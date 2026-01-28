Nước tẩy bồn cầu bắn vào người, bé trai ở Nghệ An bị bỏng nặng

Bệnh nhi được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bỏng hóa chất độ 2, 3 vùng mông, tầng sinh môn và hai đùi, kèm nhiễm trùng, hoại tử nặng.

Ngày 28/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị đang điều trị một bệnh nhi bị bỏng hóa chất rất nghiêm trọng do nước tẩy bồn cầu.

Theo người nhà, trong lúc di chuyển chai hóa chất mới mua, nắp chai bất ngờ bật ra khiến dung dịch bắn trực tiếp vào vùng mông và đùi của trẻ. Sau tai nạn, gia đình tự xử lý tại nhà, không đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Bé trai bị bỏng nặng ở phần đùi.

Khoảng 10 ngày sau, do vết thương không thuyên giảm, cháu bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 2, 3 vùng mông, tầng sinh môn và hai bên đùi. Các tổn thương nhiễm trùng nặng, xuất hiện hoại tử đen, dịch mủ thấm băng, vết bỏng dạng giọt bắn đóng vảy cứng, bên dưới có mủ.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử, thay băng, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau cho bệnh nhi. Tiên lượng điều trị còn kéo dài, nguy cơ để lại sẹo và di chứng vận động.

Theo các bác sĩ, nhiều sản phẩm tẩy rửa bồn cầu, thông cống chứa axit mạnh hoặc kiềm như sodium hydroxide. Khi tiếp xúc da, hóa chất có thể gây phản ứng tỏa nhiệt, làm tổn thương sâu chỉ trong thời gian ngắn, dẫn tới bỏng nặng và hoại tử.