Nối gót Sơn Tùng M-TP vào showbiz, MONO giờ ra sao?

Giải trí

Nối gót Sơn Tùng M-TP vào showbiz, MONO giờ ra sao?

Nếu như Sơn Tùng M-TP vào showbiz cách đây nhiều năm và đang là ngôi sao hạng A, MONO chính thức làm ca sĩ được 3 năm.

Thu Cúc (tổng hợp)
MONO - Sơn Tùng M-TP (trái) là một trong những cặp anh em ruột cùng theo đuổi nghệ thuật. Nếu như Sơn Tùng M-TP vào showbiz cách đây nhiều năm, MONO chính thức làm ca sĩ được 3 năm. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Từ lâu, Sơn Tùng M-TP được xem là “hiện tượng làng nhạc Việt" vì sở hữu nhiều bản hit. Phía MONO đã có bản hit Waiting for you khi vừa debut. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Phiên bản audio ca khúc Waiting for you hút đến 118 triệu lượt xem trên Youtube (tính đến chiều ngày 12/8/2025). Ảnh: FB MONO.
Waiting for you là một trong những ca khúc nằm trong MV 22 của MONO. Ảnh: FB MONO.
Năm 2023, em trai Sơn Tùng M-TP tung EP (đĩa mở rộng) mang tên Đẹp, trong đó MV nổi bật là Em xinh, có 46 triệu lượt xem trên Youtube. Ảnh: FB MONO.
Sản phẩm âm nhạc gần nhất của MONO là MV Ôm em thật lâu ra mắt vào tháng 4/2025. Ảnh: FB MONO.
MONO đoạt giải Gương mặt xuất sắc, Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn sóng xanh 2022. Ảnh: FB MONO.
Tại Cống hiến 2023, em trai Sơn Tùng M-TP giành giải Nghệ sĩ mới của năm. Ảnh: FB MONO.
Tháng 12/2022, MONO tổ chức buổi họp fan đầu tiên của mình. Ảnh: FB MONO.
MONO đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: FB MONO.
