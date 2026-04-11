Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nối thành công cánh tay đứt lìa cho bệnh nhân bị tai nạn lao động

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã thực hiện thành công ca vi phẫu phức tạp, tái tạo cánh tay bị đứt rời sau tai nạn, mang lại hy vọng cho bệnh nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 11/4, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca vi phẫu đặc biệt phức tạp, tái tạo cánh tay bị đứt rời do tai nạn lao động.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện sau tai nạn khoảng 2 giờ - thời điểm được xem là “giờ vàng” trong cấp cứu chi thể. Sau đó, các bác sĩ khẩn trương hồi sức chống sốc, đồng thời chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ để rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu.

page-1775871568734354352073-1.jpg
Cánh tay của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật.

Ca mổ được đánh giá rất nặng với nhiều tổn thương nghiêm trọng như đứt và mất đoạn động mạch cánh tay trái, gãy nát thân xương cánh tay, các dây thần kinh quan trọng như quay, giữa, trụ bị dập nặng.

Sau hội chẩn, bệnh viện triển khai hai ê-kíp vi phẫu hoạt động song song. Một ê-kíp đặt cầu nối động mạch tạm thời nhằm duy trì dòng máu nuôi chi, ê-kíp còn lại lấy đoạn mạch ghép. Khi đủ điều kiện, các bác sĩ tiến hành cố định xương bằng khung ngoại vi, nối gân cơ, nối động mạch và tĩnh mạch bị tổn thương.

Qua nhiều giờ phẫu thuật liên tục, cánh tay đứt lìa của bệnh nhân đã được tái tạo thành công.

Sau 1 tuần hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, chi thể hồng ấm, tưới máu tốt, vết thương tiến triển thuận lợi.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới