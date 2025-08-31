Nỏ thần giữ nước, hào khí bất diệt

Vạn mũi tên đồng năm xưa giữ cho dòng máu Lạc Hồng còn chảy trong những bước chân hào hùng hôm nay, cho thấy sức sống bất diệt của dân tộc Việt.

Ngày Quốc khánh 2/9 luôn nhắc nhớ chúng ta về dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong tiếng nhạc quân hành và bước chân rộn rã duyệt binh, diễu hành, ký ức như đưa ta trở về với những chiến công xa xưa.

Cách nay hơn 2.300 năm, tại Cổ Loa, các chiến binh dưới thời Hùng Vương đã dùng nỏ thần đánh tan 50 vạn quân Tần, giữ vẹn độc lập và dòng máu Lạc Hồng. Từ chiến thắng ấy, đến hôm nay, con cháu vẫn tiếp bước trong niềm tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc, về trí tuệ vượt thời đại giữ dòng máu Lạc Hồng mãi trường tồn.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, AHLLVTND Nguyễn Huy Hiệu; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến ( người bắn nỏ ); Đại tá, GS.TS Lê Đình Sỹ; Đại tá GS.TS Vũ Tang Bồng, cung thủ Phạm Quang Minh và kỹ sư Vũ Đình Thanh bắn nỏ thần phục dựng. Ảnh: NVCC.

Hào khí Cổ Loa giữ dòng máu Lạc Hồng

Thượng tướng Viện Sĩ Tiến Sĩ, AHLLVTND Nguyễn Huy Hiệu và kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật của NPO ALMAZ (Moscow, Nga – đơn vị sản xuất các hệ thống phòng không S300, S500) nhận định, chiến thắng trước 50 vạn quân Tần chính là mốc son quan trọng nhất trong lịch sử giữ nước ta.

“Nếu không có trận thắng ấy, dòng máu Lạc Hồng có lẽ đã bị cắt đứt từ hơn 2.000 năm trước”, kỹ sư Vũ Đình Thanh cho hay.

Nguyên lý bắn mũi tên đồng bé tí được khắc họa rõ nét trên trống đồng Cổ Loa , Ngọc Lũ: hình ảnh cung thủ dẫm lên dây giữ thân tên. Ảnh: NVCC.

Tướng Hiệu và kỹ sư Thanh chỉ ra những bằng chứng có thể kiểm chứng. Sử Ký Tư Mã Thiên và Hoài Nam Tử, hai bộ chính sử Trung Hoa uy tín nhất đều ghi nhận: quân Tần hùng mạnh sau khi thôn tính 6 nước, với kinh nghiệm và kỷ luật chiến đấu đỉnh cao, đã thất bại khi tiến xuống phía nam. Hàng chục vạn tử trận, chủ tướng Đồ Thư bỏ mạng. Quân Tần chưa từng khiếp sợ trước bất kỳ đối thủ nào, nhưng khi đối diện các chiến binh Hùng Vương với nỏ thần, họ phải chịu thảm bại chưa từng có.

Sau nhiều năm nghiên cứu, Tướng Hiệu và Kỹ sư Thanh đã đưa ra bằng chứng kỹ thuật và thực nghiệm cho thấy, nỏ thần cùng mũi tên đồng Cổ Loa là vũ khí áp đảo với khả năng sát thương lớn ở tầm xa, giúp quân ta tiêu diệt địch từ khoảng cách mà đối phương không thể tiếp cận

Đặc biệt, sức xuyên phá của mũi tên đồng Cổ Loa vượt trội hơn hẳn mũi tên nhà Tần, có thể xuyên qua nhiều lớp giáp sắt cùng lúc. Chính vì sức mạnh vượt thời đại, ngày nay nếu không nắm vững kỹ thuật, nhiều người dễ ngỡ đó chỉ là huyền thoại. Bằng chứng khảo cổ vẫn còn: hàng vạn mũi tên đồng được phát hiện tại Cổ Loa, khẳng định sức mạnh quân sự vượt trội của tổ tiên.

Để đạt được kỳ tích này, cha ông ta đã sáng tạo nên những phát minh quân sự vượt trước thời đại, mà kẻ thù hàng nghìn năm sau cũng khó lòng bắt chước. Trong khi các nền văn minh khác thường bắn cả thân tên, thì tổ tiên ta chỉ bắn phần đầu mũi tên, tận dụng đặc tính nhẹ và nhỏ để bay xa và mạnh hơn. Hình ảnh cung thủ dẫm lên dây giữ thân tên, chỉ để đầu mũi tên bay đi, còn được khắc họa trên trống đồng Ngọc Lũ, Cổ Loa minh chứng sinh động cho kỹ thuật quân sự độc đáo của người Việt cổ.

