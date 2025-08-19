"Tròn mắt" trước căn hộ chỉ 9m2 vẫn đầy đủ tiện nghi

Dù chỉ rộng 9m2, không gian sống của cặp đôi trẻ vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự tiện nghi, đầy đủ công năng.
Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe ga Stylo 160 2025 nâng cấp tại Indonesia, đánh dấu một năm kể từ lần ra mắt đầu tiên của mẫu xe này.
Nữ ca sĩ 52Hz vụt sáng nhờ chương trình Em xinh say hi, hiện tại gắn bó với Rio.
Túc Anh Hoa - một trong những mẫu lookbook trẻ đầy triển vọng tại Hà Nội, vừa chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách "girl phố" đầy cuốn hút.
Con gái Phương Vy sánh bước cùng mẹ trên sàn catwalk. Thiều Bảo Trâm khoe chân dài quyến rũ trong chiếc đầm vàng rực rỡ.
Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, vận mệnh 12 con giáp thay đổi bất ngờ: Tý thăng tiến rực rỡ, Hợi hanh thông tài lộc, còn Tỵ lại đối mặt thử thách lớn.
Chuyên gia khuyên người dùng iPhone nên tắt tính năng làm mới ứng dụng nền để tiết kiệm pin, tránh giật lag và giúp máy hoạt động mượt mà hơn.
Vũ khí hiến tế thời kỳ đồ sắt ngoạn mục được khai quật ở Đan Mạch, bao gồm cả một chiếc áo giáp xích cực kỳ quý hiếm.
Sau 80 năm, những kỷ vật này dường như vẫn còn thấm đẫm âm hưởng hào hùng của những giờ khắc sục sôi lòng yêu nước trong cuộc Cách mạng Tháng 8.
Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trong đó, một con nai nặng khoảng 200 kg.
GPT-5 ra mắt gây thất vọng, làm dấy lên lo ngại bong bóng AI có thể xẹp nhanh, đe dọa hàng trăm tỷ USD đầu tư tại Silicon Valley.
Bugatti W16 Mistral mới tinh có giá chỉ 5 triệu Euro, nhưng 1 đại lý đã rao bán xe lướt với giá 9,52 triệu Euro, tương đương 11,1 triệu USD (hơn 270 tỷ đồng).
Omoda C7 vừa được trưng bày tại một sự kiện ở Hà Nội đã, nhanh chóng thu hút người dùng nhờ thiết kế cá tính, công nghệ hiện đại cùng loạt tính năng an toàn.
HMD vừa hồi sinh Nokia 3210 dưới phiên bản Barcelona Edition, giữ dáng cục gạch hoài cổ nhưng được bổ sung trí tuệ nhân tạo AI cực kỳ hiện đại.
Chu Diệp Anh, gương mặt diễn viên và mẫu nhí đình đám một thời, giờ đây đã bước sang tuổi 14 và khiến nhiều người bất ngờ với sự "lột xác" về ngoại hình.
Đơn vị tổ chức đấu giá chiếc Ferrari Daytona SP3 599+1 này sẽ có giá trên 3,5 triệu USD, nhưng khi kết quả cuộc đấu giá kết thúc, nó được trả đến 26 triệu USD.
Dù không quá thường xuyên cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân, thể nhưng mỗi lần Lê Phương Anh đăng ảnh đều khiến fan phải xuýt xoa vì sắc vóc xinh đẹp.
Diện bikini hai mảnh trong loạt ảnh mới, Huỳnh Thị Mỹ Tiên khoe cơ bụng săn chắc, khiến nhiều người phải xuýt xoa khen “thân hình trong mơ".
Quân đội Mỹ kết hợp xe tăng Abrams M1A2 SEPv3 với máy bay không người lái trinh sát Skydio X2D Multiband trong cuộc tập trận chiến trường Pegasus Forge.
Không chỉ may mắn cuối năm Ất Tỵ, ba con giáp này còn tiếp tục bội thu tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026, sự nghiệp và tiền bạc song hành.
Sự bùng nổ AI khiến nhu cầu điện tại Mỹ tăng kỷ lục, đẩy giá điện hộ gia đình tăng 30% và có thể tăng thêm 25% nữa trong vài năm tới.