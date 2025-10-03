Hà Nội

Nữ streamer diện đồ trễ nải gây tranh cãi lớn trong cộng đồng

Số hóa

Nữ streamer diện đồ trễ nải gây tranh cãi lớn trong cộng đồng

Nữ streamer Mina Young tự tin diện đồ thiết kế trễ nải, tạo ấn tượng mạnh nhưng cũng khiến khán giả vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng về hình tượng.

Thiên Trang (th)
Mina Young là một trong những nữ streamer nổi bật của làng game Việt, từng gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo.
Cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai, giúp dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau.
Thời gian gần đây, Mina Young thường xuyên chọn những thiết kế trễ nải và phóng khoáng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Nhiều người hâm mộ khen ngợi sự tự tin của cô, coi đó là tuyên ngôn thời trang cá tính và hiện đại.
Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại lo lắng về nguy cơ “tai nạn” hớ hênh, ảnh hưởng hình tượng của nữ streamer.
Việc để lộ hình xăm cá nhân từng khiến cộng đồng mạng bàn tán, dù bản thân Mina Young cho rằng nó giúp cô che đi vết sẹo cũ.
Cô khẳng định trang phục đẹp nhất là trang phục khiến mình thấy thoải mái và tự tin với chính bản thân.
Dù gây nhiều tranh cãi, Mina Young vẫn kiểm soát phong cách một cách tinh tế để không vượt quá giới hạn mong manh của thời trang.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#Mina Young #streamer nữ #thời trang trễ nải #phong cách cá tính #làng game Việt #hình tượng streamer

