Omoda & Jaecoo đưa xe hybrid trở thành lựa chọn thực tế toàn cầu

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu liên tục tăng cao, chi phí sử dụng ôtô đang trở thành mối quan tâm lớn của người tiêu dùng. Trước thực tế đó, Omoda & Jaecoo đã triển khai các bài thử nghiệm sức bền đa địa hình trên toàn cầu với công nghệ Super Hybrid System (SHS), nhằm cung cấp dữ liệu thực tế về hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành và độ tin cậy.

Gần đây, bài thử nghiệm tại Ecuador đã ghi nhận kết quả ấn tượng, và trong tháng 4, thương hiệu sẽ tiếp tục triển khai hành trình “Super Hybrid Marathon” qua 9 quốc gia để kiểm chứng toàn diện năng lực công nghệ hybrid.

Thử nghiệm thực tế: Tiết kiệm rõ rệt trong điều kiện khắc nghiệt

Từ ngày 28–30/3/2026, Omoda & Jaecoo đã thực hiện hành trình thử nghiệm tại Ecuador với sự tham gia của các cơ quan báo chí và một số chuyên gia. Đoàn xe gồm 3 chiếc Jaecoo 7 SHS-P và 1 chiếc Omoda 5 SHS-H di chuyển qua nhiều điều kiện địa hình như cao nguyên, đường đèo nhiều khúc cua và môi trường nóng ẩm.

Kết quả cho thấy: Jaecoo J7 PHEV (SHS-P) đạt quãng đường lên tới 1.340 km, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,48L/100km. Với mức giá nhiên liệu hiện tại, chi phí vận hành giảm gần 40% so với xe xăng truyền thống. Nếu di chuyển 20.000 km/năm, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 800–1.000 euro.

Omoda C5 SHS-H không cần sạc điện, đạt quãng đường 1.001 km với mức tiêu thụ khoảng 5,1L/100km – thấp hơn đáng kể so với mức 6–7L/100km của các mẫu SUV xăng cùng phân khúc. Với nhu cầu di chuyển 15.000 km/năm, chi phí nhiên liệu tiết kiệm là rất rõ rệt.

Hiệu suất ổn định trên mọi điều kiện vận hành

Các mẫu hybrid SHS của Omoda & Jaecoo đã được kiểm chứng qua hơn 100.000 km thử nghiệm thực tế với sự tham gia của 114 cơ quan báo chí tại 16 quốc gia.

Kết quả tại các thị trường cho thấy khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau: Việt Nam; quãng đường hơn 1.630km. Mexico; quãng đường đạt 1.613 km. Đông Nam Á; 1.427 km trong điều kiện nóng ẩm. Châu Âu (7 quốc gia); hơn 1.353 km. Brazil; 1.453,9 km trên địa hình đồi núi. Ba Lan; 1.260 km trong điều kiện thời tiết lạnh và tải nặng.

Những con số này cho thấy khả năng vận hành ổn định và nhất quán của hệ thống super hybrid, giúp giảm tần suất tiếp nhiên liệu và mang lại sự yên tâm cho các hành trình dài.

Thị trường toàn cầu ghi nhận mức độ đón nhận cao

Omoda & Jaecoo hiện đã có mặt tại 64 thị trường trên toàn cầu. Đặc biệt tại châu Âu, các dòng xe trang bị công nghệ SHS đang ghi nhận kết quả tích cực. Theo Autovista24 (thuộc J.D. Power), tính đến tháng 1/2026, Jaecoo chiếm 4,1% thị phần xe plug-in hybrid tại châu Âu, với hơn 4.000 xe giao mỗi tháng, đứng thứ hai trong phân khúc PHEV.

Công nghệ super hybrid ảnh hưởng tích cực đến thị trường Việt

Tại Việt Nam, trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ, các dòng xe hybrid đang dần trở thành lựa chọn thực tế cho người tiêu dùng. Omoda & Jaecoo đã giới thiệu các sản phẩm ứng dụng công nghệ SHS như Jaecoo J7 PHEV (SHS) và Omoda C5 SHS-H kết hợp ưu điểm tiết kiệm, êm ái của xe điện với sự linh hoạt của xe xăng, không phụ thuộc hạ tầng sạc. Thông điệp này đặc biệt phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam, nơi người dùng vừa cần tối ưu chi phí vận hành, vừa yêu cầu sự tiện lợi cho các hành trình hàng ngày và đường dài.

Đáng chú ý, tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Omoda & Jaecoo tiếp tục nhấn mạnh vai trò của hybrid như một trụ cột chiến lược toàn cầu, thông qua việc trình diễn công nghệ SHS, tổ chức hành trình “Super Hybrid Marathon” và giới thiệu các dòng sản phẩm mới.

Sự đồng bộ giữa chiến lược toàn cầu và định hướng tại Việt Nam cho thấy Omoda & Jaecoo không chỉ mang đến sản phẩm, mà còn mang đến lời giải thực tế cho bài toán di chuyển trong thời kỳ mới – nơi “xe điện không sạc” đang dần trở thành xu hướng chuyển tiếp hiệu quả trước khi thị trường tiến tới điện hóa hoàn toàn.