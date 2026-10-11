Chính phủ Panama ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh cùng hàng loạt dư chấn làm rung chuyển quốc gia Trung Mỹ này.

Hai trận động đất mạnh 7,7 và 6,6 độ Richter cùng nhiều dư chấn hôm 9/10 làm sập nhiều tòa nhà ở Panama và buộc người dân trên khắp quốc gia Trung Mỹ này phải sơ tán. Các nhà địa chấn học đã ghi nhận hơn 100 dư chấn, trong đó có những dư chấn mạnh 5,8, 5,5 và 5,2 độ Richter.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Panama hôm 10/10, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Panama, ông Juan Carlos Orillac, đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất. Ông cho biết nhà cửa, trường học, cơ sở y tế, đường sá và khách sạn,...nằm trong số những cơ sở bị thiệt hại bởi cơn địa chấn vừa qua.

Malitzie Rivera, Phó Giám đốc Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia, cho biết đã nhận được báo cáo về 27 người bị thương, với mức độ từ nhẹ đến trung bình.

"Thảm họa đáng sợ"

Phần lớn thiệt hại tập trung ở các tỉnh Veraguas, Herrera, Cocle và Los Santos.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự thống kê khoảng 420 ngôi nhà và hàng trăm trường học công lập bị hư hại. Ngoài ra, 7 khách sạn, ít nhất 13 nhà thờ và 9 cây cầu bị ảnh hưởng bởi động đất.

Những ngôi nhà bị hư hại do động đất ở Villa de los Santos, Panama, ngày 10/10/2026. Ảnh: AP/Aris Mariota.

Tại La Villa de Los Santos, nằm cách tâm chấn trận động đất khoảng 64 km về phía Đông Bắc, nhà cửa và một nhà thờ Công giáo lịch sử đã bị sụp đổ. Nhiều người dân ở ngoài đường phố và đang chờ hướng dẫn của chính quyền về những việc cần làm tiếp theo.

"Chúng tôi đã ở đây từ 13 giờ chiều hôm qua. Đó là một thảm họa đáng sợ. Tôi chắc chắn rằng trong 90 năm cuộc đời, tôi chưa từng trải qua điều gì như thế. Nó thực sự rất dữ dội", ông Tony Jiménez chia sẻ. Được biết, nhà của ông Tony đã bị sập một phần và ông đang ở cùng người thân trong một chiếc lều dựng tạm.

Những hình ảnh về các tòa nhà đổ nát và những vết nứt sâu trên đường phố càng làm gia tăng nỗi lo ngại trên khắp khu vực Mỹ Latinh, nơi vừa bị tàn phá bởi hàng loạt trận động đất kinh hoàng trong những tháng gần đây.

Nhiều người dân sơ tán vì mực nước biển dâng cao

Ngày 10/10, giới chức Panama không ghi nhận trường hợp mất tích nào, nhưng cho biết một số cộng đồng vẫn bị cô lập do sạt lở đất và hư hỏng đường sá.

Trên đảo Isla Caña, khoảng 300 người đã được sơ tán do mực nước biển dâng cao và sóng lớn.

Trong khi đó, tại thành phố Penonomé, cách thủ đô khoảng 150 km, 13 người, trong đó có 5 trẻ em, đang trú ẩn tại một địa điểm. Trận động đất đã làm sụp đổ một phần và gây ra các vết nứt tại nhà thờ ở quảng trường chính, cũng như gây hư hại cho tòa nhà văn phòng Thống đốc và khách sạn Dos Continentes.

Rất đông người tập trung bên ngoài một tòa nhà sau trận động đất ở Thành phố Panama ngày 9/10/2026. Ảnh: AP/Alma Solis.

Tại thành phố Panama, một trong những nhà máy xử lý nước cung cấp cho khu vực này hoạt động ở mức 20% công suất vào ngày 10/10, và các cơ sở tạm thời với giường bệnh đã được dựng lên tại 6 bệnh viện.

Sân bay quốc tế Tocumen ở Thành phố Panama, một trong những sân bay bận rộn nhất khu vực và phục vụ hơn 20 triệu lượt hành khách trong năm 2025, đã tạm ngừng hoạt động sau trận động đất đầu tiên nhưng đã mở cửa trở lại vài giờ sau đó.

Tuy nhiên, hàng trăm hành khách trên các chuyến bay của hãng hàng không lớn có trụ sở tại Panama như Copa Airlines đã bị mắc kẹt tại các sân bay trong khu vực.

Các chuyến bay nối chuyến của họ qua Tocumen - một trong những trung tâm giao thông lớn nhất trong khu vực - đã bị hủy hoặc hoãn.

Tại sân bay Thành phố Mexico, các nhân viên hàng không tất bật hỗ trợ khi các gia đình có con nhỏ phải ngủ trên sàn nhà vào ngày 10/10, trong khi một phụ nữ đến từ Venezuela lo lắng nói rằng chuyến bay qua Panama là một trong những cách duy nhất để cô có thể trở về Caracas.

Cơ quan quản lý kênh đào Panama cho biết hoạt động vẫn diễn ra bình thường dọc theo tuyến đường thương mại toàn cầu. Cơ quan này khẳng định ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của nhân viên, tàu thuyền và thủy thủ đoàn, và các đội kỹ thuật chuyên trách đang kiểm tra các cơ sở vật chất để phát hiện những hư hại có thể xảy ra.