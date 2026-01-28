Bệnh nhân 70 tuổi bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus gây hoại tử da

Một người đàn ông tại Nghệ An nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, cần phát hiện sớm để tránh hoại tử, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus - loại vi khuẩn nguy hiểm thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người", có thể gây hoại tử mô nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân nam, 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao, tổn thương da dạng phỏng nước, hoại tử lan nhanh vùng bàn tay và cánh tay trái. Theo người nhà, khoảng 5 ngày trước nhập viện, bệnh nhân đi đánh bắt cá và bị vây cá đâm vào lòng bàn tay. Sau đó, vùng tổn thương xuất hiện phỏng nước kèm sốt, người bệnh tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt 39,5 độ C, có dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt. Vùng da bàn tay trái xuất hiện phỏng nước dạng mảng, hoại tử, đau rát lan dọc cánh tay. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng cao. Người bệnh được điều trị tích cực tại Khoa Truyền nhiễm bằng kháng sinh phối hợp liều cao. Sau 13 ngày điều trị, tình trạng ổn định và được xuất viện.

Tổn thương hoại tử, phỏng nước lan rộng ở bàn tay và cánh tay người đàn ông sau khi bị vây cá đâm. Ảnh congly.vn

Theo các bác sĩ, Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống trong môi trường nước biển, thường tồn tại trong hải sản sống. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết trầy xước rất nhỏ trên da, gây nhiễm trùng tiến triển nhanh trong vòng 24-48 giờ, dẫn đến hoại tử da - cơ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu chẩn đoán và điều trị muộn.

Những người có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người mắc bệnh gan mạn tính, xơ gan, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, cũng như người thường xuyên tiếp xúc với nước biển, hải sản sống.

Lòng bàn tay của ông Đ. xuất hiện vết đỏ, phồng rộp do nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người". Ảnh BV

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có vết trầy xước ngoài da, đặc biệt trong quá trình tiếp xúc với nước biển, bùn đất hoặc hải sản sống, cần rửa sạch ngay bằng nước sạch, sát khuẩn và giữ khô. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau, sốt, phỏng nước, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà. Người dân cũng cần tiêm phòng uốn ván đầy đủ và nhắc lại đúng lịch.