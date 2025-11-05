Hà Nội

Sống Khỏe

Nữ sinh 18 tuổi bất ngờ ngã quỵ khi tham gia ngoại khoá cuối tuần

Trong lúc tham gia hoạt động ngoại khóa cuối tuần tại trường đại học ở Hà Nội, nữ sinh 18 tuổi bất ngờ ngã quỵ trước sự hoảng hốt của bạn bè.

Bình Nguyên

Tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các y bác sĩ vừa cứu sống một nữ sinh viên bị đột quỵ.

Khi đang tham gia hoạt động cuối tuần ở một trường đại học tại Hà Nội thì bất ngờ, nữ sinh bị ngã quỵ.

Nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hà Đông, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não do vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh, một dạng đột quỵ não ở người trẻ.

Sáng 3/11, sau một tuần điều trị tích cực, cô gái đã tỉnh táo, nói chuyện được, có thể cử động chân tay, tuy nhiên vẫn chưa thể tự đi lại bình thường. Các bác sĩ cho rằng nữ sinh này tiếp tục tập phục hồi chức năng trong thời gian tới.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ cho biết, đột quỵ ở những người trẻ như bệnh nhân trên thường bắt nguồn từ dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Với người có lối sống thiếu khoa học như thức khuya, căng thẳng kéo dài và ít vận động, nguy cơ càng cao hơn.

Nữ sinh 18 tuổi bị đột quỵ được cấp cứu kịp thời, hiện đang hồi phục tốt. Ảnh NLĐ

Đột quỵ có 2 dạng cơ bản: Nhồi máu não (chiếm 80%) và chảy máu não (chiếm 20%), với các mức độ khác nhau, từ nhẹ (tự hồi phục, không di chứng) đến rất nặng (đe dọa tính mạng hoặc tử vong ngay).

Tuy xuất huyết não ít hơn nhồi máu não nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn và các bệnh nhân còn sống sót bị di chứng sa sút trí tuệ cũng như di chứng tàn phế rất nặng nề.

Hiện nay, tỷ lệ mắc đột quỵ ở người trẻ (dưới 45 tuổi) chiếm khoảng 10-15%, dưới 50 tuổi là 15-20% trên tổng số ca bệnh đột quỵ.

Đặc biệt, bác sĩ Dũng khuyến cáo trong thời gian tới, thời tiết chuyển lạnh khiến số bệnh nhân đột quỵ gia tăng, đồng thời bệnh có xu hướng trẻ hóa, nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Nhiệt độ thấp không chỉ gây co thắt mạch máu làm tăng huyết áp mà còn làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông dẫn đến đột quỵ.

Người trẻ có tâm lý chủ quan, ít khi theo dõi chỉ số huyết áp, ít tập luyện, chế độ ăn uống gây thừa cân, béo phì và không đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ đến khi có bệnh hoặc đột quỵ phải nhập viện mới biết mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp…

Ảnh minh hoạ/SKĐS

Trong cấp cứu đột quỵ, bác sĩ Dũng cảnh báo tình trạng nhập viện muộn còn chiếm tỷ lệ rất lớn (trên 70%). Nghiên cứu tại hơn 10 trung tâm trên cả nước với hơn 3.000 bệnh nhân cho thấy chỉ khoảng 22-25% số người bệnh được đưa đến viện trong "giờ vàng" là 4-5 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng.

Mỗi năm, Trung tâm Đột quỵ tiếp nhận 12.000-13.000 ca, chủ yếu là bệnh nhân nặng, phức tạp chuyển từ tuyến dưới.

Với các tiến bộ y học, đội ngũ bác sĩ phối hợp liên khoa triển khai nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu như tái tưới máu não bằng thuốc tiêu huyết khối, kiểm soát thân nhiệt theo đích, dẫn lưu não thất, siêu âm Doppler xuyên sọ và theo dõi áp lực nội sọ xâm lấn hoặc không xâm lấn. Nhiều trường hợp đến muộn vẫn có cơ hội cải thiện đáng kể nhờ các phương pháp điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng sớm.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu của đột quỵ - FAST, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên môn về cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt.

F (FACE): Miêu tả sự biến đổi của khuôn mặt, bệnh nhân có thể bị liệt, méo miệng.

A (ARM): Bệnh nhân cử động khó hoặc không thể cử động tay chân, tê liệt 1 bên cơ thể.

S (SPEECH): Bệnh nhân khó nói, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọng bất thường.

T (TIME): Khi xuất hiện đột ngột các triệu chứng trên hãy nhanh chóng gọi 115 hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Sống Khỏe

Căn bệnh khiến người sáng lập 'Cà Mèn' qua đời nguy hiểm thế nào?

Sự ra đi của Nguyễn Đức Nhật Thuận ở tuổi 34 vì đột quỵ để lại nhiều thương tiếc, đồng thời nhắc nhở về mối nguy ngày càng hiện hữu của căn bệnh này.

Sống Khỏe

Căng thẳng cuộc chiến giành sự sống cho bệnh nhân đột quỵ tại TP HCM

Giữa âm thanh máy thở và màn hình theo dõi nhịp tim, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) vẫn miệt mài giành giật sự sống cho bệnh nhân đột quỵ.

Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông đột quỵ thân nền nguy hiểm khi đang uống bia

Một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đột quỵ sau khi uống bia cùng bạn bè.

Người đàn ông 60 tuổi (ở Hà Nội) được cứu sống ngoạn mục sau khi trải qua thể đột quỵ thân nền - loại đột quỵ nguy hiểm bậc nhất, có tỷ lệ tử vong trên 90% nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước đó, ông cùng bạn đi uống bia, sau đó xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, nói khó thoáng qua nên được người nhà nghi ngờ đột quỵ và gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

