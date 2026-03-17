VietinBank: Những bước tiến vững chắc trên hành trình ESG

Năm 2025 ghi dấu một bước tiến rõ nét của VietinBank khi hành trình ESG  được triển khai có chiến lược, cấu trúc và mang lại những tác động thực chất.

PV

ESG - một trong các “lõi” chiến lược phát triển

Việc thực thi đầy đủ các tiêu chí ESG trong hoạt động tín dụng, đầu tư và quản trị ngân hàng được xem như lõi chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro và thu hút hiệu quả các nguồn vốn xanh từ các định chế tài chính quốc tế. Đi từ định hướng kinh doanh đến hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh, VietinBank đã và đang có những bước tiến vững chắc trong hành trình ESG, hướng đến tính chuẩn mực và minh bạch theo các tiêu chuẩn toàn cầu.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận ESG của VietinBank là việc đưa ESG trở thành một phần của kế hoạch trung và dài hạn, gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và tăng trưởng. Các thông điệp, mục tiêu và cam kết phát triển bền vững được ngân hàng công bố công khai, minh bạch, thể hiện định hướng rõ ràng. Trong đó, Khung Tài chính Bền vững là nền tảng cốt lõi cho hoạt động tài trợ và quản lý các khoản tài chính xanh của ngân hàng. Khung này đã được Morningstar Sustainalytics đánh giá là “đáng tin cậy và có tác động lớn”, qua đó khẳng định mức độ nghiêm túc và chuẩn mực trong tiếp cận ESG của VietinBank.

Không dừng ở định hướng, VietinBank nhanh chóng cụ thể hóa ESG bằng cơ cấu tổ chức nhân sự chuyên trách. Ban Chỉ đạo Phát triển Bền vững được thành lập với sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo cấp cao từ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, bảo đảm ESG được dẫn dắt ở cấp cao nhất. Bộ phận Điều phối ESG & Tài chính Bền vững đóng vai trò “nhạc trưởng”, điều phối xuyên suốt các hoạt động ESG của ngân hàng. Đáng chú ý, nhân sự chuyên trách ESG đã được VietinBank triển khai đồng loạt tại các chi nhánh trên toàn quốc, tạo nền tảng để ESG đi vào thực chất, hiệu quả.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 - Triển vọng 2026, ông Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT VietinBank đã gửi đi thông điệp: “Chiến lược của VietinBank là hướng tới phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Chúng tôi xác định chuyển đổi xanh là một trong những chiến lược quan trọng giúp VietinBank đạt được mục tiêu này”.

Hệ sinh thái sản phẩm tài chính xanh toàn diện

Thực tiễn triển khai ESG trong ngành Ngân hàng Việt Nam cho thấy đã xuất hiện những tổ chức tiên phong tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và báo cáo phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho các ngân hàng khác có thể tham khảo.

VietinBank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh có quy mô và chiều sâu, kiến tạo một hệ sinh thái tài chính xanh toàn diện cho khách hàng như Gói tài chính xanh GREEN UP trị giá 5.000 tỷ đồng đã mang lại nguồn vốn ưu đãi cho các dự án năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn đạt chuẩn; Gói V-Green Power UP quy mô 4.000 tỷ đồng cấp vốn cho hệ thống trạm sạc xe điện V-Green, góp phần thúc đẩy giao thông xanh. VietinBank cũng tham gia tài trợ đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phát triển các giải pháp tài chính đặc thù cho năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà, xử lý rác thải kết hợp phát điện...

Trong mảng bán lẻ và thanh toán, VietinBank tiên phong kết nối thanh toán vé tàu điện tự động với thẻ ngân hàng, thúc đẩy giao thông công cộng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai mua bán vàng online (digiGOLD) trên VietinBank iPay mobile, liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên VNeID – giúp vừa gia tăng tiện ích cho khách hàng, vừa giảm phát thải vận hành.

