Cuộc sống sang chảnh của Sơn Tùng M-TP

Giải trí

Cuộc sống sang chảnh của Sơn Tùng M-TP

Ở tuổi 31, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đi xe hơi sang trọng, sử dụng nhiều đồ hiệu. Anh có cuộc sống sang chảnh nhờ ca hát, kinh doanh.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Znews đưa tin, theo nguồn tin, đội Thuế quận 1, TP HCM ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment do Sơn Tùng M-TP điều hành và sáng lập. Số tiền cưỡng chế là hơn 118,7 triệu đồng. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Chia sẻ với Vietnamnet, đại diện Công ty TNHH M-TP Entertainment khẳng định họ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
"Vấn đề đến từ sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử do hệ thống chưa tự động bù trừ được đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài khác nơi đóng trụ sở chính", người đại diện cho hay. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Ngoài kinh doanh, Sơn Tùng M-TP còn ca hát. Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống sang chảnh. Ít năm qua, anh thường xuyên sử dụng chiếc xe Mercedes-AMG G63 chục tỷ đồng. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Sơn Tùng M-TP ngồi khoang hạng thương gia khi đi máy bay. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Giọng ca Lạc trôi thường xuyên mua sắm đồ hiệu. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Tháng 5/2025, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đựng hoa quả trong chiếc túi hiệu gần 300 triệu đồng. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Nam ca sĩ khoe đồng hồ, trang sức giá trị khi đi hát. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
Sơn Tùng M-TP thường xuyên nghỉ dưỡng ở các resort đắt đỏ. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.
