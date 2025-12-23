Phát hiện thứ quái dị trong hang động nhìn ra Biển Chết

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một dòng chữ khắc cổ bằng tiếng Aram bên trong một hang động nhìn ra Biển Chết.
Diện lên mình thiết kế váy yếm ngọt ngào, cô nàng Nguyễn Lê Na xuất hiện với nét đẹp mong manh, nhẹ nhàng hút hồn người đối diện.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/12, Nhân Mã gặp chuyện khó khăn đừng vội nản lòng. Thiên Bình có người chủ động giúp thì chớ từ chối.
Ngoài hệ mái cong đa lớp mô phỏng kiến trúc truyền thống Hàn Quốc, căn biệt thự còn gây chú ý với tầm nhìn cảnh quan hồ và thành phố.
Dịp Giáng sinh 2025, nhiều sao Việt đi du lịch như Phanh Lee, Băng Di, vợ chồng Thanh Thảo Hugo.
"Chúng ta đã tự phá hủy sự huy động lực lượng của chính mình", tướng Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.
Google vừa tung bản vá khẩn cho Android sau khi phát hiện hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đang bị tin tặc khai thác có chủ đích.
Sở hữu thần thái sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng, Huyền 2k4 một lần nữa khiến fan 'đứng ngồi không yên' khi tung bộ ảnh thả dáng đầy quyến rũ bên hồ bơi.
Theo tử vi học, 5 con giáp dưới đây được cho là sẽ có cú lội ngược dòng, tái sinh mạnh mẽ trong năm mới Bính Ngọ 2026 để đạt được những thành tựu viên mãn.
Các nhà khảo cổ Mexico phát hiện ngôi mộ cổ chứa xác ướp vẹt xanh lá cây, hơn 800 năm so với các phát hiện trước đó, mở ra nhiều bí ẩn lịch sử.
Hoa hậu Ý Nhi cho biết, cô tiếp tục học tập, làm việc ở Úc, sẽ trở về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2026.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện một đoạn “đường cao tốc” thời nhà Tần được xây dựng cách đây hơn 2.200 năm ở tỉnh Thiểm Tây.
Cuối năm, đồi cỏ hồng Masara ở Đà Lạt rực rỡ dưới bình minh, là điểm cắm trại, săn mây và check-in lý tưởng giữa thiên nhiên hoang sơ.
Hãng xe máy Anh AJS Motorcycles vừa ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới Imber 125, mẫu xe mang phong cách off-road với thiết kế tương tự Yamaha PG-1 và Honda CT-125.
Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Nissan Versa/ Almera 2027 đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy mẫu sedan cỡ nhỏ giá rẻ này đang cận kề ngày ra mắt.
Giữa lúc showbiz rần rần nhập cuộc trend "trạm tỷ", nhiều người bất chợt nhớ đến Ngọc Trinh – cái tên từng đi trước xu hướng này cả thập kỷ.
Mitsubishi Pajero 2027 lần đầu lộ diện tại Úc, hé lộ thiết kế vuông vức, cứng cáp đậm chất off-road. Mẫu SUV hoàn toàn mới được cho là sẽ thay thế Pajero Sport.
Công an Cà Mau cảnh báo nhiều camera gia đình bị tin tặc xâm nhập, trích xuất hình ảnh riêng tư để phát tán, tống tiền, gây nguy cơ mất an ninh.
Với các lâu đài, tác phẩm điêu khắc và hoạt động thể thao mùa đông, công viên trở thành điểm đến lý tưởng cho trải nghiệm mùa đông kỳ diệu.
Ca sĩ Sunny Đan Ngọc có tài năng âm nhạc, là bác sĩ. Người đẹp lên xe hoa với Đoàn Minh Tài ở tuổi 25.
Tên lửa không đối không tầm nhiệt R-60 Aphid, được trang bị trên UAV Geran-2, sẽ trở thành cơn ác mộng tiếp theo đối với các chiến đấu cơ của Ukraine.