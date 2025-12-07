Những nguyên tắc phong thủy khi mua chung cư để tránh hao tài tán lộc

Chung cư là lựa chọn phổ biến tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, không phải căn hộ nào cũng mang đến vượng khí và may mắn cho gia chủ.

Theo phong thủy, việc chọn sai vị trí, bố cục hay hướng nhà có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài lộc, sức khỏe và sự hài hòa trong gia đình.

Dưới đây là những nguyên tắc phong thủy quan trọng cần nắm khi mua chung cư để tránh hao tài tán lộc.

Vị trí tòa chung cư

Vị trí của tòa nhà là yếu tố đầu tiên cần xem xét. Một tòa chung cư được xem là tốt khi nằm trong khu dân cư ổn định, giao thông thuận lợi nhưng không quá ồn ào.

Theo phong thủy, nơi có minh đường rộng rãi – tức khoảng không phía trước thông thoáng – sẽ giúp khí lưu thông tốt, mang lại tài lộc.

Vị trí tòa chung cư quyết định năng lượng bao trùm. Ảnh minh họa

Ngược lại, những chung cư nằm sát nghĩa trang, bệnh viện, cột điện cao thế hoặc đường giao thông quá gấp khúc thường được cho là mang nguồn năng lượng không ổn định.

Ngoài ra, những tòa nhà bị “hẻm cụt” chiếu thẳng vào cũng dễ khiến khí xấu dồn nén, gây bất an, hao tổn tài chính hoặc sức khỏe. Người mua nên ưu tiên nơi có môi trường sạch sẽ, ánh sáng tự nhiên và cây xanh hài hòa xung quanh.

Hướng cửa chính

Trong phong thủy nhà ở, cửa chính được xem là “miệng khí”, nơi tài lộc và vượng khí đi vào. Với chung cư, cửa chính của căn hộ mang vai trò tương tự. Hướng cửa hợp với tuổi mệnh của gia chủ sẽ giúp thu hút may mắn, giảm tai ương.

Khi mua chung cư, tránh chọn căn hộ có cửa chính đối diện cầu thang, thang máy hoặc hành lang dài hút thẳng vào. Những vị trí này dễ gây thất thoát năng lượng, dẫn đến tình trạng hao tài, tinh thần mệt mỏi hoặc sức khỏe giảm sút. Nếu bắt buộc ở vị trí này, gia chủ có thể hóa giải bằng cách dùng thảm phong thủy, bình phong hoặc chậu cây che chắn.

Tránh nhà vệ sinh tầng trên đè lên ban thờ nhà dưới

Trong phong thủy, việc kiểm soát không gian bên trên căn phòng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, cần chú ý cách bài trí các phòng đặc biệt phòng vệ sinh tầng trên tránh đè lên ban thờ hoặc bếp của nhà dưới.

Ảnh minh họa

Theo quan niệm phong thủy, nếu để phòng vệ sinh tầng trên với hiệu ứng xú uế đè lên khu bếp thờ ở nhà dưới sẽ khiến sức khỏe của gia chủ gặp vấn đề, tài vận không được hanh thông.

Tránh chung cư có hình dạng khiếm khuyết

Trong một số trường hợp không nên ham rẻ mà mua những căn hộ có hình dạng méo mó, khuyết góc.

Theo phong thủy, căn chung cư có dấu hiệu thiếu khuyết góc là điều không tốt, gây hao tài tốn của, khó khăn cho việc bài trí trong căn hộ.

Các chuyên gia về phong thủy khuyên gia chủ nên chọn mua những căn hộ có hình dáng vuông vức.

Ban công và tầm nhìn

Ban công là nơi nạp khí dương quan trọng của căn hộ. Ban công hướng sáng, đón gió tự nhiên sẽ mang lại sinh khí tốt.

Ngược lại, ban công nhìn vào tòa nhà bên cạnh quá gần, góc tường nhọn hoặc công trình đang xuống cấp sẽ gây cảm giác bí bách, ảnh hưởng tinh thần và tài vận.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!