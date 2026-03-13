VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - Hành trình vạn bước chạy “đánh thức” biểu tượng du lịch mới của TP HCM

Đây sẽ là chuyển động biểu tượng đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến mới của cộng đồng runner yêu thiên nhiên, với trải nghiệm chạy bộ giữa hệ sinh thái biển, rừng độc đáo và “kỳ quan” đô thị ESG++.

Cung đường chạy xanh nhất tại nơi giàu oxy nhất TP.HCM

Diễn ra vào ngày 01/5/2026, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ quy tụ khoảng 5.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km.

Theo ban tổ chức, đây là giải chạy có cung đường xanh nhất trong hệ thống VnExpress Marathon. Trên cung đường chạy “xuyên rừng triệu năm - chạm biển thiên đường”, mỗi bước chân runner góp phần “đánh thức” sức sống của một điểm đến đang chuyển mình mạnh mẽ.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ có đường chạy xanh nhất trong hệ thống VnExpress Marathon

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, Cần Giờ là vùng sinh thái đặc biệt với hơn 75.000 ha rừng ngập mặn, khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Nơi đây có không khí trong lành với hàm lượng oxy cao hơn 28% so với trung tâm thành phố, lý tưởng cho các hoạt động thể chất, như chạy bộ, đạp xe, chèo thuyền hay trekking sinh thái. Nhờ lợi thế tự nhiên, Cần Giờ từ lâu đã được định vị là biểu tượng du lịch sinh thái của TP.HCM.

Trên thế giới, xu hướng “Green Running” - chạy bộ giữa thiên nhiên xanh ngày càng phổ biến. Với nhiều runner, chạy bộ không chỉ là hoạt động rèn luyện thể lực mà còn là hành trình kết nối với thiên nhiên, giúp cân bằng năng lượng và phục hồi tinh thần.

5.000 runner sẽ có cơ hội trải nghiệm “kỳ quan đô thị” Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Mỗi bước chạy của vận động viên tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ truyền tải thông điệp về lối sống lành mạnh, tôn trọng thiên nhiên và phát triển bền vững. Tinh thần này phù hợp với định hướng ESG++ của Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng và tiện ích, mà còn kiến tạo hệ sinh thái sống xanh, khuyến khích vận động ngoài trời, gắn kết cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên.

“Siêu bản đồ” phát triển du lịch - kinh tế phía Nam TP.HCM

Với sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ từ một điểm du lịch đơn lẻ trở thành “trung tâm kết nối” của hệ du lịch phía Nam.

Động lực cho sự bứt phá này là hệ thống hạ tầng giao thông tỷ USD - quy mô lớn nhất lịch sử - đang được triển khai.

Nổi bật nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h Bến Thành - Cần Giờ đã động thổ tháng 12/2025. Khi hoàn thành vào quý III/2028, hạ tầng này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn 13 phút, đưa Cần Giờ vào bán kính sống, làm việc và du lịch hàng ngày của TP.HCM.

Cùng với đó, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự kiến khánh thành quý I/2029 sẽ kết nối hai trung tâm du lịch lớn nhất Đông Nam Bộ trong 10 phút, đưa hàng chục triệu khách từ Vũng Tàu đến Cần Giờ mỗi năm.

Cầu Cần Giờ (thay thế phà Bình Khánh) động thổ tháng 12/2025, hoàn thành năm 2029, khai thông kết nối toàn bộ khu vực phía Nam TP.HCM và Nhà Bè với Cần Giờ, thúc đẩy du lịch, thương mại và vận tải biển phát triển mạnh mẽ.

Trong khi đó, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, dự kiến thông xe quý I/2028, sẽ tăng tốc kết nối đến Sân bay Quốc tế Long Thành và toàn bộ vùng Đông, Tây Nam Bộ. Từ đây, hàng chục triệu khách trong nước và quốc tế sẽ dễ dàng đến Cần Giờ mà không cần phải di chuyển qua trung tâm.

Ở hướng đường thủy, cảng quốc tế Cần Giờ sẽ hoạt động giai đoạn 1 vào quý I/2027, thúc đẩy tăng trưởng thương mại biển và nâng tầm vị thế khu vực. Cảng Landmark Harbour trong lòng Vinhomes Green Paradise dự kiến hoàn thành quý II/2027 sẽ đón tàu du lịch và vận tải quốc tế lên tới 1.000 chỗ, bổ sung dòng khách đáng kể cho Cần Giờ.

Nhờ hạ tầng đa phương thức mở lối tương lai, Cần Giờ trong tương lai gần sẽ trở thành hạt nhân kích hoạt “South Megamap” - siêu bản đồ phát triển du lịch - kinh tế phía Nam TP.HCM. Cần Giờ sẽ giúp TP.HCM từ vị trí trung chuyển hiện tại trở thành lựa chọn đầu tiên và điểm lưu trú chính của hàng chục triệu du khách khi đến với miền Nam.

Ngoài hệ sinh thái biển - rừng độc đáo, Cần Giờ đủ sức thu hút và giữ chân khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm nhờ hệ tiện ích đồ sộ của Vinhomes Green Paradise, đáp ứng đủ mô hình du lịch, từ nghỉ dưỡng, giải trí, MICE, y tế và sinh thái.

Nơi đây, cư dân và du khách sẽ được tận hưởng và chăm sóc bởi những giá trị tinh hoa nhất: từ nền tảng y tế quốc tế Vinmec Cleveland Clinic, hệ thống giáo dục Vinschool và Brighton College, cho đến những tâm điểm giải trí bất tận tại VinWonders Cần Giờ, Vincom Mega Mall. Cùng với Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ, hồ Lagoon 800ha, bộ đôi sân golf quốc tế 155ha và tòa tháp 108 tầng, siêu đô thị kiến tạo phong cách sống, nghỉ dưỡng cân bằng giữa thiên nhiên, công nghệ và những trải nghiệm thượng lưu khác biệt.

Liền kề các siêu tiện ích là quần thể villa có bãi biển riêng, tổ hợp khách sạn 5-6 sao vận hành bởi 20 thương hiệu toàn cầu, kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu hàng đầu khu vực.

Sau các sự kiện hút khách, Vinhomes Green Paradise gia tăng sức hấp dẫn với giới đầu tư và khách mua ở thực

Sau Lễ hội Xuân Green Paradise Tet Fest, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra vào ngày 1/5 tới tiếp tục tiếp thêm sức sống cho Cần Giờ. Những sự kiện quy mô lớn không chỉ gia tăng lượng du khách mà còn góp phần định hình Vinhomes Green Paradise như một không gian sống, nghỉ dưỡng, cân bằng sức khỏe thể chất và tinh thần, một tọa độ an cư và đầu tư hấp dẫn bậc nhất tại cửa ngõ biển phía Nam TP.HCM.