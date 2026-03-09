Hà Nội

Chính trị

Bà Nguyễn Quỳnh Liên: 'Quyết liệt hành động để không còn khoảng cách giữa cử tri và nghị trường'

Bà Nguyễn Quỳnh Liên đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ, khẳng định sẽ là người đại diện tận tâm cho tiếng nói của nhân dân địa phương.

PV

Trong khuôn khổ các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 07, tỉnh An Giang, bà Nguyễn Quỳnh Liên – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có chương trình làm việc quan trọng tại xã An Biên và Tây Yên ngày 9/3/2026.

Tại đây, với thế mạnh từ kinh nghiệm công tác mặt trận và pháp luật, bà Nguyễn Quỳnh Liên đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ, khẳng định sẽ là người đại diện tận tâm cho tiếng nói của nhân dân địa phương.

screen-shot-2026-03-09-at-202907.png
Bà Nguyễn Quỳnh Liên

Phát biểu trước cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên nhấn mạnh rằng dù công tác tại cơ quan Trung ương nhưng bà sẽ không để khoảng cách địa lý làm ngăn trở mối liên hệ với nhân dân. Bà cam kết sẽ đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc, linh hoạt về thời gian và đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số để lắng nghe, theo dõi và chuyển tải kịp thời các kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền. Với tinh thần trách nhiệm cao, bà khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng các vấn đề cho đến khi có câu trả lời thỏa đáng, thậm chí thực hiện quyền chất vấn tại nghị trường để yêu cầu giải trình trước nhân dân nếu cần thiết.

Bên cạnh vai trò giám sát, chương trình hành động của bà Liên tập trung sâu sát vào các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch và an sinh xã hội. Bà cam kết sẽ tích cực hỗ trợ người dân về các thủ tục pháp lý, đồng thời tham gia tư vấn các chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, phụ nữ và trẻ em. Từ kinh nghiệm thực tiễn, bà dự kiến sẽ phối hợp huy động nguồn lực xã hội để xóa nhà tạm, xây dựng cầu dân sinh và trường học, đảm bảo các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng chính sách và hộ nghèo.

screen-shot-2026-03-09-at-202928.png
Toàn cảnh Hội nghị

Cùng ứng cử tại đơn vị số 07, các ứng cử viên Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Mạnh Hùng cũng trình bày những kế hoạch hành động quyết liệt. Nếu ông Nguyễn Việt Thắng cam kết làm tốt vai trò cầu nối, thường xuyên đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết bức xúc của nhân dân, thì ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ không né tránh việc khó, hướng tới cơ chế làm việc đơn giản, rõ ràng và công khai tiến độ xử lý công việc để cử tri có thể kiểm chứng bằng hành động cụ thể.

Lắng nghe các ứng cử viên, cử tri tại xã An Biên và Tây Yên bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao tính thực tiễn của các chương trình hành động. Bà con mong muốn những người đại diện tương lai sẽ giữ đúng lời hứa, đặc biệt là quan tâm đến việc kiểm tra các cơ sở chế biến thức ăn thủy sản để hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và phát triển các mô hình nông nghiệp mới phù hợp với đặc thù vùng miền.

Trước khi diễn ra hội nghị tại hai xã này, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 07 đã hoàn thành chuỗi tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương khác trong tỉnh như Đông Thái, Vĩnh Hòa, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận, ghi nhận những kỳ vọng lớn lao của cử tri về một nhiệm kỳ mới đổi mới và hành động vì lợi ích chính đáng của nhân dân.