Nỏ thần, siêu vũ khí vượt thời đại

Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho hay, điều khiến nỏ thần trở thành huyền thoại không chỉ là tầm bắn xa, mà còn nằm ở nguyên lý sát thương khác biệt hoàn toàn so với vũ khí đương thời. Nỏ thần không chỉ bắn thẳng, mà bắn vạn mũi tên đồng lên cao, nhờ lực trọng trường để tạo ra sức công phá khủng khiếp. Chính lực trọng trường đã giúp sức sát thường mạnh hơn kẻ thù hàng trăm lần.

Mũi tên đồng Cổ Loa được thiết kế tinh vi, trọng tâm dồn ở đầu nhọn với 3 cánh tạo một vòng ốc vít khiến mũi tên đồng quay quanh trục. Khi rơi từ độ cao 15m, chúng đủ sức xuyên thủng sọ não , chúng giống hệt “flechette”, loại vũ khí sát thương rải từ máy bay trong Thế chiến I, từng xuyên thủng mũ sắt quân Đức chỉ từ độ cao 56m.

So sánh với pháo rải đinh của đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, hay bom đinh “lazy dog”, bom xuyên boongke mới đây, có thể thấy tổ tiên ta đã biết cách khai thác lực trọng trường để tăng sức sát thương từ hơn 2.300 năm trước.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, thành Cổ Loa cao như núi Côn Lôn với chín vòng thành. Nếu lấy độ cao tối thiểu 90m làm chuẩn, cộng thêm góc bắn của nỏ thần, vận tốc rơi của mũi tên đạt khoảng 65m/s dư sức xuyên mọi loại giáp sắt. Sử sách Trung Hoa không ít lần ghi lại cảnh “một phát giết vạn quân”, “ba phát bắn giết ba vạn”, khẳng định sự khủng khiếp của nỏ thần.

Nỏ thần bắn vạn mũi tên đồng lên cao rồi nhờ lực trọng trường rơi nhanh dần đều xoay quanh trục đâm vào quân giặc. Ảnh: NVCC.

Nếu bắn từ núi cao thì sức công phá của mũi tên đồng Cổ Loa có thể được tham chiếu từ bom xuyên boongke của Mỹ vì cùng một gia tốc, bằng cách đó sức hủy diệt của mũi tên đồng Cổ Loa mạnh hơn quân địch dùng nỏ bắn thẳng hàng trăm lần .

Nỏ thần là một siêu công trình quân sự, công nghệ của một đế chế hùng mạnh. Để chế tạo và vận hành, các vua Hùng phải xây dựng cả hệ thống: Xưởng sản xuất mũi tên đồng (khảo cổ còn di tích); Ngự Xạ Đài để hiệu chỉnh góc bắn; Đội ngũ thợ rèn, kỹ sư quân sự, cung thủ được huấn luyện bài bản; Thành Cổ Loa hùng vĩ làm bệ phóng lý tưởng và chắc chẳn phải có cả xưởng chế tạo sửa chữa nỏ thần.

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV9, 2017) từng tái tạo thử nghiệm bắn chùm tên nhưng thất bại, chùm tên rơi ngay trước nỏ. Bằng chứng ấy cho thấy bí mật công nghệ chưa từng lọt vào tay người Hán, mà đã thất truyền trên đất Việt. Nỏ thần được người phương Bắc gọi với tất cả sự kính sợ: “Kim Quang Linh Trảo Thần Nỏ”, ví vầng sáng kim loại của vạn mũi tên đồng bay ra từ thành Cổ Loa như ánh chớp thần linh.

Dòng máu Lạc Hồng, từ chiến binh Hùng Vương đến hôm nay

Tướng Hiệu và kỹ sư Thanh đánh giá, chiến thắng trước quân Tần không chỉ là một trận đánh, mà còn là cuộc đối đầu sinh tử quyết định sự tồn vong của dân tộc. Nếu thành Cổ Loa thất thủ, người Việt rất có thể đã chịu chung số phận với nhiều tộc người bị đồng hóa khác. Khi ấy, tiếng Việt, văn hóa Việt và bản sắc Việt có thể đã biến mất trong lịch sử.

Hội Di sản văn hóa Việt Nam đặt Nỏ thần theo phục dựng của kỹ sư Thanh tại đền thờ Cao Lỗ. Ảnh: NVCC.

