Ngắm BMW M3 GTR trong game Need For Speed ngoài đời thực

Có một điều chắc chắn phải khẳng định, bất cứ ai từng trải qua những năm đầu của thế kỷ 21 và đam mê xe cộ đều đã biết đến tựa game Need For Speed Most Wanted 2005 vô cùng nổi tiếng, với hình ảnh chiếc xe BMW M3 GTR đặc biệt màu xanh/bạc in đậm trong tâm trí. Chiếc xe BMW M3 GTR từ Need for Speed này hiện diện trong mọi yếu tố marketing của tựa game, từ bìa đĩa cho đến poster tặng kèm, và đóng vai trò cốt lõi trong cốt truyện khi là phương tiện chính của người chơi ở thời điểm bắt đầu nhưng bị tên “trùm cuối” cướp mất, đòi hỏi phải vượt qua nhiều thử thách để có thể đánh bại hắn rồi mới lấy lại được. Kể từ đó đến nay, đã có không ít lần các fan hâm mộ tự tay “độ chế” lại những chiếc 3-Series E46 sao cho giống với phiên bản trong game. Tuy nhiên mới đây, chính BMW đã sử dụng một chiếc M3 GTR thực thụ, từng tham gia các giải đua danh tiếng và chỉnh sửa lại hoàn toàn nhằm tái hiện chính xác nhất chiếc xe “huyền thoại” được nhiều thế hệ người chơi dòng Need for Speed nói chung và tựa game Most Wanted 2005 nói riêng đặc biệt yêu mến. Đối với BMW, việc hãng chịu bỏ công dán tem đồ họa vinyl cho một vài chiếc M3 GTR hiếm hoi còn sót lại có thể xem là một sự đầu tư đáng kinh ngạc. Tuy nhiên chiếc xe cụ thể lần này thậm chí còn “hoành tráng” hơn rất nhiều khi có đủ hết mọi thứ, từ kiểu dáng bên ngoài được thể hiện bởi bộ bodykit thân rộng, ống xả kép bên hông cho đến khung chống lật bên trong nội thất. Đây cũng không phải là một chiếc M3 GTR E46 ngẫu nhiên nào, mà chính là mẫu xe đua mang số hiệu #42, được điều khiển bởi các tay đua Jörg Müller và J.J. Lehto vào năm 2001. Nó đã đem lại vinh quang cho BMW khi giành chiến thắng giải American Le Mans Series (ALMS) GT ở cả 2 hạng mục cá nhân cũng như nhà sản xuất. Nếu đã lâu rồi bạn không còn chơi phiên bản Most Wanted 2005 hoặc vì lý do nào đó mà kém may mắn chưa có dịp được thưởng thức tuyệt phẩm đỉnh cao này, đoạn video clip dưới đây với nội dung về cảnh rượt đuổi căng thẳng trong màn chơi cuối sẽ cho thấy vì sao việc đưa chiếc BMW M3 GTR xanh/bạc từ trong game ra đời thực lại ấn tượng đến thế Những cấu hình “đắt tiền” của của dòng 3-Series thế hệ E46, bao gồm cả phiên bản hiệu năng cao M3, đều vận hành với khối động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dựa trên kiến trúc nền tảng hàng đầu của BMW tại thời điểm đó, đem lại dải công suất từ 148 đến 355 mã lực. Tuy nhiên, chiếc M3 GTR của thế hệ này lại là ngoại lệ khi trang bị động cơ V8 mạnh mẽ, cho công suất lên tới 380 mã lực. Ban đầu, BMW dự tính dùng khối động cơ P60B40 V8 dung tích 4.0L này cho xe đua tham dự giải ALMS GT, nhưng điều kiện thi đấu còn một sự ràng buộc, đó là yêu cầu hãng phải có một phiên bản chạy phố hợp pháp của mẫu xe đua đăng ký tham gia. Thế nên phiên bản BMW M3 GTR Straßen Version bản độ đã được ra đời. Số lượng xe được sản xuất không quá 10 chiếc, mỗi xe có giá khoảng 250.000 euro (gần 7 tỷ đồng) vào năm 2001. Khá thú vị là mô hình 3D của chiếc M3 GTR được sử dụng trong game Most Wanted 2005 có phần giống với phiên bản xe đua thân rộng hơn là phiên bản chạy phố, mặc dù bối cảnh game hoàn toàn diễn ra trên đường phố thông thường. Vì vậy BMW mới phải cho chỉnh sửa lại để xe thực trở nên giống với game. Chiếc M3 GTR E46 đặc biệt này sẽ được trưng bày tại tổ hợp bảo tàng BMW Welt ở thành phố München, Đức từ 27/11/2024 đến 6/1/2025. Năm 2024 cũng đánh dấu cột mốc 30 tuổi của dòng game đua xe Need for Speed, với phiên bản đầu tiên ra mắt năm 1994. Most Wanted 2005 là phần thứ 9, được phát triển bởi studio EA Black Box cho các hệ máy PC Windows, PlayStation 2, GameCube, Xbox/Xbox 360… và được đông đảo cộng đồng game thủ trên khắp thế giới đánh giá là phần chơi hay nhất, vượt trội hoàn toàn các phần khác ở nhiều yếu tố như cốt truyện, số lượng các mẫu xe, cách chơi, cảm giác lái cho tới đồ họa, âm thanh, v.v… Bản thân chiếc BMW M3 GTR màu xanh/bạc sau khi trở thành biểu tượng cũng đã tiếp tục xuất hiện dưới dạng “khách mời” trong các phần game Need for Speed khác như Carbon (2006), No Limits (2015), Heat (2019) hay mới đây nhất là Unbound (2022) ở bản cập nhật Volume 9 “Lockdown“. Video: Chi tiết BMW M3 GTR trong game Need For Speed ngoài đời.

Có một điều chắc chắn phải khẳng định, bất cứ ai từng trải qua những năm đầu của thế kỷ 21 và đam mê xe cộ đều đã biết đến tựa game Need For Speed Most Wanted 2005 vô cùng nổi tiếng, với hình ảnh chiếc xe BMW M3 GTR đặc biệt màu xanh/bạc in đậm trong tâm trí. Chiếc xe BMW M3 GTR từ Need for Speed này hiện diện trong mọi yếu tố marketing của tựa game, từ bìa đĩa cho đến poster tặng kèm, và đóng vai trò cốt lõi trong cốt truyện khi là phương tiện chính của người chơi ở thời điểm bắt đầu nhưng bị tên “trùm cuối” cướp mất, đòi hỏi phải vượt qua nhiều thử thách để có thể đánh bại hắn rồi mới lấy lại được. Kể từ đó đến nay, đã có không ít lần các fan hâm mộ tự tay “độ chế” lại những chiếc 3-Series E46 sao cho giống với phiên bản trong game. Tuy nhiên mới đây, chính BMW đã sử dụng một chiếc M3 GTR thực thụ, từng tham gia các giải đua danh tiếng và chỉnh sửa lại hoàn toàn nhằm tái hiện chính xác nhất chiếc xe “huyền thoại” được nhiều thế hệ người chơi dòng Need for Speed nói chung và tựa game Most Wanted 2005 nói riêng đặc biệt yêu mến. Đối với BMW, việc hãng chịu bỏ công dán tem đồ họa vinyl cho một vài chiếc M3 GTR hiếm hoi còn sót lại có thể xem là một sự đầu tư đáng kinh ngạc. Tuy nhiên chiếc xe cụ thể lần này thậm chí còn “hoành tráng” hơn rất nhiều khi có đủ hết mọi thứ, từ kiểu dáng bên ngoài được thể hiện bởi bộ bodykit thân rộng, ống xả kép bên hông cho đến khung chống lật bên trong nội thất. Đây cũng không phải là một chiếc M3 GTR E46 ngẫu nhiên nào, mà chính là mẫu xe đua mang số hiệu #42, được điều khiển bởi các tay đua Jörg Müller và J.J. Lehto vào năm 2001. Nó đã đem lại vinh quang cho BMW khi giành chiến thắng giải American Le Mans Series (ALMS) GT ở cả 2 hạng mục cá nhân cũng như nhà sản xuất. Nếu đã lâu rồi bạn không còn chơi phiên bản Most Wanted 2005 hoặc vì lý do nào đó mà kém may mắn chưa có dịp được thưởng thức tuyệt phẩm đỉnh cao này, đoạn video clip dưới đây với nội dung về cảnh rượt đuổi căng thẳng trong màn chơi cuối sẽ cho thấy vì sao việc đưa chiếc BMW M3 GTR xanh/bạc từ trong game ra đời thực lại ấn tượng đến thế Những cấu hình “đắt tiền” của của dòng 3-Series thế hệ E46, bao gồm cả phiên bản hiệu năng cao M3, đều vận hành với khối động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dựa trên kiến trúc nền tảng hàng đầu của BMW tại thời điểm đó, đem lại dải công suất từ 148 đến 355 mã lực. Tuy nhiên, chiếc M3 GTR của thế hệ này lại là ngoại lệ khi trang bị động cơ V8 mạnh mẽ, cho công suất lên tới 380 mã lực. Ban đầu, BMW dự tính dùng khối động cơ P60B40 V8 dung tích 4.0L này cho xe đua tham dự giải ALMS GT, nhưng điều kiện thi đấu còn một sự ràng buộc, đó là yêu cầu hãng phải có một phiên bản chạy phố hợp pháp của mẫu xe đua đăng ký tham gia. Thế nên phiên bản BMW M3 GTR Straßen Version bản độ đã được ra đời. Số lượng xe được sản xuất không quá 10 chiếc, mỗi xe có giá khoảng 250.000 euro (gần 7 tỷ đồng) vào năm 2001. Khá thú vị là mô hình 3D của chiếc M3 GTR được sử dụng trong game Most Wanted 2005 có phần giống với phiên bản xe đua thân rộng hơn là phiên bản chạy phố, mặc dù bối cảnh game hoàn toàn diễn ra trên đường phố thông thường. Vì vậy BMW mới phải cho chỉnh sửa lại để xe thực trở nên giống với game. Chiếc M3 GTR E46 đặc biệt này sẽ được trưng bày tại tổ hợp bảo tàng BMW Welt ở thành phố München, Đức từ 27/11/2024 đến 6/1/2025. Năm 2024 cũng đánh dấu cột mốc 30 tuổi của dòng game đua xe Need for Speed, với phiên bản đầu tiên ra mắt năm 1994. Most Wanted 2005 là phần thứ 9, được phát triển bởi studio EA Black Box cho các hệ máy PC Windows, PlayStation 2, GameCube, Xbox/Xbox 360… và được đông đảo cộng đồng game thủ trên khắp thế giới đánh giá là phần chơi hay nhất, vượt trội hoàn toàn các phần khác ở nhiều yếu tố như cốt truyện, số lượng các mẫu xe, cách chơi, cảm giác lái cho tới đồ họa, âm thanh, v.v… Bản thân chiếc BMW M3 GTR màu xanh/bạc sau khi trở thành biểu tượng cũng đã tiếp tục xuất hiện dưới dạng “khách mời” trong các phần game Need for Speed khác như Carbon (2006), No Limits (2015), Heat (2019) hay mới đây nhất là Unbound (2022) ở bản cập nhật Volume 9 “Lockdown“. Video: Chi tiết BMW M3 GTR trong game Need For Speed ngoài đời.