Khai trương cửa hàng Starbucks Fansipan đạt kỷ lục cao nhất châu Á

Sáng ngày 14/3, Starbucks Vietnam chính thức xác lập cột mốc mới với sự kiện khai trương cửa hàng cao nhất châu Á tại Fansipan.

PV

Tọa lạc ở độ cao 3.063m, Starbucks Fansipan hứa hẹn là điểm đến ngoạn mục, nơi hương vị cà phê hiện đại hòa quyện cùng bản sắc văn hóa bản địa và vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng Sa Pa.

Lễ cắt băng khai trương đánh dấu Cửa hàng Starbucks Fansipan cao nhất châu Á chính thức vận hành. Starbucks chính thức có mặt tại Fansipan từ ngày 14/3.

Nằm tại khu vực Sân Mây thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cửa hàng mang đến trải nghiệm có một không hai khi khách hàng không chỉ thưởng thức hương vị cà phê quen thuộc, mà còn ôm trọn cả thiên nhiên Sa Pa trong tầm mắt với không gian được thiết kế tinh tế.

“Starbucks Fansipan là cột mốc mà chúng tôi vô cùng tự hào. Cửa hàng nằm ở độ cao 3,063 mét so với mực nước biển và được ghi nhận là cửa hàng Starbucks cao nhất khu vực châu Á. Với vị trí ngoạn mục, áp dụng lối kiến trúc độc đáo, tôn vinh văn hóa địa phương, Starbucks Fansipan là nét đẹp của sự giao thoa giữa nghệ thuật pha chế cà phê và văn hóa Tây Bắc.

Chúng tôi tin rằng cửa hàng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Hơn hết, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn, tri ân đến tất cả khách hàng, đối tác, cũng như các cộng sự vì nếu không có sự tin tưởng, yêu thương và hỗ trợ, chúng tôi không thể đạt được cột mốc tuyệt vời này.”- chia sẻ của bà Chi Nguyễn – Giám đốc Truyền thông của Starbucks Vietnam.

Ngày đầu khai trương cửa hàng Starbucks Fansipan đã thu hút đông đảo du khách đến.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc đa dạng tại Sa Pa, Starbucks Fansipan nổi bật khi khoác lên mình “chiếc áo” màu xanh lá cây nhạt, cùng thiết kế nội thất tôn vinh văn hóa bản địa, khi sử dụng vải dệt địa phương làm điểm nhấn cho các cột trụ của cửa hàng. Với tông màu be ấm áp, sử dụng đa số chất liệu gỗ và mảng xanh, không gian cửa hàng tựa như một “trạm dừng chân yên bình” giữa những tầng mây. Tất cả những yếu tố này cùng nhau tạo nên một điểm hẹn độc nhất vô nhị, nơi thiên nhiên giao thoa với hiện đại, hài hòa giữa văn hóa bản địa và câu chuyện cà phê theo chất riêng.

Không gian tại Starbucks Fansipan được thiết kế đa dạng với ấm cúng của màu gỗ, đặc sắc nét bản địa và vẫn mang hơi thở thiên nhiên.

Để đánh dấu sự kiện khai trương cửa hàng Starbucks Fansipan, Starbucks Vietnam giới thiệu thức uống Cloud Macchiato (phiên bản nóng & đá viên) - thức uống đặc biệt được phục vụ giới hạn tại tất cả các cửa hàng Starbucks trên toàn quốc từ ngày 14/3 – 20/3. Cloud Macchiato được lấy cảm hứng từ biển mây và bầu trời với lớp bọt kem bông xốp mịn màng được phủ sốt caramel. Thức uống mang đến hương vị ngọt ngào nhưng vẫn đậm cà phê espresso quen thuộc của Starbucks.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa bày tỏ: “Sự hiện diện của một thương hiệu toàn cầu như Starbucks trên đỉnh Fansipan là minh chứng sống động cho một Sa Pa đang chuyển mình đầy bản lĩnh: Một Sa Pa biết trân quý những giá trị di sản nhưng cũng đầy khát vọng hội nhập, sẵn sàng đón nhận những giá trị văn minh để làm giàu thêm bản sắc của chính mình. Càng ý nghĩa hơn khi sự kiện này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm vận hành hệ thống cáp treo Fansipan. Suốt một thập kỷ qua, Sun World Fansipan Legend không chỉ là “người làm đẹp” cho vùng đất, thay đổi diện mạo du lịch địa phương mà còn là cánh tay nối dài đưa văn hóa, con người Sa Pa vươn xa ra thế giới, tạo ra những giá trị an sinh bền vững cho người dân nơi đây”.

Bày tỏ niềm tự hào khi Starbucks Fansipan đạt kỷ lục cao nhất châu Á chính thức đón khách, bà Trần Nguyện – Phó Tổng Giám đốc Khối Du lịch – Nghỉ dưỡng (Tập đoàn Sun Group) chia sẻ: “Ly cà phê mà bạn cầm trên tay không đơn thuần là một ly cà phê. Trong nó, có sự tinh tế và chuẩn mực toàn cầu của Starbucks – một thương hiệu đã trở thành biểu tượng của văn hóa cà phê hiện đại trên toàn thế giới. Trong nó cũng có dấu ấn của Sun Group – với khát vọng không ngừng kiến tạo những trải nghiệm khác biệt và nâng tầm các điểm đến của Việt Nam. Nhưng hơn thế nữa, trong ly cà phê ấy còn có những yếu tố rất riêng của Fansipan và Sa Pa – nơi hội tụ vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Tây Bắc và những giá trị văn hóa bản địa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, ly Starbucks tại Fansipan không giống với bất kỳ ly Starbucks nào khác trên thế giới”.

Cửa hàng Starbucks Fansipan nằm ở khu vực Sân Mây, thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Cửa hàng hoạt động từ 8h30 – 16h00 các ngày trong tuần từ Thứ Hai – Thứ Năm và từ 8h30 – 17h00 vào Thứ Sáu. Riêng các ngày cuối tuần, cửa hàng sẽ hoạt động theo khung giờ từ 8:00 – 17:00 vào thứ Bảy và từ 8h00 – 16h00 vào Chủ Nhật.

Đặt chân lên Fansipan du khách hãy khoác lên mình những bộ quần áo, váy thổ cổ của người dân và thưởng thức một ly Starbucks để cảm nhận một trải nghiệm khác biệt.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2013, thương hiệu cà phê toàn cầu Starbucks đến nay đã có hơn 150 cửa hàng trên cả nước. Starbucks không chỉ bán cà phê mà còn kiến tạo “không gian thứ ba” kết nối cộng đồng và tôn vinh bản sắc Việt.

Được đưa vào vận hành từ năm 2016, Sun World Fansipan Legend là quần thể du lịch nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp tọa lạc tại Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nơi hội tụ giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa bản địa đặc sắc. Trải qua một thập kỷ, Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) không chỉ sở hữu hệ thống cáp treo đạt kỷ lục Guinness, mà còn hấp dẫn du khách bằng những thiên đường hoa rực rỡ bốn mùa, quần thể công trình kiến trúc tâm linh kỳ vỹ, một Bản Mây tái hiện sinh động hồn cốt văn hóa bản địa hay những lễ hội, show diễn mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc. Khu du lịch từng xác lập kỷ lục 6 năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh là “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Sự hợp tác giữa hai thương hiệu lớn này hứa hẹn sẽ không chỉ đem lại những giá trị về kinh tế, thương hiệu cho hai bên mà còn đóng góp tích cực vào việc quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Sa Pa tới bạn bè quốc tế, từ đó góp phần nâng tầm vị thế điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới./.

