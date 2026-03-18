Bỏ xe xăng sang Limo Green, tài xế công nghệ tiết kiệm 120 triệu đồng mỗi năm

Tài xế dịch vụ 9x lựa chọn VinFast Limo Green: Nhẹ đầu chi phí, nhàn nhã khi lái, khách lên xe ai cũng hài lòng.

PV

Từ bỏ chiếc xe xăng quen thuộc để chuyển sang VinFast Limo Green, anh Bùi Quốc Hải (Tuyên Quang) bất ngờ khi khoản chi phí nhiên liệu hơn 10 triệu đồng mỗi tháng biến mất. Với trải nghiệm vận hành êm ái và không gian rộng rãi vượt trội, mẫu xe điện này trở thành “cần câu cơm” đắc lực cho tài xế 27 tuổi.

Anh Bùi Quốc Hải chia tay chiếc xe xăng để chạy dịch vụ với VinFast Limo Green

Càng chạy càng lãi vì hết lo chi phí

Hơn một năm trước, Bùi Quốc Hải vẫn chật vật chạy taxi công nghệ bằng chiếc Hyundai Accent. Áp lực giá xăng, cộng với việc lượng khách ngày càng thưa thớt ở các khu vực ngoại ô khiến thu nhập của anh bấp bênh.

Với dân chạy dịch vụ, chi phí vận hành là yếu tố quyết định rất lớn. Khi còn chạy xe xăng, trung bình mỗi tháng tôi tốn hơn 10 triệu đồng tiền nhiên liệu”, anh chia sẻ. Những đợt giá xăng biến động, chi phí vận hành cũng tăng mạnh, ảnh hưởng rõ rệt đến doanh thu của anh Hải.

Bước ngoặt đến khi anh Hải quyết định chuyển đổi sang mẫu xe VinFast Limo Green và gia nhập đội ngũ tài xế Xanh SM Platform. Chính sách miễn phí sạc tại trạm của V-Green khiến cánh tài xế như anh nhẹ gánh cả hai vai.

“Chỉ riêng việc chuyển sang chạy điện, chưa cần làm gì nhiều, mỗi tháng tôi đã ‘bỏ túi’ thêm 10 triệu đồng - số tiền trước đây tôi phải cúng cho cây xăng. Một năm tiết kiệm được hơn 120 triệu đồng, bằng cả một gia tài nhỏ”, anh Hải hào hứng chia sẻ.

Cụ thể, anh Hải và các chủ xe khi chạy dịch vụ qua nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc tại các trụ sạc công cộng đến hết ngày 10/2/2029. Hiện tại, vì không còn phải lo khoản nhiên liệu, anh Hải duy trì doanh thu khoảng 2 triệu đồng/ngày. Sau khi trừ các chi phí lặt vặt khác, anh mang về thu nhập ròng khoảng 1,6-1,7 triệu đồng - con số trong mơ nếu sử dụng xe xăng.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng của Limo Green cũng khiến Hải bất ngờ. “Xe xăng cứ 5.000 km là phải thay dầu, tốn cả triệu bạc. Xe điện thì chu kỳ bảo dưỡng dài hơn, ít chi tiết hỏng hóc, chi phí mỗi lần vào xưởng rẻ hơn rất nhiều. Tôi mới bảo dưỡng mốc 15.000 km, tốn chưa đầy 500.000 đồng”, anh cho biết.

Không gian rộng rải, chất lượng vận hành của Limo Green mang đến trải nghiệm tích cực cho hành khách và bản thân anh Hải

''10 khách lên xe thì cả 10 người đều khen xe rộng, êm và thoáng

Bên cạnh lợi ích kinh tế, Limo Green còn ghi điểm tuyệt đối về trải nghiệm vận hành - điều mà ít mẫu xe dịch vụ nào làm được.

Chuyển từ một chiếc sedan hạng B chật chội sang Limo Green, anh Hải ấn tượng ngay với vẻ ngoài “bệ vệ và hầm hố” của mẫu MPV điện. Đặc biệt, khả năng vận hành mạnh mẽ của xe khiến anh thực sự hài lòng.

“Cảm giác lái xe điện rất “nhàn”. Xe đầm, chắc chắn, hệ thống treo tốt nên đi đường dài không bị mệt mỏi. Tầm quan sát ở vị trí lái rất thoáng. Đặc biệt là khả năng cách âm cực tốt, khác hẳn với tiếng ồn động cơ của xe xăng”, Hải nhận xét.

Limo Green không chỉ hỗ trợ đắc lực cho người lái mà còn chinh phục khách hàng. “10 khách lên xe thì cả 10 người đều khen xe rộng, êm và thoáng. Đặc biệt hàng ghế sau ngồi rất thoải mái. Khách hài lòng, tôi chạy xe cũng thấy vui và được đánh giá 5 sao nhiều hơn”, anh Hải vui vẻ nói.

Trong quá trình sử dụng, anh Hải cho biết, anh không hề thấy bất tiện khi sử dụng Limo Green. Hệ thống trạm sạc hiện tại đã phủ rộng khắp các tuyến đường, từ thành phố lớn tới khu vực miền núi. Ngoài ra, theo anh Hải, thời gian sạc pin là quãng nghỉ hợp lý để tài xế lấy lại sức. “Mỗi ngày tôi sạc một lần khoảng 30-40 phút. Thời gian đó tôi tranh thủ ăn trưa, chợp mắt một chút. Tỉnh dậy là cả người và xe đều “đầy bình”, lại tiếp tục chiến đấu”, anh kể.

Với tài xế dịch vụ, một chiếc xe muốn khai thác hiệu quả không chỉ cần tiện lợi, vận hành ổn định mỗi ngày mà còn phải tạo sự an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài. Theo anh Hải, Limo Green đã làm rất tốt khía cạnh này khi sở hữu chính sách bảo hành dẫn đầu thị trường. Xe được bảo hành chính hãng lên tới 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), giúp chủ xe gạt bỏ nỗi lo về các hỏng hóc lớn trong quá trình khai thác.

Đặc biệt, bộ pin - “trái tim” của xe điện - được hưởng chế độ bảo hành dài hạn, đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định. “Nhiều người lo thay pin tốn kém, nhưng với chính sách của VinFast và mức tiết kiệm chi phí vận hành, tính ra nếu có cần thay pin thì vẫn có lãi”, Hải phân tích.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu quả kinh tế tối ưu, chất lượng vận hành vượt trội và hệ sinh thái trạm sạc rộng khắp, VinFast Limo Green đã trở thành “người bạn đường” tin cậy của hàng chục ngàn tài xế. “Việc chuyển đổi sang Limo Green là quyết định đúng đắn nhất của tôi từ khi vào nghề”, anh Hải kết luận về Limo Green.

Ngày 12/3/2026 tại Thượng Hải - Trung Quốc, trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.