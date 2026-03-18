Agribank tài trợ vốn tín dụng gần 1.300 tỷ đồng cho Dự án Nhà xưởng cho thuê

Sự kiện đánh dấu một bước phát triển quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo địa phương có ông Bùi Minh Trí - Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Agribank, có sự tham dự của ông Hoàng Minh Ngọc - Phó Tổng giám đốc Agribank cùng đại diện Ban Khách hàng Doanh nghiệp, Ban Thẩm định phê duyệt tín dụng Agribank, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh KCN Sóng Thần. Về phía Chủ đầu tư dự án, có sự tham dự của ông Phan Hùng Anh, Chủ tịch Group Quang Minh - Nam Sơn cùng các lãnh đạo của tập đoàn. Cùng với đó là sự hiện diện của các đơn vị đồng hành, những đối tác quan trọng góp phần triển khai dự án.

Ông Hoàng Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại buổi lễ

Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2) do Group Quang Minh - Nam Sơn làm chủ đầu tư được triển khai trên khu đất có diện tích 200.000 m2 (20 ha) tại phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó Agribank tài trợ vốn tín dụng gần 1.300 tỷ đồng. Agribank sẽ giải ngân đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ triển khai dự án, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa Agribank với Chủ đầu tư trong quá trình sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ, nhu cầu đầu tư xây dựng nhà xưởng, mở rộng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các khu công nghiệp trọng điểm. Việc dự án được triển khai thực hiện không chỉ phát triển hệ thống nhà xưởng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước mà còn giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh, góp phần thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện các đơn vị cùng thực hiện các nghi thức động thổ

Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, Agribank luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, kịp thời và hiệu quả. Agribank không ngừng ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh đặc biệt là các dự án trong khu công nghiệp, từ đó góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng giá trị cho nền kinh tế.

Toàn cảnh buổi lễ

Khép lại buổi lễ trong cảm xúc phấn khởi, các đại biểu đại diện cho lãnh đạo địa phương, Ngân hàng, Chủ đầu tư và các đối tác đã cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án. Khoảnh khắc đã chính thức đánh dấu cột mốc khởi đầu quan trọng của dự án, mở ra kỳ vọng về một khu nhà xưởng hiện đại, góp phần hoàn thiện hạ tầng sản xuất tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.