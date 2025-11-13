Hà Nội

Julia Hà hóa Anh Hai bán phở, fan rần rần vì quá nóng bỏng

Số hóa

Julia Hà hóa Anh Hai bán phở, fan rần rần vì quá nóng bỏng


Không chọn Phú bà như bao coser khác, Julia Hà khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” khi hóa thân thành Anh Hai bán phở cực kỳ quyến rũ và cá tính.

Thiên Trang (TH)
Julia Hà gây sốt khi cosplay Anh Hai, nhân vật chính trong game Brother Hai’s Pho Restaurant.
Thay vì theo trào lưu Phú bà, cô chọn hướng đi ngược dòng đầy táo bạo và sáng tạo.
Với tạp dề đỏ, mũ lưỡi trai ngược và thần thái tự tin, Julia mang đến hình ảnh Anh Hai đầy cuốn hút.
Bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng game thủ.
Nhiều người bất ngờ khi một nhân vật tưởng chừng “ít hot” lại trở nên hấp dẫn đến vậy.
Julia không chỉ giữ được tinh thần nhân vật mà còn khéo léo biến tấu để tạo dấu ấn riêng.
Màn cosplay này được đánh giá là thông minh, dám khác biệt và tạo hiệu ứng mạnh mẽ.
“Phở nhà Anh Hai” phiên bản Julia Hà chắc chắn sẽ khiến nhiều fan phải xếp hàng dài.
Thiên Trang (TH)
#Julia Hà #cosplay #Anh Hai #phở #game thủ #hình ảnh

