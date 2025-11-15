Number 1 – Nguồn năng lượng bứt phá, cảm hứng bất tận cho thế hệ Việt trẻ

Hai thập kỷ qua, Number 1 không chỉ là thức uống tiếp năng lượng mà còn là biểu tượng cho tinh thần bền đam mê, bứt phá mọi giới hạn......

Bền đam mê, không ngừng tiến bước

6 giờ sáng, nhà máy Bình Dương như bừng tỉnh trong sắc vàng của những tia nắng đầu ngày. Mỗi tia nắng như luồng năng lượng tươi mới, soi sáng niềm tự hào lao động, tiếp thêm sức mạnh để người công nhân bắt đầu ngày làm việc với tinh thần hứng khởi.

Trên dây chuyền công nghệ Aseptic, hàng vạn chai nước vàng óng, chuyển động rộn ràng như hòa vào nhịp sống ngày mới.

Từ nơi này, nguồn năng lượng sạch ấy sẽ đến với hàng triệu người trẻ đang bền bỉ với đam mê, theo đuổi ước mơ cùng niềm tin mạnh mẽ: chỉ cần tiếp năng lượng mỗi ngày, không giới hạn nào là không thể vượt qua.

Cách nhà máy hàng chục cây số, Trịnh Giang, sinh viên năm cuối Đại học Công nghệ TP.HCM cũng chuẩn bị đến trường sau đêm dài làm đồ án.

Cùng Number 1 lan tỏa tinh thần bền đam mê và không ngừng tiến bước để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Cả đêm làm việc, nhưng sáng dậy vẫn tỉnh táo, chỉ cần một chai Number 1 là lại bật mood liền,” Giang cười, tay cầm chai nước còn hơi lạnh.

Một bên là những người công nhân cùng dây chuyền chiết lạnh vô trùng Aseptic vận hành miệt mài; một bên là những người trẻ đang dốc sức cho đam mê.

Hai nguồn năng lượng: công nghệ tiên phong và khát vọng con người cùng hòa chung nhịp, tạo nên tinh thần Number 1: Bền đam mê, không ngừng tiến bước.

Làm đúng từ đầu, chuẩn sạch từ tâm

Giữa không gian khép kín, vô trùng tại nhà máy Bình Dương, những dây chuyền chiết lạnh vô trùng Aseptic vận hành tự động, chuẩn xác đến từng giây.

Gần 2 thập kỷ trước, thời điểm mà “đồ uống không chất bảo quản” vẫn là khái niệm xa lạ, Number 1 đã quyết tâm đầu tư hàng chục dây chuyền Aseptic từ Tập đoàn toàn cầu GEA.

Dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic - công nghệ được coi là “phát minh thế kỷ” trong ngành đồ uống và thực phẩm giúp các sản phẩm như Number 1 không chất bảo quản, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Nhớ lại thời điểm đó, lãnh đạo Number 1 chia sẻ: “Chúng tôi không ngại rủi ro vì sự an toàn và lợi ích trọn vẹn của người tiêu dùng mới là điều quan trọng nhất. Nếu để đong đếm giữa chi phí bỏ ra và lợi ích lâu dài có được, thì cái giá trăm triệu đô vẫn là quá rẻ.”

Từ đó, tiêu chuẩn “đồ uống sạch, không chất bảo quản” được định hình tại Việt Nam, với khởi đầu là nước tăng lực Number 1.

Điểm đột phá của Aseptic là đặc tính chiết lạnh và vô trùng tuyệt đối từ: chai, nắp, nước, sản phẩm đến môi trường chiết vô trùng, giúp mỗi chai Number 1 giữ trọn hương vị tươi mới và tinh khiết, mang đến năng lượng mạnh mẽ nhưng vẫn sạch, vẫn lành.

Ông Vincent Mauer, Tổng giám đốc GEA Việt Nam & Philippines khẳng định: ““Công nghệ này bảo tồn dinh dưỡng và hương vị tốt hơn nhiều so với phương pháp thanh trùng truyền thống. Nó cho phép kéo dài hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản, một bước tiến lớn trong ngành đồ uống hiện đại.”

Đầu tư công nghệ tối tân vì một Việt Nam xanh

Trong nhà máy, kỹ sư Nguyễn Văn Chương, người đã gắn bó hơn 10 năm với dây chuyền Aseptic vẫn dõi theo từng chai Number 1 rời khỏi băng chuyền.

“Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi luôn thấy tự hào,” anh nói. “Vì mỗi chai nước ấy chứa không chỉ năng lượng, mà còn cả đam mê của đội ngũ hàng ngàn CBNV Number 1.”

Trên hành trình hơn 20 năm, Number 1 không chỉ tiếp năng lượng cho nhiều thế hệ người Việt, mà còn góp phần bảo vệ trái đất xanh, thông qua công nghệ giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải CO₂ và loại bỏ hoàn toàn chất bảo quản.

Công nghệ Aseptic thế hệ thứ 7 của Number 1 giúp giảm 91% lượng nước sử dụng và 20% phát thải CO₂, tương đương lượng nước sinh hoạt cho 2.100 người mỗi năm.

“Điều này cho phép Number 1 tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững,” ông Vincent Mauer nói.

Hành trình tới Net Zero: Không giới hạn, bền đam mê

Không chỉ là đối tác lớn nhất của GEA tại Đông Nam Á, Number 1 cam kết hợp tác toàn diện với GEA để nâng tầm công nghệ, chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

"GEA tập trung giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng nhựa PET, đây là nơi chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất", ông Vincent Mauer khẳng định. Ông cho biết công nghệ vô trùng cho phép giảm phát thải khí nhà kính bằng cách giảm sử dụng nhựa và tiết kiệm nước.

Ông dẫn chứng tại chính thị trường Việt Nam, với ứng dụng công nghệ Aseptic thế hệ thứ 7, các chai Number 1 đã giảm được trọng lượng tới 50%, từ 27 gram xuống còn 13,5 gram, tương đương với lượng phát thải khí nhà kính CO2 giảm 20% trên mỗi chai sản phẩm.

Mỗi lần bạn chọn Number 1, đó không chỉ là một chai nước tăng lực để tiếp năng lượng, bền đam mê mà là một hành động thiết thực góp phần vào hành trình Net Zero 2050 của Việt Nam."

Ông Massimo Nascimbeni, Giám đốc Sản phẩm thổi chai và chiết rót của GEA chia sẻ về công nghệ Aseptic tại hội thảo “Xu hướng thị trường, công nghệ đồ uống tại Việt Nam trong tương lai”.

“Gần 20 năm hợp tác, chúng tôi luôn cùng nhau đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất,” ông Luigi Bonzanini, Giám đốc kinh doanh toàn cầu của GEA Procomac, khẳng định.

Suốt hơn 20 năm qua, bằng một chai nước nhỏ, Number 1 đã trở thành biểu tượng cho năng lượng và tinh thần bền đam mê của nhiều thế hệ người trẻ Việt.

Mỗi chai Number 1 không chỉ tiếp thêm năng lượng, mà còn đánh thức khát khao chinh phục, giúp mỗi người bước gần hơn đến phiên bản “Number 1” của chính mình.

Từ những nhà máy sáng đèn giữa đêm đến những người trẻ kiên định theo đuổi ước mơ, Number 1 vẫn tiếp tục hành trình hơn hai thập kỷ: tiếp năng lượng, bền đam mê, hướng tới một tương lai xanh, không giới hạn.

Và hành trình ấy sẽ không dừng lại. Bởi với Number 1, năng lượng chỉ thật sự vô địch khi được truyền tiếp mãi mãi.