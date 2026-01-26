Nhiều người bỏng nặng vì tự ý đốt pháo, cảnh báo nguy hiểm dịp cận Tết

Các bệnh viện liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp bị thương nặng do pháo nổ trong mùa Tết, cảnh báo nguy hiểm, cần có biện pháp phòng tránh.

Cận Tết, các bệnh viện lớn liên tiếp tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Bệnh viện Nhi đồng 2 mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi ở Đồng Nai bị bỏng nặng vùng đầu mặt sau khi đốt pháo mua trên mạng xã hội. Do đứng quá gần thời điểm pháo phát nổ, luồng nhiệt và áp lực mạnh đã gây tổn thương nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải điều trị tích cực cho bệnh nhân trong thời gian dài.

Trường hợp khác, đêm 17/1, Khoa Phẫu thuật chi trên và vi phẫu, Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng tiếp nhận một nam thiếu niên 15 tuổi trong tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ.

Người bệnh nhập viện ở giờ thứ ba sau tai nạn, bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái.

Dù được cấp cứu và phẫu thuật khẩn trương, sau nhiều nỗ lực của ê-kíp, các bác sĩ chỉ có thể giữ lại được 2 trong số 5 ngón tay cho người bệnh. Toàn bộ vùng gan tay và cổ tay bị dập nát nặng, khiến quá trình điều trị dự kiến kéo dài, với nhiều cuộc phẫu thuật tiếp theo. Tiên lượng lâu dài, người bệnh có thể chỉ phục hồi được một phần chức năng rất hạn chế của bàn tay.

Trong những ngày giáp Tết, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa và một số cơ sở y tế khác thường tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh bị thương do tự chế pháo nổ. Hậu quả, có em bị nát tay, có em bỏng mắt, bỏng mặt.

Tai nạn pháo nổ thường xảy ra vào dịp Tết là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em rơi vào cảnh tàn phế. (Ảnh minh hoạ)/LĐTĐ

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chỉ trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ. Đây là tai nạn đặc biệt nguy hiểm.

Theo PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, bắt buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay.

Việc phẫu thuật không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn là cuộc chạy đua để hạn chế di chứng. Thực tế, dù được cứu sống, không ít trường hợp vẫn phải mang di chứng suốt đời.

Phụ huynh nên thường xuyên nhắc nhở con em về tác hại của việc mua vật liệu để chế tạo pháo nổ; đây là hành vi bị nghiêm cấm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh SKĐS

Thực tế, gần đây nhiều cơ sở y tế trên cả nước đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm do học sinh tự chế pháo như bỏng nặng, mất tay, tổn thương mắt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Không chỉ gây hậu quả cho bản thân, hành vi này còn đe dọa an toàn của gia đình và cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư đông người trong dịp lễ, Tết.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là trong dịp giáp Tết, cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, theo dõi hoạt động sinh hoạt, mối quan hệ và nội dung con em tiếp cận trên không gian mạng; tuyệt đối không để trẻ em tiếp xúc với hóa chất, vật liệu dễ cháy nổ. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở con em về tác hại và hậu quả pháp lý của việc chế tạo, sử dụng pháo; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục trẻ em.

Vì sức khỏe của bản thân, sự an toàn của cộng đồng và một mùa xuân thực sự bình an, mỗi người hãy nói không với pháo nổ.