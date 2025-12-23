Hà Nội

Bí ẩn mộ cổ 2.000 năm chứa xác ướp vẹt lâu đời nhất thế giới

Kho tri thức

Bí ẩn mộ cổ 2.000 năm chứa xác ướp vẹt lâu đời nhất thế giới

Các nhà khảo cổ Mexico phát hiện ngôi mộ cổ chứa xác ướp vẹt xanh lá cây, hơn 800 năm so với các phát hiện trước đó, mở ra nhiều bí ẩn lịch sử.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật trong hang động cổ Avendaños ở bang Chihuahua, Mexico, các chuyên gia đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico tìm thấy di tích chôn cất quái dị, bí ẩn. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Đó là một ngôi mộ cổ tập thể, ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trong ngôi mộ cổ này, các chuyên gia tìm thấy hài cốt của một em bé, một ông lão và những người trưởng thành khác. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các nhà nghiên cứu không thể xác định giới tính của đứa trẻ, ước tính khoảng hai tuổi. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Tuy nhiên, điều gây sốc các chuyên gia là họ tìm thấy còn phần đầu của một con vẹt. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Rõ ràng, con vẹt đã được ướp xác kỹ càng, phần lông xanh lá cây trên đầu là bằng chứng minh chứng rõ nét nhất. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Theo một tuyên bố từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, đây có thể là xác ướp vẹt cổ nhất được biết đến trên thế giới, lâu đời hơn 800 năm so với khoảng 670 hài cốt vẹt được tìm thấy trong biên giới Hoa Kỳ và Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
