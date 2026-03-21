Cô giáo 24 tuổi người Ơ Đu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết: Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam. Tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

TỪ BẢN VĂNG MÔN ĐẾN NGHỊ TRƯỜNG

Lo Thị Bảo Vy – cô giáo 24 tuổi, người dân tộc Ơ Đu đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. Không chỉ là một trong những nữ đại biểu trẻ nhất cả nước, Bảo Vy còn trở thành người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu bước vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mở ra dấu mốc đặc biệt trong hành trình đại diện tiếng nói của cộng đồng rất ít người.

Sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn, xã Nga My (tỉnh Nghệ An), nơi dân tộc Ơ Đu chỉ vỏn vẹn hơn 700 nhân khẩu, Bảo Vy thấu hiểu sâu sắc những thiếu thốn, nhọc nhằn của một cộng đồng thiểu số đặc biệt. Tuổi thơ của cô gắn với những con đường đất đỏ lầy lội, lớp học đơn sơ và nỗi lo tương lai luôn hiện hữu trong từng gia đình.

Chính từ mảnh đất khó khăn ấy, cô gái trẻ nuôi dưỡng một niềm tin giản dị mà bền bỉ: "Chỉ có tri thức mới có thể thay đổi số phận".

Hành trình học tập của Bảo Vy là chuỗi ngày vượt khó bằng ý chí cá nhân và sự tiếp sức từ các chính sách ưu tiên cho vùng cao. Từ bản làng xa xôi, cô bước vào giảng đường, rồi trở về quê hương làm giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A – tiếp tục gieo chữ cho thế hệ sau.

Việc Bảo Vy trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI không đơn thuần là thành công của một cá nhân, mà mang ý nghĩa rộng lớn hơn: lần đầu tiên tiếng nói của dân tộc Ơ Đu có đại diện trực tiếp tại nghị trường.

Với cô, hành trình ứng cử và trúng cử không phải là đích đến, mà là trách nhiệm mới. Trước câu hỏi về áp lực tuổi trẻ, Bảo Vy từng chia sẻ: đó không phải gánh nặng, mà là động lực để nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày.

Trong chương trình hành động, nữ đại biểu trẻ đặc biệt nhấn mạnh tới giáo dục vùng sâu, vùng xa – nơi cô đã gắn bó và chứng kiến nhiều học sinh phải vượt suối, băng rừng để tìm con chữ. Những trải nghiệm thực tế ấy trở thành nền tảng để cô theo đuổi mục tiêu: đưa chính sách đến gần hơn với đời sống.

HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG

Trước khi bước vào nghị trường, Bảo Vy đã là một giáo viên tận tâm và một “đại sứ nhân ái” tích cực trong các hoạt động hỗ trợ học sinh vùng khó. Cô từng lặng lẽ kết nối nguồn lực xã hội, mang sách vở, áo ấm và học bổng đến với nhiều em nhỏ.

Những lớp học bị lũ cuốn trôi, những con đường đến trường bị chia cắt – tất cả đã thôi thúc cô nghĩ xa hơn bục giảng. Và giờ đây, khi đã trở thành đại biểu Quốc hội, khát vọng ấy có thêm một không gian lớn hơn để hiện thực hóa.

Dân tộc Ơ Đu – một trong những cộng đồng ít người nhất Việt Nam từ lâu đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, giáo dục và bảo tồn văn hóa. Việc một cô gái trẻ của cộng đồng này trúng cử đại biểu Quốc hội là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định năng lực vươn lên bằng tri thức.

Đó không chỉ là niềm vui của riêng Bảo Vy hay gia đình cô, mà còn là niềm tự hào của cả một dân tộc nhỏ bé đang khát khao đổi thay.

Từ bản Văng Môn heo hút đến nghị trường Quốc hội là một hành trình dài nhưng với Lo Thị Bảo Vy, đó mới chỉ là khởi đầu. Phía trước cô là sứ mệnh lớn hơn: Mang tiếng nói của bản làng, của những cộng đồng yếu thế đến với các quyết sách quốc gia, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển.