Trải nghiệm săn bình minh, cắm trại trên thiên đường cỏ hồng Masara

Du lịch

Trải nghiệm săn bình minh, cắm trại trên thiên đường cỏ hồng Masara

Cuối năm, đồi cỏ hồng Masara ở Đà Lạt rực rỡ dưới bình minh, là điểm cắm trại, săn mây và check-in lý tưởng giữa thiên nhiên hoang sơ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Đồi cỏ Masara, tọa lạc tại thôn Masara, xã Tà Năng, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 80 km, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên và săn ảnh bình minh. Vào cuối năm, khi tiết trời se lạnh, khô ráo, thảm cỏ hồng trải dài như tấm thảm mềm dưới ánh sáng ban mai, đồi Masara hút đông đảo du khách yêu thích sự yên tĩnh, hoang sơ. Ảnh Sang DL
Khu vực Masara nằm giáp ranh giữa Lâm Đồng và Bình Thuận cũ, nơi cao nguyên Lâm Viên bắt đầu hạ độ cao. Con đường dẫn lên đồi không dễ đi, nhưng bù lại du khách được đắm mình trong không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, mênh mông. Ảnh Sang DL
Masara nổi bật với diện tích cỏ hồng rộng lớn, phủ khắp sườn đồi, tạo nên khung cảnh tương phản với sắc xanh của rừng thông và mây trời. Ảnh CheckinVietnam
Một số bãi cỏ có màu đậm, gần như cháy nắng dưới ánh sáng trực tiếp của Mặt Trời, mang đến những góc chụp độc đáo. Mùa cỏ hồng kéo dài đến hết tháng 12, tùy theo điều kiện thời tiết mà có thể tàn sớm hoặc muộn hơn. Ảnh Uyên Trinh
Cỏ hồng là loài cỏ dại thuộc nhóm lá kim, mọc thành từng bụi nhỏ với thân và lá mảnh. So với các địa điểm khác ở Đà Lạt, Masara hút khách nhờ diện tích rộng, thảm cỏ mọc đều và khung cảnh hoang sơ, thuận tiện cho hoạt động cắm trại và săn bình minh. Ảnh CheckinVietnam
Từ trung tâm Đà Lạt, di chuyển lên đồi Masara mất khoảng hai giờ. Nhiều du khách lựa chọn dựng trại từ chiều hôm trước để kịp ngắm bình minh và sương mờ phủ trên cỏ vào sáng hôm sau. Ảnh delaca9
Hoạt động cắm trại chủ yếu tự phát, chưa có dịch vụ du lịch đi kèm, nên du khách cần chuẩn bị lều và kỹ năng dựng trại, chọn vị trí tránh gió lùa, đồng thời bảo quản đồ đạc cá nhân. Ban đêm, nhiệt độ tại Masara có thể xuống còn 12-15 độ C, đôi khi kèm mưa, vì vậy áo giữ ấm là vật dụng cần thiết. Ảnh MIA
Khoảng 5-6h sáng là thời điểm lý tưởng để ngắm cỏ hồng và săn mây. Lúc này, sương đêm còn vương trên lá, tạo hiệu ứng như “cỏ tuyết”. Du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô từ chân lên đỉnh đồi, hoặc để xe ven đường mòn và đi bộ vào sâu giữa rừng thông để tìm những góc check-in ấn tượng. Một số hồ nước nhỏ nằm giữa thảo nguyên cũng tạo nên trải nghiệm bình minh trọn vẹn và lãng mạn. Ảnh Internet
Ngoài Masara, Đà Lạt còn nhiều điểm cỏ hồng khác đáng ghé thăm trong tháng 12, như đồi cỏ đuôi chồn hồng (cỏ lau) tại xã Xuân Thọ, cách trung tâm 11 km. Khu vực này đang vào mùa nở rộ, với thân cỏ cao, bông lớn, đem lại khung cảnh tuyệt đẹp cho những du khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh. Ảnh CheckinVietnam
Vân Giang (Tổng hợp)
