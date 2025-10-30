Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhân viên chip Mỹ mắc kẹt trong “mùa đeo còng vàng” của AI

Số hóa

Nhân viên chip Mỹ mắc kẹt trong “mùa đeo còng vàng” của AI

Cơn sốt AI khiến kỹ sư của Nvidia trở thành “triệu phú trên giấy”, nhưng đồng thời bị khóa chặt bởi chính những cổ phiếu thưởng triệu đô chưa kịp về tay.

Thiên Trang (TH)
Sự bùng nổ của AI đã khiến ngành công nghiệp chip Mỹ bước vào “mùa đeo còng vàng”, nơi các kỹ sư được trả bằng cổ phiếu thay vì tự do.
Sự bùng nổ của AI đã khiến ngành công nghiệp chip Mỹ bước vào “mùa đeo còng vàng”, nơi các kỹ sư được trả bằng cổ phiếu thay vì tự do.
Nvidia, AMD và Broadcom đang dùng các gói thưởng RSU trị giá hàng triệu USD để giữ chân nhân tài trong cuộc đua chip AI khốc liệt.
Nvidia, AMD và Broadcom đang dùng các gói thưởng RSU trị giá hàng triệu USD để giữ chân nhân tài trong cuộc đua chip AI khốc liệt.
Một kỹ sư Nvidia thừa nhận nếu rời công ty sớm, anh sẽ mất hơn nửa triệu USD cổ phiếu chưa đến kỳ “vest”.
Một kỹ sư Nvidia thừa nhận nếu rời công ty sớm, anh sẽ mất hơn nửa triệu USD cổ phiếu chưa đến kỳ “vest”.
Theo Levels.fyi, giá trị trung bình cổ phiếu thưởng tại Nvidia tăng từ 488.000 USD năm 2023 lên hơn 2,2 triệu USD hiện nay.
Theo Levels.fyi, giá trị trung bình cổ phiếu thưởng tại Nvidia tăng từ 488.000 USD năm 2023 lên hơn 2,2 triệu USD hiện nay.
CEO Jensen Huang tự hào nói “chúng tôi khiến nhân viên trở nên giàu có”, trong khi tỷ lệ nghỉ việc tại hãng giảm xuống chỉ còn 2,5%.
CEO Jensen Huang tự hào nói “chúng tôi khiến nhân viên trở nên giàu có”, trong khi tỷ lệ nghỉ việc tại hãng giảm xuống chỉ còn 2,5%.
Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy bị mắc kẹt giữa lựa chọn tự do và tài sản, trong một môi trường mà “nghỉ cũng thiệt, ở cũng chán”.
Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy bị mắc kẹt giữa lựa chọn tự do và tài sản, trong một môi trường mà “nghỉ cũng thiệt, ở cũng chán”.
Giới phân tích gọi đây là “hội chứng trúng số”, nơi nhân viên trông như giàu có nhưng thật ra chỉ đang đợi cổ phiếu được mở khóa.
Giới phân tích gọi đây là “hội chứng trúng số”, nơi nhân viên trông như giàu có nhưng thật ra chỉ đang đợi cổ phiếu được mở khóa.
“Mùa đeo còng vàng” giờ trở thành biểu tượng cho Thung lũng Silicon thời AI: hào nhoáng bên ngoài, nhưng đầy ràng buộc bên trong.
“Mùa đeo còng vàng” giờ trở thành biểu tượng cho Thung lũng Silicon thời AI: hào nhoáng bên ngoài, nhưng đầy ràng buộc bên trong.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#AI #chíp Mỹ #cổ phiếu thưởng #Nvidia #thung lũng Silicon #nhân viên công nghệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT