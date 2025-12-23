Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Huyền 2k4 cực nóng bỏng trong loạt khoảnh khắc tắm nắng bên hồ bơi

Sở hữu thần thái sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng, Huyền 2k4 một lần nữa khiến fan 'đứng ngồi không yên' khi tung bộ ảnh thả dáng đầy quyến rũ bên hồ bơi.

Trầm Phương
Huyền 2k4 (tên thật là Lê Thị Khánh Huyền) vốn không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok. So với thời điểm mới nổi tiếng, phong cách của cô nàng đã có nhiều thay đổi. (Ảnh: IGNV)
Từ sau khi lập gia đình, cô nàng định hướng theo gu thời trang táo bạo, nóng bỏng, không ngại phô diễn những đường cong cơ thể trong các bộ ảnh được đăng tải. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, Huyền 2k4 lại tiếp tục "đốt mắt" người nhìn bằng loạt khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng, khoe trọn đường cong "vạn người mê" trong bộ bikini một mảnh màu trắng tinh khôi. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, nàng hot mom lựa chọn thiết kế bikini một mảnh màu trắng với đường khoét hông cao và phần lưng trần gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Sắc trắng của trang phục không chỉ làm nổi bật làn da rám nắng khỏe khoắn mà còn giúp cô nàng phô diễn trọn vẹn đường cong chữ S mềm mại. (Ảnh: IGNV)
Dù không cần diện những bộ cánh quá cầu kỳ, chính sự tối giản của bộ bikini kết hợp cùng vóc dáng săn chắc, vòng hông quả táo nóng bỏng đã tạo nên sức hút khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc nằm dài trên ghế tắm nắng hay thả mình dưới làn nước xanh mát của cô nàng nhanh chóng nhận về "bão thả tim" từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi hình thể, Huyền 2k4 còn ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái tự tin và sắc sảo. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông Tây hiện đại, nhấn vào đôi mắt sâu và đôi môi căng mọng, tạo nên một tổng thể vừa sang chảnh, vừa lôi cuốn. (Ảnh: IGNV)
So với hình ảnh "chín ép" thời mới nổi tiếng, Huyền 2k4 ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Chính phong cách phóng khoáng, gợi cảm đã làm nên nét riêng của cô nàng giữa "rừng" mỹ nhân Tiktok hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Huyền 2k4 #tắm nắng #bikini #đường cong #hot mom #mỹ nhân TikTok