Để phục vụ tăng trưởng xanh, VietinBank tích cực triển khai sản phẩm tiền gửi xanh để làm kênh kết nối nguồn vốn cho các dự án xanh, đồng thời đẩy mạnh làm việc với các đối tác quốc tế lớn như ADB, MUFG, JBIC… nhằm chuẩn bị điều kiện huy động vốn xanh, phát hành trái phiếu xanh khi thị trường thuận lợi.

Với những bước đi rõ ràng và kết quả thực chất, VietinBank đã được IDG Việt Nam vinh danh là “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng Xanh 2025”, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng uy tín này.

33.jpg

Hành trình ESG của VietinBank đang cho thấy một điều rõ ràng: ESG tại VietinBank không phải trào lưu ngắn hạn, mà là trục phát triển dài hạn, được triển khai có chiến lược, có tổ chức và có trách nhiệm. VietinBank đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng thương mại lớn - đóng góp chung vào hành trình xanh hóa nền kinh tế.

Từ nhiều năm qua, VietinBank đã hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai tín dụng xanh. Sau khi Việt Nam cam kết hướng tới mục tiêu NetZero vào năm 2050 tại COP26, hoạt động tín dụng xanh tại VietinBank ngày càng được đẩy mạnh” - Chia sẻ của ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối KHDN VietinBank tại Hội thảo Chuyển đổi năng lượng xanh nhìn từ Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị diễn ra vào tháng 10/2025.
Bài liên quan

Doanh nghiệp

VietinBank chăm chút từng trải nghiệm của khách hàng

Với tầm nhìn "Niềm tin qua từng trải nghiệm", VietinBank đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành ngân hàng được khách hàng tin cậy, hài lòng và gắn bó nhất tại Việt Nam.

Thúc đẩy giải pháp quản trị trải nghiệm khách hàng

Chiến lược trải nghiệm khách hàng của VietinBank được xây dựng trên nền tảng 03 trụ cột: Làm chủ năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng; Công nghệ thúc đẩy quản trị trải nghiệm khách hàng và Hành động vì niềm tin của khách hàng. Từ đó, ngân hàng triển khai các giải pháp toàn diện, bao trùm từ việc thiết kế hành trình khách hàng; đào tạo nâng cao năng lực; truyền thông lan tỏa cho đến tập trung hóa dữ liệu CX; tối ưu trải nghiệm số và xây dựng hành vi trải nghiệm khách hàng cho toàn tổ chức… Lộ trình thực thi được chia thành các giai đoạn cụ thể, với mục tiêu cụ thể cho từng năm, đảm bảo sự chuyển đổi diễn ra một cách bài bản và bền vững.

Doanh nghiệp

VietinBank và những công trình từ trái tim

VietinBank – Hành trình gieo mầm hạnh phúc cho cộng đồng,dấu ấn nhân văn bền bỉ của VietinBank.

Gia đình ông Chánh tại thôn Ma O, Khánh Hòa mừng vui khi nhận nhà mới; bà con ấp An Thái, Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) phấn khởi khi tuyến kè được nâng cấp; thêm nhiều bệnh nhân được khám chữa kịp thời nhờ những chuyến xe cấp cứu chuyên dụng… Hoạt động an sinh xã hội của VietinBank đang giúp cải thiện đời sống nhân dân mỗi ngày.

Từ nơi “con chữ gập ghềnh” đến “công trình từ trái tim”

Doanh nghiệp

VietinBank eFAST: Trải nghiệm giao dịch linh hoạt cho doanh nghiệp

Hệ sinh thái VietinBank eFAST trong năm nay được nâng cấp theo hướng thông minh hoá quy trình, giảm thao tác, tối ưu biểu mẫu và gia tăng hiệu năng xử lý.

Đồng thời, nền tảng mở rộng năng lực kết nối trực tiếp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp, giúp vận hành tài chính được đồng bộ và tăng chất lượng trải nghiệm người dùng trong bối cảnh doanh nghiệp cần tốc độ ra quyết định cao hơn.

Một trải nghiệm xuyên suốt trên mọi thiết bị

BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam tiền gửi tốt nhất Châu Á

Ngày 12/3/2026 tại Thượng Hải - Trung Quốc, trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.