Ngày nay, các nghiên cứu gen của tập đoàn Vingroup đã chứng minh, người Việt có cấu trúc di truyền khác biệt với người Hán.

Một số nghiên cứu của các tổ chức uy tín khác cũng đưa ra kết quả tương tự. Điều đó đặt ra câu hỏi: liệu có những khoảng trống, hay những điểm chưa được giải mã hết trong giai đoạn nghìn năm Bắc thuộc mà sử sách chữ Hán ghi lại? Phải chăng lịch sử của con cháu vua Hùng còn nhiều điều phong phú, sâu xa hơn những gì có trong sách giáo khoa hiện nay?

Nếu vậy, lý do là vì đâu? Phải chăng, một trong những lý do quan trọng, đó là quân Hán chưa bao giờ có cơ hội thâm nhập sâu và đồng hóa trên lãnh thổ Âu Lạc? “Nghìn năm Bắc thuộc” chủ yếu diễn ra ở vùng Lưỡng Quảng, vốn là đất của người Việt cổ, nhưng sau nhiều thế kỷ bị đồng hóa, còn ở Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nay có siêu vũ khí nỏ thần đã bảo toàn dòng máu Lạc Hồng.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, những nghiên cứu khoa học có thể kiểm chứng. “Hãy thử thả mũi tên đồng Cổ Loa từ độ cao 15m, hãy tìm hiểu flechette trong Thế chiến I, hãy tham dự thực nghiệm bắn nỏ thần phục dựng cùng lúc hàng trăm mũi tên đồng Cổ Loa, tìm hiểu độc quyền sáng chế loại nỏ bắn cùng lúc vạn mũi tên của kỹ sư Thanh, hãy đọc lại sử sách… Tất cả đều cho thấy nỏ thần là có thật và Triệu Đà có thể chưa bao giờ chiếm được Âu Lạc”, tướng Hiệu bày tỏ quan điểm.

Những bước chân mạnh mẽ trong lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Mai Loan.

Bởi thế, theo tướng Hiệu, những bước chân mạnh mẽ trong lễ duyệt binh 2/9 hôm nay không chỉ là sự tiếp nối trực tiếp của tinh thần bất khuất từ thời Hùng Vương mà còn là bằng chứng sinh học thực tế chứng minh dòng máu Lạc Hồng của những chiến binh trên trống đồng Ngọc Lũ, Cổ Loa bất diệt. Giữa Quảng trường Ba Đình, hàng vạn ánh mắt hướng lên lá cờ đỏ sao vàng cũng chính là sự khẳng định rằng dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy, vẫn nóng, và sẽ còn trường tồn.

“Từ ánh kim quang rực rỡ của vạn mũi tên đồng năm xưa đến tiếng nhạc quân hành rộn rã hôm nay, lịch sử dân tộc như một mạch nguồn bất tận, nối liền quá khứ và hiện tại. Nỏ thần đã giữ vẹn hồn nước, gìn giữ dòng máu Lạc Hồng trước nguy cơ diệt vong. Và chính dòng máu ấy đang tiếp sức cho con cháu của những chiến binh Hùng Vương hôm nay”, kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định.

Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho hay, trên nhiều chiếc trống đồng Ngọc Lũ, Cổ Loa được khai quật, các nhà khảo cổ nhận thấy một chi tiết đặc biệt: hình ảnh cung thủ dẫm lên dây cung để giữ lại thân tên, chỉ để phần mũi tên nhỏ bé bay đi. Cách bắn này khác biệt hoàn toàn so với kỹ thuật bắn nỏ thông thường của thế giới cổ đại, nơi người ta bắn cả thân tên lớn và nặng. Chi tiết khắc trên trống đồng không chỉ là hình ảnh minh họa sinh hoạt, mà chính là minh chứng trực tiếp cho kỹ thuật quân sự độc đáo của người Việt hơn 2.000 năm trước. Đó cũng là cơ sở cùng với các bằng chứng khảo cổ để hậu thế tin rằng nỏ thần không chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà thực sự là một “siêu vũ khí” góp phần quyết định cho chiến thắng lịch sử giữ vẹn hồn nước. Và cũng từ dấu tích trên mặt trống đồng ấy, hôm nay trong tiếng nhạc quân hành ngày 2/9, chúng ta thêm một lần cảm nhận sâu sắc mạch nguồn hào khí Hùng Vương vẫn đang chảy trong từng bước chân con cháu Lạc Hồng.