'Nữ phụ vạn người mê' Đỗ Yên Đan chiếm trọn ánh nhìn với giao diện kiêu sa

Cộng đồng trẻ

'Nữ phụ vạn người mê' Đỗ Yên Đan chiếm trọn ánh nhìn với giao diện kiêu sa

Hot girl Đỗ Yên Đan mới đây đã chiếm trọn ánh nhìn khi xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu sa đầy cuốn hút.

Trầm Phương
Đỗ Yên Đan là nữ diễn viên đang từng gây chú ý khi tham gia vai phụ trong phim "Đi giữa trời rực rỡ". Nét đỏng đảnh, kiêu kì của cô nàng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, nhiều người còn gọi cô với danh xưng "nữ phụ vạn người mê". (Ảnh: IGNV)
Lựa chọn trang phục lần này của Đỗ Yên Đan là chiếc đầm dạ hội dài, ôm sát cơ thể với chất liệu lụa satin bóng bẩy, màu tím lilac nhẹ nhàng nhưng cực kỳ sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Đầm có kiểu dáng một vai kết hợp cùng chi tiết tà áo choàng dài, rủ từ vai xuống. Thiết kế này không chỉ tôn lên bờ vai thon thả mà còn tạo cảm giác bí ẩn, quý phái, khiến cô trông như một nữ thần bước ra từ thần thoại. (Ảnh: IGNV)
Phần vai áo được đính kết đá lấp lánh, cùng với phụ kiện vòng cổ và vòng tay kim cương, tạo nên sự hài hòa, nâng tầm đẳng cấp thời trang. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ có trang phục, thần thái của Đỗ Yên Đan mới là thứ "chốt hạ" mọi khung hình. (Ảnh: IGNV)
Dù là khoảnh khắc tươi tắn, rạng rỡ dưới màn pháo hoa rực sáng, hay lúc trầm tư, tạo dáng quyến rũ trong không gian nội thất sang trọng, cô đều giữ được sự cuốn hút đặc trưng. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh của cô nàng khiến netizen không ngớt lời khen ngợi dưới phần bình luận. (Ảnh: IGNV)
Yên Đan vốn xuất thân là diễn viên múa, làm người mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. (Ảnh: IGNV)
Ngoài lĩnh vực phim ảnh, nữ diễn viên cũng là KOLs ở lĩnh vực làm đẹp, thường xuyên được các nhãn hàng mời dự sự kiện, quảng cáo sản phẩm. Cô nàng cũng là quán quân của chương trình "Ngôi sao chốt đơn".(Ảnh: IGNV)
Trên kênh TikTok của mình, Yên Đan thường xuyên đăng tải các video hướng dẫn chăm sóc da, trang điểm...hay thực hiện những video "biến hình" cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
