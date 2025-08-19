Hà Nội

Bất động sản

"Tròn mắt" trước căn hộ chỉ 9m2 vẫn đầy đủ tiện nghi

Dù chỉ rộng 9m2, không gian sống của cặp đôi trẻ vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự tiện nghi, đầy đủ công năng.

Hoàng Minh (theo Toutiao)
Ở nơi bất động sản thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, một đôi vợ chồng trẻ dù sống trong căn hộ vỏn vẹn 9,2m2 vẫn có thể duy trì cuộc sống thoải mái suốt hai năm qua. Ảnh: Toutiao
Căn hộ nằm tại khu Causeway Bay, tuy chỉ rộng 9,2m2 nhưng vẫn được bố trí đầy đủ các không gian ngủ, bếp, góc làm việc, nhà vệ sinh...Ảnh: Toutiao
Để không gian gọn gàng, vợ chồng trẻ tận dụng triệt để các giải pháp lưu trữ. Trong đó, tủ quần áo kịch trần được chia ngăn khoa học để treo và gấp đồ ngăn nắp. Ảnh: Toutiao
Bên dưới giường ngủ thiết kế ba hộc tủ lớn, tiện cất chăn ga gối hay quần áo trái mùa. Ảnh: Toutiao
Do diện tích hạn chế, khu bếp được thiết kế theo dạng mở, đầy đủ tiện nghi cơ bản cho sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Toutiao
Nhà vệ sinh nhỏ vẫn được bố trí hợp lý với khu khô và ướt tách biệt. Ảnh: Toutiao
Ba mặt của căn hộ đều có cửa sổ, nên ở góc sáng nhất, cặp vợ chồng đặt một chiếc bàn cong nhỏ vừa là góc trang điểm, vừa kiêm nơi làm việc. Ảnh: Toutiao
Giường ngủ được kê sát tường, cạnh một ô cửa sổ nhỏ để đón ánh sáng. Ảnh: Toutiao
Đối diện là hệ tủ âm tường chừa khoảng trống gọn gàng để đặt chiếc TV nhỏ. Ảnh: Toutiao
Trên tường treo những bức ảnh DIY, khiến không gian thêm phần ấm áp và giàu kỷ niệm. Ảnh: Toutiao
