Ajinomoto đóng góp cho lĩnh vực Công nghệ Xanh toàn cầu thông qua nền tảng “Khoa học về Axit amin”

Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu đóng góp vào việc giảm 1,6 triệu tấn khí thải nhà kính thông qua các sáng kiến đến thực phẩm, nông nghiệp và công nghệ sinh học.

Axit amin – “mảnh ghép” cơ bản của sự sống

Axit amin là đơn vị cấu trúc nhỏ nhất tạo nên chất đạm (protein) và tồn tại trong tất cả các sinh vật sống, từ vi khuẩn đến con người. Thành phần này hiện diện trong nhiều cấu trúc sinh học như cơ bắp, mô và enzyme, góp phần duy trì hoạt động sống và phát triển của cơ thể.

Trong hơn 100 năm qua, Tập đoàn Ajinomoto đã nghiên cứu và khai thác tiềm năng của axit amin, từ đó phát triển lĩnh vực “Khoa học về Axit amin” (AminoScience). Thuật ngữ này bao gồm các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng nhằm khai phá tiềm năng của axit amin. Đây được xem là năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh khó ai có thể sánh kịp của Ajinomoto.

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Xanh của Ajinomoto

Với nền tảng khoa học này, Tập đoàn đã mở rộng hoạt động kinh doanh trong bốn lĩnh vực tăng trưởng gồm: Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông và Công nghệ xanh. Đặc biệt, trong lĩnh vực Công nghệ xanh Ajinomoto đã phát triển các giải pháp kết hợp giữa thực phẩm và nông nghiệp bền vững. Các sáng kiến này hướng đến mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Từ protein vi sinh trong sản xuất thực phẩm

Một ví dụ tiêu biểu cho ứng dụng của “Khoa học về Axit amin” là Protein vi sinh Solein®, được sản xuất thông qua quá trình lên men tự nhiên của vi sinh vật với các nguyên liệu chính gồm oxy, hydro và carbon dioxide. Các thành phần này được chiết xuất từ không khí và nước bằng hệ thống vận hành bằng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Sản phẩm kem, bánh trung thu từ Protein vi sinh Solein® tại Singapore.

Quy trình sản xuất Solein® cũng giúp giảm đáng kể việc sử dụng tài nguyên đất và nước, đồng thời tạo ra nguồn protein bền vững cho tương lai. Singapore đã ứng dụng thành công Solein® để sản xuất một số sản phẩm như kem và bánh trung thu.

Đến giải pháp nông nghiệp và chăn nuôi bền vững

Bên cạnh thực phẩm, “Khoa học về Axit amin” còn được ứng dụng trong dinh dưỡng vật nuôi. Một ví dụ tiêu biểu là giải pháp cung cấp axit amin Lysine – một axit amin thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển của động vật cho loài bò sữa.

Giải pháp cung cấp bổ sung axit amin lysine cho động vật với AjiPro™-

Do hệ tiêu hóa của bò sữa có bốn ngăn, lysine trong thức ăn thường bị vi sinh vật trong dạ cỏ phân hủy trước khi được hấp thu, làm giảm giá trị dinh dưỡng khẩu phần ăn. Ajinomoto đã phát triển công nghệ tạo hạt bao vi mô, giúp bảo vệ lysine và đưa trực tiếp đến ruột non của cơ thể động vật, nơi hấp thụ hiệu quả chất dinh dưỡng, từ đó cải thiện sức khỏe đàn bò và nâng cao sản lượng sữa.

Ứng dụng axit amin cho nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Tại Việt Nam, các ứng dụng của “Khoa học về Axit amin” còn bao gồm phân bón sinh học và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bổ sung axit amin, góp phần hỗ trợ cây trồng và vật nuôi phát triển bền vững. Một sáng kiến tiêu biểu là dự án “Khoai mì bền vững”, trong đó phân bón sinh học AmiAmi-α được sử dụng thay thế một phần phân bón hóa học trong canh tác khoai mì. Dự án không chỉ cải thiện quy trình canh tác và giúp phòng ngừa bệnh khảm lá trên cây khoai mì mà còn góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giảm phát thải CO₂.

Dự án “Khoai mì bền vững” giúp tăng gấp đôi năng suất khoai mì.

Đồng thời, nguồn tinh bột khoai mì từ dự án này còn trở thành nguyên liệu trong quá trình sản xuất bột ngọt AJI-NO-MOTO®, góp phần hình thành một chu trình sinh học khép kín trong sản xuất. Thông qua nền tảng “Khoa học về Axit amin”, Ajinomoto Việt Nam đang tiếp tục triển khai các sáng kiến nhằm hiện thực hóa Mục đích tồn tại: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về axit amin” (“AminoScience”).

Bộ đôi Xốt phô mai Caesar và Xốt phô mai hương trứng muối ngon bùng vị của nhà Ajinomoto cho mùa lễ hội cuối năm

Trong không khí lễ hội rộn ràng cuối năm, Ajinomoto Việt Nam chính thức giới thiệu bộ đôi Xốt phô mai Caesar và Xốt phô mai hương trứng muối “Aji-Xốt”.

Thưởng thức vị xốt Âu trứ danh với Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt”

Xốt Caesar vốn được biết đến là loại xốt dùng kèm món salad Caesar trứ danh, có lịch sử hơn 100 năm, do một đầu bếp người Ý Caesar Cardini tình cờ tạo ra tại nhà hàng ở Mexico khi nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm trong ngày Lễ Quốc khánh Mỹ.

Học sinh tiểu học thích rau xanh từ sáng kiến Quầy Buffet Rau của Ajinomoto

Sáng kiến Quầy Buffet Rau Củ của Ajinomoto Việt Nam nhận về phản hồi tích cực của nhà trường và phụ huynh học sinh.

Nhờ mô hình này, rau xanh không còn là món khó ăn, mang đến bữa trưa hấp dẫn cân bằng dinh dưỡng, góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho học sinh.

Quầy Buffet Rau Củ độc đáo tại trường tiểu học

Ajinomoto Việt Nam ra mắt Cafe Birdy ® hương vị Caramel Macchiato mới!

Lắng nghe ý kiến và nhu cầu của người tiêu dùng về một sản phẩm cà phê lon tiện lợi, vừa mang lại sự tỉnh táo, tập trung nhưng không chứa quá nhiều đường, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển và cho ra mắt phiên bản giảm đường mới của bộ đôi Cà phê đen Birdy® và Cà phê sữa Birdy®

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato mới

Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về một sản phẩm cà phê lon tiện lợi, tiết kiệm, nhưng vẫn mang lại trải nghiệm hương vị cà phê pha quán.

BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam tiền gửi tốt nhất Châu Á

