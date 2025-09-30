Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Hải Ninh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2159/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

777.jpg
Ông Đỗ Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi TP. Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ (mới).

#Đỗ Thanh Bình #Thứ trưởng Bộ Nội vụ #Bí thư Cần Thơ #Chính phủ #bổ nhiệm #quản lý nhà nước

Bài liên quan

Chính trị

Chân dung Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh là người dân tộc Thái, quê ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Chiều 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI đã ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 54 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La gồm 14 đồng chí.

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão, mưa lũ

Tại Công điện số 174/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 đi qua...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

57.gif
Bão số 10 giật cấp 15 đang tiến nhanh về đất liền, cảnh báo mưa lũ diện rộng.
Xem chi tiết

Chính trị

Phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

z7017728543211-f347375c6dea4d9209d5b127527359de.jpg
Ông Nguyễn Khắc Toàn tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân

Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân. Báo Tri thức và Cuộc sống xin giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.