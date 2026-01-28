Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bệnh nhân 70 tuổi bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus gây hoại tử da

Một người đàn ông tại Nghệ An nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, cần phát hiện sớm để tránh hoại tử, nguy cơ tử vong cao.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus - loại vi khuẩn nguy hiểm thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người", có thể gây hoại tử mô nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân nam, 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao, tổn thương da dạng phỏng nước, hoại tử lan nhanh vùng bàn tay và cánh tay trái. Theo người nhà, khoảng 5 ngày trước nhập viện, bệnh nhân đi đánh bắt cá và bị vây cá đâm vào lòng bàn tay. Sau đó, vùng tổn thương xuất hiện phỏng nước kèm sốt, người bệnh tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt 39,5 độ C, có dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt. Vùng da bàn tay trái xuất hiện phỏng nước dạng mảng, hoại tử, đau rát lan dọc cánh tay. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng cao. Người bệnh được điều trị tích cực tại Khoa Truyền nhiễm bằng kháng sinh phối hợp liều cao. Sau 13 ngày điều trị, tình trạng ổn định và được xuất viện.

Tổn thương hoại tử, phỏng nước lan rộng ở bàn tay và cánh tay người đàn ông sau khi bị vây cá đâm. Ảnh congly.vn
Tổn thương hoại tử, phỏng nước lan rộng ở bàn tay và cánh tay người đàn ông sau khi bị vây cá đâm. Ảnh congly.vn

Theo các bác sĩ, Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống trong môi trường nước biển, thường tồn tại trong hải sản sống. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết trầy xước rất nhỏ trên da, gây nhiễm trùng tiến triển nhanh trong vòng 24-48 giờ, dẫn đến hoại tử da - cơ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu chẩn đoán và điều trị muộn.

Những người có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người mắc bệnh gan mạn tính, xơ gan, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, cũng như người thường xuyên tiếp xúc với nước biển, hải sản sống.

Cụ ông 70 tuổi nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' sau khi bị vây cá đâm

Lòng bàn tay của ông Đ. xuất hiện vết đỏ, phồng rộp do nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người". Ảnh BV

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có vết trầy xước ngoài da, đặc biệt trong quá trình tiếp xúc với nước biển, bùn đất hoặc hải sản sống, cần rửa sạch ngay bằng nước sạch, sát khuẩn và giữ khô. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau, sốt, phỏng nước, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà. Người dân cũng cần tiêm phòng uốn ván đầy đủ và nhắc lại đúng lịch.

Theo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Vibrio vulnificus (V. vulnificus) là một loài vi khuẩn gram âm, di động, hình que cong (trực khuẩn), gây bệnh thuộc chi Vibrio. Nó là một phần của nhóm vi khuẩn Vibrio (Vi khuẩn gây bệnh của dịch tả) được gọi là "ưa mặn" vì chúng cần muối. Chúng thường sống ký sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu... ở các vùng nước ấm ven biển, cửa sông và ao, hồ nước lợ.

Vi khuẩn V. vulnificus sinh trưởng tốt khi nhiệt độ nước đạt trên 20°C. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) của Hoa Kỳ, cho biết, hiện nay có khoảng 12 loài Vibrio gây bệnh cho người, trong đó có khoảng 100 ca tử vong ở Mỹ mỗi năm, cùng với đó gây ra khoảng 80.000 trường hợp bệnh, 52.000 trong số đó là do ăn hải sản bị ô nhiễm. Theo CDC Hoa Kỳ, nhiều người bị nhiễm trùng vết thương do V. vulnificus cần được chăm sóc đặc biệt hoặc cắt cụt chi và khoảng 20% tử vong.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus thường xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở, đồng thời nó cũng có thể xâm nhập qua: Vết cắt nhỏ, vết trầy xước, côn trùng cắn… Trong một số trường hợp con đường nhiễm vi khuẩn gây viêm cân mạc hoại tử (là tình trạng nhiễm khuẩn ở các lớp sâu của da, tổ chức dưới da và lan tỏa xuống lớp cân cơ) không thể xác định rõ đường xâm nhập.

Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm trùng vết thương do vi khuẩn Vibrio vulnificus, nhất là những người có sở thích ăn tái/ sống hải sản như: Hàu, ngán, tôm… hoặc có vết thương hở rồi tiếp xúc với nước biển ấm có Vibrio vulnificus sẽ có nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Do đặc tính gây hoại tử cân, cơ nhanh nên vi khuẩn này được mệnh danh là "vi khuẩn ăn thịt người".

#Vibrio vulnificus #nhiễm trùng #vết thương #nước biển #hải sản #hoại tử

Bài liên quan

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca bệnh có túi phình lớn ở động mạch cảnh

Nếu không được điều trị kịp thời, túi phình có thể vỡ gây xuất huyết não hoặc xuất huyết dưới nhện, dẫn đến đột quỵ, hôn mê và đe dọa tính mạng.

Ngày 27/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa can thiệp thành công cho 1 nữ bệnh nhân có túi phình lớn ở động mạch.

Được biết, bệnh nhân là T.T.L (42 tuổi, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), nhập viện khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, với triệu chứng đau đầu kéo dài ngày càng dữ dội, đau nhiều hai bên thái dương.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhập viện vì truyền dịch 'bổ não', 'lấy lại năng lượng'

Nhiều người tự ý truyền dịch khi mệt mỏi, dễ dẫn đến nhiễm khuẩn, phù phổi, suy tim cấp, thậm chí tử vong nếu không xử lý kịp thời.

Nguy hiểm từ thói quen cứ mệt là gọi dịch vụ truyền dịch tại nhà...

Khi mệt mỏi, suy nhược, không ít người chọn truyền dịch tại nhà với hy vọng “khỏe nhanh”. Thực tế cho thấy, thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng, có thể đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch, thậm chí đánh đổi bằng tính mạng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hỏa hoạn tại chung cư EhomeS ở TP HCM khiến 3 mẹ con nguy kịch

Cháy lớn tại chung cư Ehome S khiến 3 người bị thương nặng, gồm hai trẻ nhỏ và mẹ của hai bé, các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 24/1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP HCM) đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại chung cư EhomeS, phường Long Trường, TP HCM.

Trong đó, bé gái L.T.N. (6 tuổi) trong tình trạng suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng độ IIA vùng đùi, cẳng và bàn chân hai bên, diện tích khoảng 20% cơ thể. Bệnh nhi được xử trí thở máy, đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới