghị.

Thứ nhất, Petrovietnam là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 11 ở Đông Nam Á, với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 556 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu của Petrovietnam đến nay đã đạt 599 tỷ USD.

Thứ hai, Petrovietnam là doanh nghiệp có đóng góp ngân sách cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đến nay, Petrovietnam đã đóng góp ngân sách khoảng 142 tỷ USD. Trung bình 5 năm gần đây, mỗi năm Tập đoàn đóng góp trên 160 nghìn tỷ đồng. Trước năm 2000, Petrovietnam đóng góp khoảng 30% cho ngân sách. Hiện nay, Tập đoàn đóng góp hằng năm khoảng 9% cho ngân sách nhà nước, chiếm khoảng 80,3% trong tổng số nộp ngân sách của 18 tập đoàn/tổng công ty nhà nước.

Thứ ba, Petrovietnam luôn nằm trong danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Việt Nam liên tục trong những năm qua và đặc biệt trong 5 năm gần đây luôn xếp ở vị trí dẫn đầu. Năm 2024, lợi nhuận của Tập đoàn đạt trên 55 nghìn tỷ đồng.

Trong 5 năm gần đây, Petrovietnam đã có những bước phát triển phục hồi tăng trưởng với tốc độ rất cao, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 15%/năm; tốc độ tăng trưởng về nộp ngân sách là 16,4%/năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất là trên 36%/năm.

Thứ tư, Petrovietnam là doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, có số giải thưởng về khoa học công nghệ nhiều nhất. Petrovietnam có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh, 4 giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, 46 giải thưởng Vifotec/WIPO... đặc biệt có 4 bằng độc quyền sáng chế quốc tế. Những kết quả này đã đóng góp quan trọng vào phát triển sản xuất kinh doanh của Petrovietnam.

Thứ năm, Petrovietnam luôn nằm trong nhóm các doanh nghiệp thực hiện an sinh xã hội cao nhất. Chỉ tính riêng giai đoạn 5 năm 2020-2025, Petrovietnam đã thực hiện công tác an sinh xã hội lên đến 5.129 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp. Đây là nguồn động viên to lớn để doanh nghiệp, các nhà quản trị, các nhà quản lý, các doanh nhân tự tin, có thêm động lực vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của thương trường để giành được những thành tựu mới trong hoạt động của mình".

Trong giai đoạn tiếp tục phát triển và đồng hành với đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, định hướng của Đảng và Nhà nước, phù hợp với xu hướng dịch chuyển năng lượng, Petrovietnam đã thực hiện bước dịch chuyển mang tính kỷ nguyên sang mô hình tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia. Theo đó, Petrovietnam sẽ phát triển xa hơn trên nền tảng công nghiệp dầu khí truyền thống với 3 trụ cột chiến lược là: Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật cao; trong đó Năng lượng là trụ cột cốt lõi. Petrovietnam đặt ra mục tiêu, khát vọng lớn - phấn đấu đến năm 2030 lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới thông qua 6 nhóm giải pháp trụ cột, chiến lược.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định để hoàn thành sứ mệnh "kép" bảo đảm an ninh năng lượng và kiến tạo năng lượng quốc gia với mục tiêu khát vọng vào Fortune 500 năm 2030 trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức và biến động, Petrovietnam mong muốn và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, đồng hành với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, với các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, với các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và đặc biệt mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng sẽ là động lực để Petrovietnam tiếp tục "Giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia" trong thời gian tới, đồng hành cùng đất nước phát triển.

