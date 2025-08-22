Ồn ào phát ngôn của đại diện đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2025

Cư dân mạng có phản ứng trái chiều về phát ngôn của đại diện đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2025 trong buổi họp báo trao sash và công bố thí sinh.

Buổi họp báo trao sash (dải băng đeo) và công bố thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa khép lại với ồn ào phát ngôn của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi.

Theo Dân Việt, đại diện đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2025 chia sẻ trong buổi họp báo: “Có lẽ, nói về cuộc thi sắc đẹp thì người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Vì chúng tôi mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Hình ảnh buổi họp báo trao sash và công bố thí sinh Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: Fanpage Miss Grand Vietnam.

Nhanh chóng, phát biểu trên gây ra ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đa phần cư dân mạng bày tỏ rằng phát ngôn của đại diện đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2025 không thực sự phù hợp, thậm chí đi ngược lại với thông điệp về nữ quyền mà nhiều cuộc thi sắc đẹp đang hướng tới.

"Phụ nữ làm đẹp để tự thấy tự tin", "Phát ngôn xem thường phụ nữ quá", "Hạ thấp giá trị phụ nữ qua lời nói"... là những bình luận của cư dân mạng về phát biểu tại Miss Grand Vietnam 2025.

Hiện tại, phía ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 chưa lên tiếng về ồn ào phát ngôn.

Theo Đời Sống Gia Đình, trước đó, trong buổi sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025, màn hóa trang của một số thí sinh bị cho là lố. Ví như, một thí sinh hóa nàng tiên cá, được 2 người đàn ông cởi trần đưa vào khu vực thảm đỏ. Hay như một thí sinh hóa thân Hằng Nga được thầy trò Đường Tăng hộ tống.