Hoa hậu Ý Nhi trở lại Úc tiếp tục du học

Giải trí

Hoa hậu Ý Nhi trở lại Úc tiếp tục du học

Hoa hậu Ý Nhi cho biết, cô tiếp tục học tập, làm việc ở Úc, sẽ trở về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2026. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Ý Nhi)
Hoa hậu Ý Nhi quay lại Úc tiếp tục học tập và làm việc. "Hẹn Tết Nguyên đán lại về Việt Nam thân yêu nhé", người đẹp viết trên trang cá nhân.
Ý Nhi du học Úc từ năm 2023. Thi thoảng, cô trở về Việt Nam thăm gia đình, tham gia sự kiện giải trí.
Cách đây không lâu, Ý Nhi về nước đồng hành cùng cuộc thi Miss World Vietnam 2025 với vai trò hoa hậu đương nhiệm.
Theo Znews, ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 thay đổi lịch trình cuộc thi. Cụ thể chung kết cuộc thi sẽ dời sang tháng 3/2026 thay vì vào ngày 27/12/2025.
Ý Nhi chia sẻ trên trang cá nhân, nhìn thấy sự hồi hộp chuẩn bị của các thí sinh, cô rất nhớ đến khoảng thời gian bản thân còn là một thí sinh.
"Ý Nhi đã có những kỷ niệm, tình bạn đẹp thông qua cuộc thi Miss World Vietnam 2023 và Miss World lần thứ 72", nàng hậu bày tỏ.
Ý Nhi nhắn nhủ các thí sinh Miss World Vietnam 2025: "Nhi xin gửi lời chúc đến các bạn thí sinh sẽ thật bình tâm, vững vàng với những lý tưởng của mình và thật tỏa sáng trong hành trình sắp tới tại Miss World Vietnam 2025", cô viết.
Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam chia sẻ trên Vietnamnet về cuộc sống của Ý Nhi ở Úc.
Cụ thể, Ý Nhi làm công việc bán hàng cho một thương hiệu cao cấp. Cô dậy từ 4-5h sáng, tự nấu cơm mang theo đi làm để ăn trưa, tối về lại hâm nóng thức ăn để tiếp tục dùng.
Ý Nhi làm việc đến 24 giờ mỗi tuần. Sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt, mỗi tháng người đẹp dành dụm được khoảng 30 triệu đồng Việt.
Trong dịp về nước đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025, Ý Nhi có chuyến công tác ít ngày ở Trung Quốc.
#Hoa hậu Ý Nhi #Ý Nhi #Huỳnh Trần Ý Nhi #Miss World Vietnam #Ý Nhi du học

