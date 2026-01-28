Bệnh nhân 70 tuổi bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus gây hoại tử da

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus - loại vi khuẩn nguy hiểm thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người", có thể gây hoại tử mô nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Bệnh nhân nam, 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao, tổn thương da dạng phỏng nước, hoại tử lan nhanh vùng bàn tay và cánh tay trái. Theo người nhà, khoảng 5 ngày trước nhập viện, bệnh nhân đi đánh bắt cá và bị vây cá đâm vào lòng bàn tay. Sau đó, vùng tổn thương xuất hiện phỏng nước kèm sốt, người bệnh tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ.
Khi nhập viện, bệnh nhân sốt 39,5 độ C, có dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt. Vùng da bàn tay trái xuất hiện phỏng nước dạng mảng, hoại tử, đau rát lan dọc cánh tay. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng cao. Người bệnh được điều trị tích cực tại Khoa Truyền nhiễm bằng kháng sinh phối hợp liều cao. Sau 13 ngày điều trị, tình trạng ổn định và được xuất viện.
Theo các bác sĩ, Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống trong môi trường nước biển, thường tồn tại trong hải sản sống. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết trầy xước rất nhỏ trên da, gây nhiễm trùng tiến triển nhanh trong vòng 24-48 giờ, dẫn đến hoại tử da - cơ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu chẩn đoán và điều trị muộn.
Những người có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người mắc bệnh gan mạn tính, xơ gan, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, cũng như người thường xuyên tiếp xúc với nước biển, hải sản sống.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có vết trầy xước ngoài da, đặc biệt trong quá trình tiếp xúc với nước biển, bùn đất hoặc hải sản sống, cần rửa sạch ngay bằng nước sạch, sát khuẩn và giữ khô. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau, sốt, phỏng nước, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà. Người dân cũng cần tiêm phòng uốn ván đầy đủ và nhắc lại đúng lịch.
Theo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Vibrio vulnificus (V. vulnificus) là một loài vi khuẩn gram âm, di động, hình que cong (trực khuẩn), gây bệnh thuộc chi Vibrio. Nó là một phần của nhóm vi khuẩn Vibrio (Vi khuẩn gây bệnh của dịch tả) được gọi là "ưa mặn" vì chúng cần muối. Chúng thường sống ký sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu... ở các vùng nước ấm ven biển, cửa sông và ao, hồ nước lợ.
Vi khuẩn V. vulnificus sinh trưởng tốt khi nhiệt độ nước đạt trên 20°C. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) của Hoa Kỳ, cho biết, hiện nay có khoảng 12 loài Vibrio gây bệnh cho người, trong đó có khoảng 100 ca tử vong ở Mỹ mỗi năm, cùng với đó gây ra khoảng 80.000 trường hợp bệnh, 52.000 trong số đó là do ăn hải sản bị ô nhiễm. Theo CDC Hoa Kỳ, nhiều người bị nhiễm trùng vết thương do V. vulnificus cần được chăm sóc đặc biệt hoặc cắt cụt chi và khoảng 20% tử vong.
Vi khuẩn Vibrio vulnificus thường xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở, đồng thời nó cũng có thể xâm nhập qua: Vết cắt nhỏ, vết trầy xước, côn trùng cắn… Trong một số trường hợp con đường nhiễm vi khuẩn gây viêm cân mạc hoại tử (là tình trạng nhiễm khuẩn ở các lớp sâu của da, tổ chức dưới da và lan tỏa xuống lớp cân cơ) không thể xác định rõ đường xâm nhập.
Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm trùng vết thương do vi khuẩn Vibrio vulnificus, nhất là những người có sở thích ăn tái/ sống hải sản như: Hàu, ngán, tôm… hoặc có vết thương hở rồi tiếp xúc với nước biển ấm có Vibrio vulnificus sẽ có nguy cơ mắc bệnh rất cao.
Do đặc tính gây hoại tử cân, cơ nhanh nên vi khuẩn này được mệnh danh là "vi khuẩn ăn thịt người".