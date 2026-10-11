Nổ súng ở Mỹ, 8 người trong một gia đình thiệt mạng

Người đàn ông nổ súng tại nhà riêng ở bang Pennsylvania, Mỹ, khiến 8 người thiệt mạng, trước khi tự sát.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát trưởng Erie, Rick Lorah, cho biết vụ nổ súng xảy ra tại một ngôi nhà ở Erie, Pennsylvania, Mỹ, vào chiều ngày 9/10 (giờ địa phương).

"Vụ nổ súng khiến 8 người, trong đó có một phụ nữ mang thai, thiệt mạng. Nghi phạm 45 tuổi có quan hệ họ hàng với 7 nạn nhân. Nạn nhân thứ 8 là bạn của người phụ nữ đang mang thai", cảnh sát trưởng Lorah thông tin.

Cảnh sát có mặt bên ngoài ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng ở Erie, Pennsylvania, hôm 9/10/2026. Ảnh: Matt Barnum/WJET/AP.

Cảnh sát đến hiện trường chỉ vài phút sau khi nhận được cảnh báo từ một ứng dụng phát hiện tiếng súng, và phát hiện 2 phụ nữ tử vong bên ngoài ngôi nhà. Khi tiến vào trong, họ tìm thấy thi thể của một bé trai 5 tuổi, một bé gái 1 tuổi ở tầng 1, 2 phụ nữ khác và 2 thanh niên ở cầu thang. Kẻ nổ súng được phát hiện ở tầng 2.

Cảnh sát Lorah cho biết, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Công tố viên quận Elizabeth Hirz kêu gọi công chúng không nên suy đoán trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

“Xin đừng để những tin đồn, suy đoán hoặc thông tin chưa được kiểm chứng làm tăng thêm nỗi đau mà gia đình nạn nhân đang phải trải qua”, Công tố viên nói.

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