Với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho 10.813 đảng viên thuộc 74 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đại hội lần này tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là phấn đấu GRDP tăng bình quân 10-10,5%/năm, dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá; đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh đại hội. Ảnh D.N

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội tạo dấu ấn quan trọng, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ UBND tỉnh, góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 7,3-7,6%, góp phần cùng cả nước giữ vững đà tăng trưởng.

100% đảng viên nhất trí các vấn đề mà ĐH đề ra.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ cũng xác định 4 khâu đột phá: cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Bộ Chính trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đột phá vào kết cấu hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính.

Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Đảng bộ đã nỗ lực tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, cải cách hành chính và từng bước đưa chính quyền 2 cấp đi vào nền nếp.

“ Với truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, Đảng bộ UBND tỉnh sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; thi đua thực hiện thắng lợi với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước…”. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Võ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.