Nữ diễn viên 3 lần sửa mũi hỏng nay nhan sắc 'lên hương' tuổi 35

Giải trí

Từng lao đao vì thẩm mỹ thất bại, nữ diễn viên Tường Vi giờ đây khiến nhiều người ngỡ ngàng với diện mạo xinh đẹp, thần thái rạng rỡ.

Diễn viên Tường Vi là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình. Vốn sở hữu nét đẹp ngọt ngào, cô vẫn quyết định tìm đến phương pháp thẩm mỹ để mong muốn hoàn thiện bản thân hơn.
Hành trình "dao kéo" của nữ diễn viên lại không hề suôn sẻ. Cô từng thừa nhận phải trải qua đến 3 lần sửa mũi vì thất bại.
Sau những lần “dao kéo” không thành công, chiếc mũi của cô trở nên xiêu vẹo, thiếu tự nhiên. Thời điểm đó, chính Tường Vi cũng công khai thừa nhận hối hận và mất tự tin vì ngoại hình bị ảnh hưởng nặng nề.
Sau khi nỗ lực chỉnh sửa, diễn viên Tường Vi cũng lấy lại gương mặt xinh đẹp vốn có và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.
Gương mặt thanh thoát giúp nữ diễn viên thêm phần cuốn hút, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Tường Vi tích cực trở lại hoạt động nghệ thuật và thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhan sắc hiện tại của cô được người hâm mộ nhận xét là ngày càng "nhuận sắc", đẹp không tì vết.
Song song với việc lấy lại được vẻ ngoài hoàn hảo, phong cách thời trang của Tường Vi cũng có sự "lột xác" ngoạn mục.
Nếu theo dõi cô trên mạng xã hội, dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên sở hữu gu thời trang rất đa dạng, sành điệu.
Đặc biệt, thời gian gần đây, ở tuổi 35, Tường Vi tự tin hơn trong việc khoe trọn vóc dáng thon gọn, săn chắc với những thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe vai trần, vòng eo "con kiến".
Thành công trong sự nghiệp, lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thế nhưng Tường Vi vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Nữ diễn viên luôn tâm niệm rằng, tuổi tác không là vấn đề, quan trọng trong một mối quan hệ chính là sự tin tưởng và thoải mái khi bên nhau. Ảnh: FB Tường Vi
