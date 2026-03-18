Dòng vốn hợp lực cho hạ tầng chiến lược quốc gia

Trên công trường Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, những nhịp dầm bê tông đang lần lượt được lắp đặt, từng mố cầu và đoạn tuyến dần hình thành.

Không khí thi công khẩn trương trải dài trên tuyến công trình hơn một trăm cây số, nơi hàng trăm kỹ sư, công nhân đang "vượt nắng, thắng mưa" để đưa dự án về đích đúng tiến độ. Phía sau nhịp thi công ấy là một cấu trúc tài chính quy mô lớn vừa được hoàn tất, trong đó Agribank giữ vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp khoản tín dụng hợp vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hợp lực tài chính cho công trình trọng điểm

Tại lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank đã chia sẻ tầm nhìn sâu sắc về sự hợp lực này: “Sự hợp tác giữa Agribank và các ngân hàng thương mại không chỉ dừng lại ở việc đồng tài trợ nguồn vốn mà còn là sự hội tụ và bổ trợ lẫn nhau về năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị rủi ro và sự am hiểu sâu sắc đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn”.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Sự phối hợp này mang ý nghĩa kép: Một mặt giúp chia sẻ rủi ro và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, giảm bớt áp lực cho ngân sách nhà nước. Mặt khác, thể hiện trách nhiệm quốc gia của các định chế tài chính lớn trong việc tháo gỡ "điểm nghẽn" về hạ tầng - một trong những rào cản lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế liên vùng.

Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho hạ tầng chiến lược ngày càng tăng, sự tham gia của các tổ chức tín dụng lớn như Agribank tạo ra dư địa quan trọng để Chính phủ và các địa phương triển khai thêm nhiều dự án mang tính đột phá khác.

Đặc biệt, việc Agribank đảm nhiệm vai trò ngân hàng đầu mối trong khoản vay hợp vốn quy mô lớn này cho thấy năng lực điều phối tài chính cũng như kinh nghiệm trong việc tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các định chế tài chính tiếp tục đồng hành với những chương trình đầu tư lớn, qua đó thúc đẩy phát triển hạ tầng và mở rộng không gian tăng trưởng của nền kinh tế.

Từ khảo sát thực địa đến quyết sách tín dụng

Trước khi đặt bút ký kết cấu trúc tín dụng phức tạp cho một dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã thực hiện một quy trình thẩm định khắt khe và thực tế. Nhiều đoàn công tác của ngân hàng đã trực tiếp khảo sát thực địa công trường Đường Vành đai 4 nhằm đánh giá chính xác tiến độ triển khai, quy mô đầu tư và đặc biệt là hiệu quả khai thác kinh tế của tuyến đường trong tương lai.

Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank trao đổi cùng đại diện chủ đầu tư tại công trường thi công Dự án

Trong một chuyến thực địa tại hiện trường, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank đã cùng đoàn công tác khảo sát nhiều đoạn tuyến trọng yếu, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Việc "mắt thấy, tai nghe" tại công trường không chỉ giúp ngân hàng nắm bắt thực trạng kỹ thuật mà còn là cơ sở để định hình phương án tổ chức tài chính tối ưu.

Tại buổi làm việc, bà Phùng Thị Bình nhấn mạnh một quan điểm quan trọng: "Việc thu xếp nguồn vốn tín dụng cho các dự án hạ tầng chiến lược không chỉ dựa trên các con số tài chính mà phải được xem xét trên cơ sở hiệu quả tổng thể của công trình, khả năng khai thác lâu dài và đặc biệt là tác động lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực".

Theo lãnh đạo Agribank, sự thấu hiểu năng lực triển khai của các bên tham gia ngay tại thực địa chính là nền tảng để ngân hàng tin tưởng, từ đó thống nhất phương án thu xếp vốn cùng các tổ chức tín dụng khác.

Điểm tựa tài chính cho mô hình đối tác công tư (PPP)

Sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng, Agribank cùng các ngân hàng thương mại đã chính thức ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án thành phần 3 - hạng mục xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc dự án Đường Vành đai 4.

Đây là một cột mốc tài chính ấn tượng với tổng giá trị thu xếp vốn tín dụng đạt 25.453 tỷ đồng. Trong đó, Agribank đóng vai trò chủ chốt khi trực tiếp cung cấp 15.453 tỷ đồng (chiếm khoảng 60% tổng khoản vay hợp vốn) và đảm nhận vai trò ngân hàng đầu mối điều phối.

Dự án Vành đai 4 có tổng mức đầu tư khổng lồ - khoảng 85.800 tỷ đồng cho hơn 113 km. Riêng Dự án thành phần 3, với quy mô hơn 53.000 tỷ đồng, được xem là "trái tim" của toàn tuyến. Việc lựa chọn mô hình PPP cho dự án này đòi hỏi một cấu trúc tài chính bền vững. Trong hạ tầng giao thông, chu kỳ đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn kéo dài luôn là thách thức; bất kỳ biến động nào của thị trường cũng có thể tạo áp lực nếu nguồn vốn không được bảo đảm ổn định ngay từ đầu.

Vì vậy, sự xuất hiện của khoản vay hợp vốn quy mô lớn này vừa bảo đảm tính khả thi tài chính vừa khẳng định niềm tin của hệ thống ngân hàng đối với các dự án đầu tư công - tư. Với vai trò đầu mối, Agribank không chỉ bơm vốn mà còn đóng vai trò "nhạc trưởng" điều phối cấu trúc khoản vay, thống nhất các điều kiện tín dụng và giám sát chặt chẽ tiến độ giải ngân, đảm bảo dòng tiền được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Tầm nhìn dài hạn cho hạ tầng chiến lược

Việc tài trợ cho Dự án Vành đai 4 nằm trong chiến lược dài hạn của Agribank nhằm mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực nền tảng. Hiện nay, ngân hàng đang triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô 60.000 tỷ đồng dành riêng cho các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược.

Hạ tầng giao thông luôn được Agribank ưu tiên hàng đầu nhờ vai trò thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và giảm chi phí logistics – "tử huyệt" cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Chương trình tín dụng này được kỳ vọng sẽ giải quyết nút thắt về vốn trung và dài hạn, điều mà các nhà đầu tư hạ tầng thường xuyên gặp khó khăn khi tiếp cận.

Đối với các nhà đầu tư dự án Vành đai 4, nguồn vốn từ Agribank giống như một "bệ phóng" vững chắc. Đại diện phía nhà đầu tư khẳng định, sự tham gia của Agribank với tỷ trọng lớn không những giải quyết bài toán tài chính cho giai đoạn thi công cam go nhất mà còn tạo ra uy tín, giúp họ dễ dàng làm việc với các đối tác, nhà thầu quốc tế và trong nước.

Khi đồng vốn ngân hàng đồng hành với các dự án hạ tầng, những "con đường chiến lược" như Vành đai 4 sẽ sớm hoàn thành, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đó là biểu hiện rõ nét của sự hợp lực giữa tài chính và hạ tầng vì mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.