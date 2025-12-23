Phát hiện thứ quái dị trong hang động nhìn ra Biển Chết

Hà Nội

Giải mã

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một dòng chữ khắc cổ bằng tiếng Aram bên trong một hang động nhìn ra Biển Chết.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Một nhóm các nhà khảo cổ học đến từ Dự án Khảo sát Sa mạc Judea đã leo vào một hang động trên vách đá nhìn ra Biển Chết thì bất ngờ phát hiện sự việc kỳ lạ. Ảnh: @Dự án Khảo sát Sa mạc Judea.
Trong hang động này, họ nhìn thấy một hình khắc cổ trên nhũ đá, cùng một dòng chữ khắc cổ ước tính có niên đại khoảng 2.700 năm tuổi. Ảnh: @Dự án Khảo sát Sa mạc Judea.
Dòng chữ mang thông điệp này được viết bằng tiếng Aram cổ.
Hiện tại, thông tin chính xác về thông điệp này các chuyên gia vẫn chưa thể giải mã. Ảnh: @Dự án Khảo sát Sa mạc Judea.
Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học đến từ Dự án Khảo sát Sa mạc Judea nhận định rằng, khả năng rất lớn dòng thông điệp này có liên quan đến cuộc nổi dậy đẫm máu Bar Kokhba, khi người Do Thái nổi dậy chống lại người La Mã vào thế kỷ thứ hai Sau Công Nguyên. Ảnh: @Dự án Khảo sát Sa mạc Judea.
Dòng chữ khắc bằng tiếng Aram trên đá, cũng như việc phát hiện bốn thanh kiếm cổ trong các khe đá của hang động cho thấy, nơi này có thể từng là nơi ẩn náu của quân nổi dậy trong cuộc nổi loạn. Ảnh: @Dự án Khảo sát Sa mạc Judea.
Nhóm hy vọng rằng, bằng cách sử dụng công nghệ hình ảnh đa quang phổ, họ có thể sớm giải mã những phần của dòng chữ khắc bí ẩn này. Ảnh: @Dự án Khảo sát Sa mạc Judea.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#chữ viết #hang động #biển đen #ký tự #văn bản

