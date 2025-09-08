Hà Nội

Chính trị

Ông Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng


Ông Phạm Đức Ấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Agribank được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Thanh Hà

Ngày 8/9, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - -2026) đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết để nhận nhiệm vụ mới (vừa được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

thanh-pho-da-nang-co-tan-chu-tich-ubnd-20250908110945.jpg
Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Phạm Đức Ấn.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Phạm Đức Ấn với kết quả 81/82 phiếu thông qua.

Các đại biểu cũng thông qua Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn.

Trước đó, chiều 6/9, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động và chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

