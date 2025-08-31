Hà Nội

Penthouse 130m2 view Hồ Tây của Hoa hậu Lương Thùy Linh

Penthouse của Hoa hậu Lương Thùy Linh nằm trên tầng cao của một tòa nhà trung tâm thủ đô, không gian thoáng đãng, có view toàn cảnh thành phố. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi góp mặt trong đội hình nghệ sĩ tham gia A80 mừng Quốc khánh. Ảnh: Vietnamplus
Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi góp mặt trong đội hình nghệ sĩ tham gia A80 mừng Quốc khánh. Ảnh: Vietnamplus
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 sống trong căn penthouse thông tầng rộng 130m2 tại tầng 39 - 40 một tòa nhà cao cấp tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 sống trong căn penthouse thông tầng rộng 130m2 tại tầng 39 - 40 một tòa nhà cao cấp tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Căn hộ sở hữu vị trí đắc địa, hướng ra sông Hồng, Hồ Tây và cầu Nhật Tân. Ảnh: FBNV
Căn hộ sở hữu vị trí đắc địa, hướng ra sông Hồng, Hồ Tây và cầu Nhật Tân. Ảnh: FBNV
Nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu trung tính như xám, trắng, be và nâu. Phòng khách nổi bật với bộ sofa nâu, tường ốp vân đá đen-xám, kết nối liền mạch với bếp. Ảnh: FBNV
Nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu trung tính như xám, trắng, be và nâu. Phòng khách nổi bật với bộ sofa nâu, tường ốp vân đá đen-xám, kết nối liền mạch với bếp. Ảnh: FBNV
Phòng bếp hiện đại, thiết kế mở, sử dụng đá sáng màu kết hợp tủ gỗ âm tường. Ảnh: FBNV
Phòng bếp hiện đại, thiết kế mở, sử dụng đá sáng màu kết hợp tủ gỗ âm tường. Ảnh: FBNV
Bàn ăn kết hợp kệ trang trí với những bình gốm đầy nghệ thuật. Ảnh: FBNV
Bàn ăn kết hợp kệ trang trí với những bình gốm đầy nghệ thuật. Ảnh: FBNV
Hoa hậu tự tay cắm hoa để trang trí trong khu bếp. Ảnh: FBNV
Hoa hậu tự tay cắm hoa để trang trí trong khu bếp. Ảnh: FBNV
Nàng hậu cũng đầu tư nhiều món đồ hiện đại cho nhà bếp. Ảnh: FBNV
Nàng hậu cũng đầu tư nhiều món đồ hiện đại cho nhà bếp. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ thiết kế tối giản nhưng nổi bật nhờ chất liệu cao cấp. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ thiết kế tối giản nhưng nổi bật nhờ chất liệu cao cấp. Ảnh: FBNV
Một góc khác trong phòng ngủ với phong cách cổ điển, nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV
Một góc khác trong phòng ngủ với phong cách cổ điển, nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV
Góc chill yêu thích với ghế bành đen. Ảnh: FBNV
Góc chill yêu thích với ghế bành đen. Ảnh: FBNV
#Penthouse Hồ Tây #Lương Thùy Linh #Căn hộ cao cấp Hà Nội #View sông Hồng #Thiết kế nội thất tối giản #Chung cư trung tâm Hà Nội

