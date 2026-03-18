PVcomBank ký kết hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long: Chung tay phát triển hệ sinh thái giáo dục - tài chính

Ngày 17/3, tại Trường TH, THCS & THPT Hà Long (tỉnh Tây Ninh), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với nhà trường.

PV

Tham dự buổi lễ, về phía PVcomBank có ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Vùng 4&5, ông Đặng Văn Thượng - Giám đốc PVcomBank chi nhánh Long An cùng các cán bộ quản lý. Về phía trường TH, THCS & THPT Hà Long có Thầy Nguyễn Ngọc Sơn An - Chủ tịch Hội đồng trường, Thầy Trần Quang Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Được thành lập từ năm 2006, Trường TH, THCS & THPT Hà Long là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín tại địa phương, với định hướng xây dựng môi trường học tập “Kỷ cương - Chất lượng - Thân thiện”. Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, nhà trường hiện có quy mô khoảng 1.500 học sinh cùng đội ngũ hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

anh-minh-hoa-01.jpg
Thành công của lễ ký kết sẽ mang lại giá trị bền vững cho cả hai bên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Vùng 4&5, Khối Khách hàng Cá nhân PVcomBank nhấn mạnh:“Việc hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long là bước đi phù hợp trong định hướng mở rộng hệ sinh thái đối tác của PVcomBank. Chúng tôi tin tưởng hai bên sẽ cùng triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, mang lại những giá trị thiết thực trong thời gian tới”.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực như: triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của Nhà trường; hợp tác trong hoạt động đào tạo, truyền thông, chuyển đổi số; đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng trải nghiệm cho các bên liên quan. Trong khuôn khổ hợp tác, PVcomBank dự kiến cung cấp nhiều giải pháp tài chính thiết thực, bao gồm các dịch vụ tài khoản thanh toán, tiền gửi, tín dụng cá nhân cùng các tiện ích tài chính số hiện đại.

anh-minh-hoa-02.jpg
PVcomBank ký kết hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa PVcomBank và Trường TH, THCS & THPT Hà Long, mà còn thể hiện định hướng của PVcomBank trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, đồng hành cùng các tổ chức giáo dục nhằm tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Với nền tảng hợp tác này, PVcomBank kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, cùng xây dựng các chương trình hợp tác hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực giáo dục và dịch vụ tài chính tại địa phương trong thời gian tới.

#Hợp tác Ngân hàng và Giáo dục #PVcomBank và Trường Hà Long #Phát triển Giáo dục và Tài chính #Đổi mới chuyển đổi số trong giáo dục #Mở rộng mạng lưới đối tác ngân hàng #Các dịch vụ tài chính cho giáo viên và nhân viên

PVcomBank ra mắt giải pháp tín dụng trực tuyến linh hoạt trên PVConnect

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức ra mắt sản phẩm “Tài khoản dự phòng”, mang đến giải pháp tín dụng trực tuyến linh hoạt.

“Tài khoản dự phòng” là tài khoản thấu chi được phê duyệt trước dành cho khách hàng hiện hữu của PVcomBank, giúp người dùng chủ động giao dịch trong các trường hợp phát sinh nhu cầu chi tiêu mà không đủ số dư trên tài khoản thanh toán (khi lương chưa về hoặc khách hàng không muốn tất toán khoản tiết kiệm đang sinh lời).

anh-minh-hoa-01.jpg
PVcomBank ra mắt giải pháp tín dụng trực tuyến linh hoạt trên PVConnect
Ưu đãi hấp dẫn khi mua iPhone 17 dành cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank

Từ ngày 10/02 đến hết 31/07/2026, khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) mua các dòng iPhone 17 bằng hình thức trả góp tại FPT Shop sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 1,5 triệu đồng.

Đây là hoạt động tiếp nối chương trình ưu đãi “Đón siêu phẩm trước - Thanh toán để sau” được PVcomBank triển khai trong giai đoạn cuối năm 2025 dành cho khách hàng mua trả góp iPhone tại các cửa hàng thuộc hệ thống Di Động Việt. Với mong muốn nâng cao giá trị lợi ích cho khách hàng, đặc biệt ở thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, PVcomBank tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi mua trả góp iPhone tại FPT Shop.

anh-minh-hoa.jpg
Giảm ngay 1,5 triệu đồng khi mua trả góp iPhone 17 bằng thẻ tín dụng PVcomBank
PVcomBank đồng hành kiến tạo giá trị bền vững cùng cộng đồng tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vinh dự là đơn vị đồng hành hạng Kim cương tổ chức Hội nghị Liên đoàn Kế toán ASEAN lần thứ 24 (AFA 24).

Trong hai ngày 30 - 31/10/2025, Hội nghị AFA 24 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội dưới sự chủ trì của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Đây là diễn đàn quan trọng chứng kiến sự tham dự của 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế và vai trò của ngành kế toán - kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời tạo cơ hội để các đơn vị cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng công nghệ cũng như các mô hình đào tạo nhân lực/nghề nghiệp trong tương lai, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi xanh/chuyển đổi số.

anh-minh-hoa-01.jpg
PVcomBank đồng hành cùng Hội nghị Liên đoàn Kế toán ASEAN lần thứ 24
BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam tiền gửi tốt nhất Châu Á

BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam tiền gửi tốt nhất Châu Á

Ngày 12/3/2026 tại Thượng Hải - Trung Quốc, trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.