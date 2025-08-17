Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Căn hộ 4,5 tỷ chỉ để "trốn gia đình” 1 ngày/tuần của nữ chủ nhân

Bất động sản

Căn hộ 4,5 tỷ chỉ để "trốn gia đình” 1 ngày/tuần của nữ chủ nhân

Căn hộ là nơi nữ chủ nhân dành một ngày trong tuần nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, để ổn định về cảm xúc, yêu thương những đứa trẻ và cha mẹ nhiều hơn. 

Hoàng Minh (theo Weibo)
Lý Cảnh (một người phụ nữ Trung Quốc) gây chú ý với câu chuyện mua căn hộ 50m2 để "trốn gia đình" sống một mình một ngày mỗi tuần, tận hưởng không gian riêng tư, yên tĩnh. Ảnh: Weibo
Lý Cảnh (một người phụ nữ Trung Quốc) gây chú ý với câu chuyện mua căn hộ 50m2 để "trốn gia đình" sống một mình một ngày mỗi tuần, tận hưởng không gian riêng tư, yên tĩnh. Ảnh: Weibo
Căn hộ này có giá 1,25 triệu NDT (4,5 tỷ đồng), nằm trên tầng 28 của chung cư tại Thành Đô (Trung Quốc) được cải tạo lại theo phong cách của riêng Lý Cảnh. Ảnh: Weibo
Căn hộ này có giá 1,25 triệu NDT (4,5 tỷ đồng), nằm trên tầng 28 của chung cư tại Thành Đô (Trung Quốc) được cải tạo lại theo phong cách của riêng Lý Cảnh. Ảnh: Weibo
Tầng một là phòng trà, phòng ăn, tầng hai là không gian thư giãn và đọc sách, còn tầng ba là phòng nhỏ dành riêng cho hai con. Ảnh: Weibo
Tầng một là phòng trà, phòng ăn, tầng hai là không gian thư giãn và đọc sách, còn tầng ba là phòng nhỏ dành riêng cho hai con. Ảnh: Weibo
Đặc biệt, trong nhà có một khu vườn, thậm chí là "mặt trăng nhân tạo" có thể điều chỉnh từ trăng tròn sang trăng khuyết. Ảnh: Weibo
Đặc biệt, trong nhà có một khu vườn, thậm chí là "mặt trăng nhân tạo" có thể điều chỉnh từ trăng tròn sang trăng khuyết. Ảnh: Weibo
Cây xanh được hỗ trợ bởi hệ thống phun sương tự động, giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng quanh năm. Ảnh: Weibo
Cây xanh được hỗ trợ bởi hệ thống phun sương tự động, giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng quanh năm. Ảnh: Weibo
3 tầng được kết nối bằng các lối đi so le, uốn lượn. Mỗi góc nhìn mang đến một cảm nhận khác nhau. Ảnh: Weibo
3 tầng được kết nối bằng các lối đi so le, uốn lượn. Mỗi góc nhìn mang đến một cảm nhận khác nhau. Ảnh: Weibo
Căn hộ là nơi để Lý Cảnh trú ẩn khỏi sự ồn ào, đồng thời là “khoảng lặng để yêu lại cuộc sống”. Ảnh: Weibo
Căn hộ là nơi để Lý Cảnh trú ẩn khỏi sự ồn ào, đồng thời là “khoảng lặng để yêu lại cuộc sống”. Ảnh: Weibo
Lý Cảnh dành một ngày mỗi tuần để ở đây, ăn một bữa đơn giản, đọc một cuốn sách, hoặc chỉ ngồi thinh lặng bên cửa sổ. Ảnh: Weibo
Lý Cảnh dành một ngày mỗi tuần để ở đây, ăn một bữa đơn giản, đọc một cuốn sách, hoặc chỉ ngồi thinh lặng bên cửa sổ. Ảnh: Weibo
Nữ chủ nhân khẳng định cô không mua căn hộ này để đầu tư hay cho thuê, mà để sống một cách thật sự và ý nghĩa. Ảnh: Weibo
Nữ chủ nhân khẳng định cô không mua căn hộ này để đầu tư hay cho thuê, mà để sống một cách thật sự và ý nghĩa. Ảnh: Weibo
Hoàng Minh (theo Weibo)
#căn hộ 4 #5 tỷ #phong cách sống riêng tư #trốn gia đình #căn hộ tại Thành Đô #thiết kế căn hộ độc đáo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT