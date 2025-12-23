Hà Nội

Ngọc Trinh đi đầu trend "trạm tỷ" từ 10 năm trước như thế nào?

Giải trí

Giữa lúc showbiz rần rần nhập cuộc trend "trạm tỷ", nhiều người bất chợt nhớ đến Ngọc Trinh – cái tên từng đi trước xu hướng này cả thập kỷ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
“Trạm tỷ” là khái niệm mới nhưng tinh thần thì không hề xa lạ: dàn dựng một buổi chụp ảnh ngẫu hứng tại nơi công cộng, tạo cảm giác tự nhiên như khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính. Điều khiến trào lưu này hấp dẫn là trải nghiệm “làm thần tượng” – nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành tâm điểm chỉ bằng một bước đi, một outfit đủ khí chất.
Trong khi cả showbiz đang rần rần "đu" trend, người ta lại nhớ đến một cái tên từng rất "sừng sỏ" với bộ sưu tập ảnh phong cách này chính là Ngọc Trinh.
Cách đây khoảng 10 năm, khi khái niệm street style sân bay của sao Việt còn chưa phổ biến, người đẹp Trà Vinh đã sớm biến mỗi lần xuất hiện nơi công cộng thành một buổi chụp hình thời trang đúng nghĩa.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một bước sải chân, một cái ngoái đầu hay ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến hình ảnh Ngọc Trinh lan truyền khắp mặt báo và mạng xã hội.
Phong cách “bị chụp lén” của Ngọc Trinh khi ấy gây sốt không chỉ vì sự tự nhiên mà còn bởi visual nổi bật.
Thời điểm đó, cô sở hữu nhan sắc được xem là “đỉnh cao” trong làng giải trí, luôn nằm trong tâm điểm bàn tán.
Gắn liền với Ngọc Trinh là từ khóa “vòng eo 56cm” trứ danh, thân hình mảnh mai nhưng đường cong rõ nét, đôi chân dài thẳng tắp cùng làn da trắng phát sáng.
Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện tại sân bay, trung tâm thương mại hay trên phố với set đồ hiệu từ đầu đến chân.
Túi xách, giày dép, phụ kiện của Ngọc Trinh đều đến từ các nhà mốt xa xỉ bậc nhất, được phối theo cách sành điệu và hợp xu hướng quốc tế.
Trong khi cả showbiz hiện nay đang rần rần "đu" trend trạm tỷ thì Ngọc Trinh đã thực sự theo nó từ 10 năm trước.
