Sống Khỏe

Nước tẩy bồn cầu bắn vào người, bé trai ở Nghệ An bị bỏng nặng

Bệnh nhi được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bỏng hóa chất độ 2, 3 vùng mông, tầng sinh môn và hai đùi, kèm nhiễm trùng, hoại tử nặng.

Hạo Nhiên

Ngày 28/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị đang điều trị một bệnh nhi bị bỏng hóa chất rất nghiêm trọng do nước tẩy bồn cầu.

Theo người nhà, trong lúc di chuyển chai hóa chất mới mua, nắp chai bất ngờ bật ra khiến dung dịch bắn trực tiếp vào vùng mông và đùi của trẻ. Sau tai nạn, gia đình tự xử lý tại nhà, không đưa trẻ đến cơ sở y tế.

be-trai-bong-nang-do-hoa-chat-tay-bon-cau-17695711714241816418868.jpg
Bé trai bị bỏng nặng ở phần đùi.

Khoảng 10 ngày sau, do vết thương không thuyên giảm, cháu bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 2, 3 vùng mông, tầng sinh môn và hai bên đùi. Các tổn thương nhiễm trùng nặng, xuất hiện hoại tử đen, dịch mủ thấm băng, vết bỏng dạng giọt bắn đóng vảy cứng, bên dưới có mủ.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử, thay băng, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau cho bệnh nhi. Tiên lượng điều trị còn kéo dài, nguy cơ để lại sẹo và di chứng vận động.

Theo các bác sĩ, nhiều sản phẩm tẩy rửa bồn cầu, thông cống chứa axit mạnh hoặc kiềm như sodium hydroxide. Khi tiếp xúc da, hóa chất có thể gây phản ứng tỏa nhiệt, làm tổn thương sâu chỉ trong thời gian ngắn, dẫn tới bỏng nặng và hoại tử.

#Bệnh nhi #Nghệ An #bỏng nặng #hoại tử #nước tẩy bồn cầu #nhiễm trùng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bệnh nhân 70 tuổi bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus gây hoại tử da

Một người đàn ông tại Nghệ An nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, cần phát hiện sớm để tránh hoại tử, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus - loại vi khuẩn nguy hiểm thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người", có thể gây hoại tử mô nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân nam, 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao, tổn thương da dạng phỏng nước, hoại tử lan nhanh vùng bàn tay và cánh tay trái. Theo người nhà, khoảng 5 ngày trước nhập viện, bệnh nhân đi đánh bắt cá và bị vây cá đâm vào lòng bàn tay. Sau đó, vùng tổn thương xuất hiện phỏng nước kèm sốt, người bệnh tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều người bỏng nặng vì tự ý đốt pháo, cảnh báo nguy hiểm dịp cận Tết

Các bệnh viện liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp bị thương nặng do pháo nổ trong mùa Tết, cảnh báo nguy hiểm, cần có biện pháp phòng tránh.

Cận Tết, các bệnh viện lớn liên tiếp tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Bệnh viện Nhi đồng 2 mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi ở Đồng Nai bị bỏng nặng vùng đầu mặt sau khi đốt pháo mua trên mạng xã hội. Do đứng quá gần thời điểm pháo phát nổ, luồng nhiệt và áp lực mạnh đã gây tổn thương nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải điều trị tích cực cho bệnh nhân trong thời gian dài.

Xem chi tiết

