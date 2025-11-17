Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mai Dora cosplay Ahri khiến fan bùng nổ mạng xã hội

Số hóa

Mai Dora cosplay Ahri khiến fan bùng nổ mạng xã hội

Nữ MC Mai Dora hóa thân thành Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại, bộ ảnh gây sốt với sức hút khó cưỡng.

Thiên Trang (TH)
Mai Dora từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong cộng đồng game thủ Việt Nam.
Mai Dora từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong cộng đồng game thủ Việt Nam.
Xuất phát điểm là nữ MC, cô nhanh chóng chinh phục khán giả bằng nhan sắc và phong cách cuốn hút.
Xuất phát điểm là nữ MC, cô nhanh chóng chinh phục khán giả bằng nhan sắc và phong cách cuốn hút.
Không ít lần, Mai Dora khiến fan “đứng ngồi không yên” với những màn cosplay nóng bỏng.
Không ít lần, Mai Dora khiến fan “đứng ngồi không yên” với những màn cosplay nóng bỏng.
Mới đây, bộ ảnh cosplay Ahri của cô nàng đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.
Mới đây, bộ ảnh cosplay Ahri của cô nàng đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.
Trong trang phục tỉ mỉ, Mai Dora khoe thần thái sắc sảo cùng chiếc đuôi hồng nổi bật.
Trong trang phục tỉ mỉ, Mai Dora khoe thần thái sắc sảo cùng chiếc đuôi hồng nổi bật.
Điều thú vị là bộ ảnh còn gắn với màn “tranh sủng” hài hước giữa Mai Dora và BLV Văn Tùng.
Điều thú vị là bộ ảnh còn gắn với màn “tranh sủng” hài hước giữa Mai Dora và BLV Văn Tùng.
Nữ MC đăng kèm trạng thái ẩn ý “Top cách để tranh sủng hiệu quả” khiến fan thích thú.
Nữ MC đăng kèm trạng thái ẩn ý “Top cách để tranh sủng hiệu quả” khiến fan thích thú.
Sức nóng của bộ ảnh vẫn tăng mạnh, khẳng định sức hút khó cưỡng của Mai Dora trong cộng đồng game.
Sức nóng của bộ ảnh vẫn tăng mạnh, khẳng định sức hút khó cưỡng của Mai Dora trong cộng đồng game.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Mai Dora #cosplay #Ahri #Liên Minh Huyền Thoại #game thủ #bộ ảnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT