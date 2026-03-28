Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch Hà Nội

Sáng 28/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là lần tiếp tục đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính quyền Thủ đô của ông.

Ông Vũ Đại Thắng, 51 tuổi, quê Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Ông có nền tảng chuyên môn về kinh tế, luật và quan hệ quốc tế; từng hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Waseda (Nhật Bản). Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV.

Trong 28 năm công tác, ông có khoảng 20 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh qua nhiều vị trí như chuyên viên kinh tế đối ngoại, chuyên viên lĩnh vực dịch vụ, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm sâu về quản lý phát triển, đầu tư và thương mại.

Từ năm 2014, ông được luân chuyển về địa phương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam và giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2018, ông trở lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cương vị Thứ trưởng.

Năm 2020, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Đến năm 2024, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020–2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025–2030 vào tháng 9/2025. Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động về Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm, cam kết cùng tập thể UBND thành phố xây dựng Thủ đô phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Dẫn Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị ban hành ngày 17/3, ông nhấn mạnh định hướng phát triển Hà Nội với phương châm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Theo đó, đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; đến năm 2045 là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực; tầm nhìn đến năm 2065 trở thành thành phố toàn cầu phát triển bền vững.

Ông cho rằng các mục tiêu này là “mệnh lệnh phát triển”, đòi hỏi lãnh đạo thành phố phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương, đẩy mạnh quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, phát triển đô thị đa trung tâm theo hướng bền vững.

Thành phố cũng đặt trọng tâm vào việc phát huy hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi), nâng cao năng lực quản trị, huy động nguồn lực cho hạ tầng chiến lược và cải thiện đời sống người dân. “Mọi chủ trương, chính sách nếu chưa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ; niềm tin và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả điều hành”, ông nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 gồm các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã kiện toàn các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026–2031, trong đó bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố; các Phó Chủ tịch gồm ông Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên và bà Phạm Thị Thanh Mai.