Bí ẩn mộ cổ 2.000 năm chứa xác ướp vẹt lâu đời nhất thế giới

Các nhà khảo cổ Mexico phát hiện ngôi mộ cổ chứa xác ướp vẹt xanh lá cây, hơn 800 năm so với các phát hiện trước đó, mở ra nhiều bí ẩn lịch sử.
Hoa hậu Ý Nhi cho biết, cô tiếp tục học tập, làm việc ở Úc, sẽ trở về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2026.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện một đoạn “đường cao tốc” thời nhà Tần được xây dựng cách đây hơn 2.200 năm ở tỉnh Thiểm Tây.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một dòng chữ khắc cổ bằng tiếng Aram bên trong một hang động nhìn ra Biển Chết.
Cuối năm, đồi cỏ hồng Masara ở Đà Lạt rực rỡ dưới bình minh, là điểm cắm trại, săn mây và check-in lý tưởng giữa thiên nhiên hoang sơ.
Hãng xe máy Anh AJS Motorcycles vừa ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới Imber 125, mẫu xe mang phong cách off-road với thiết kế tương tự Yamaha PG-1 và Honda CT-125.
Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Nissan Versa/ Almera 2027 đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy mẫu sedan cỡ nhỏ giá rẻ này đang cận kề ngày ra mắt.
Giữa lúc showbiz rần rần nhập cuộc trend "trạm tỷ", nhiều người bất chợt nhớ đến Ngọc Trinh – cái tên từng đi trước xu hướng này cả thập kỷ.
Mitsubishi Pajero 2027 lần đầu lộ diện tại Úc, hé lộ thiết kế vuông vức, cứng cáp đậm chất off-road. Mẫu SUV hoàn toàn mới được cho là sẽ thay thế Pajero Sport.
Công an Cà Mau cảnh báo nhiều camera gia đình bị tin tặc xâm nhập, trích xuất hình ảnh riêng tư để phát tán, tống tiền, gây nguy cơ mất an ninh.
Với các lâu đài, tác phẩm điêu khắc và hoạt động thể thao mùa đông, công viên trở thành điểm đến lý tưởng cho trải nghiệm mùa đông kỳ diệu.
Ca sĩ Sunny Đan Ngọc có tài năng âm nhạc, là bác sĩ. Người đẹp lên xe hoa với Đoàn Minh Tài ở tuổi 25.
Tên lửa không đối không tầm nhiệt R-60 Aphid, được trang bị trên UAV Geran-2, sẽ trở thành cơn ác mộng tiếp theo đối với các chiến đấu cơ của Ukraine.
Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xảy ra trong chợ Xanh, phường Phương Liệt, TP Hà Nội khiến cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét.
Suzuki Việt Nam vừa ra mắt xe thương mại Suzuki Eeco 2026. Xe sở hữu động cơ xăng 1.2L, tải trọng tối đa 595 kg cho phép hoạt động 24/7 ở khu vực nội đô.
Trong một sự kiện gần đây, nữ streamer đình đám Du Phong Linh đã có màn xuất hiện lộng lẫy, thoát khỏi hình ảnh quen thuộc để hóa thân thành 'nàng thơ' kiêu sa.
Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách trình diễn rực lửa, DJ Mie một lần nữa khẳng định vị thế 'nữ hoàng sân khấu' khi xuất hiện trong Y-Concert vừa qua.
Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ trong bộ ảnh cưới thực hiện ở Đà Lạt.
Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An rực rỡ từ sáng đến chiều, hứa hẹn trải nghiệm check-in cực “ảo” với những lưu ý vàng cho du khách.
Trở lại giảng đường sau khi cùng tuyển nữ Liên Quân Việt Nam giành HCV SEA Games, Nguyễn Thanh Duyên nhận được phần thưởng 'khủng' từ trường Đại học.
Vườn quốc gia Tayrona (Colombia) là điểm giao thoa độc đáo giữa rừng nhiệt đới, núi cao và biển Caribe rực rỡ.