PVcomBank ký kết hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long: Chung tay phát triển hệ sinh thái giáo dục - tài chính

Tham dự buổi lễ, về phía PVcomBank có ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Vùng 4&5, ông Đặng Văn Thượng - Giám đốc PVcomBank chi nhánh Long An cùng các cán bộ quản lý. Về phía trường TH, THCS & THPT Hà Long có Thầy Nguyễn Ngọc Sơn An - Chủ tịch Hội đồng trường, Thầy Trần Quang Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Được thành lập từ năm 2006, Trường TH, THCS & THPT Hà Long là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín tại địa phương, với định hướng xây dựng môi trường học tập “Kỷ cương - Chất lượng - Thân thiện”. Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, nhà trường hiện có quy mô khoảng 1.500 học sinh cùng đội ngũ hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Thành công của lễ ký kết sẽ mang lại giá trị bền vững cho cả hai bên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Vùng 4&5, Khối Khách hàng Cá nhân PVcomBank nhấn mạnh:“Việc hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long là bước đi phù hợp trong định hướng mở rộng hệ sinh thái đối tác của PVcomBank. Chúng tôi tin tưởng hai bên sẽ cùng triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, mang lại những giá trị thiết thực trong thời gian tới”.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực như: triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của Nhà trường; hợp tác trong hoạt động đào tạo, truyền thông, chuyển đổi số; đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng trải nghiệm cho các bên liên quan. Trong khuôn khổ hợp tác, PVcomBank dự kiến cung cấp nhiều giải pháp tài chính thiết thực, bao gồm các dịch vụ tài khoản thanh toán, tiền gửi, tín dụng cá nhân cùng các tiện ích tài chính số hiện đại.

PVcomBank ký kết hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa PVcomBank và Trường TH, THCS & THPT Hà Long, mà còn thể hiện định hướng của PVcomBank trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, đồng hành cùng các tổ chức giáo dục nhằm tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Với nền tảng hợp tác này, PVcomBank kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, cùng xây dựng các chương trình hợp tác hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực giáo dục và dịch vụ tài chính tại địa phương trong thời gian tới.