[INFOGRAPHIC] 5 nhóm người được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

Theo quy định hiện nay, có 5 nhóm được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Không gian sống của Hoa hậu Giáng My rộng tới 1.000m2 mang phong cách châu Âu cổ điển, sang trọng, được ví như cung điện giữa lòng thành phố.
Biệt thự nhà chồng hotgirl Mai Tây được cho là có giá trị hàng trăm tỷ đồng, hoàn thiện bằng nội thất cao cấp và đắt đỏ.
Được cải tạo từ văn phòng cũ, ngôi nhà giữ lại khung kết cấu ba tầng nhưng thay đổi lớp vỏ, màu sắc tựa như một chiếc bút chì.
Những căn hộ siêu nhỏ này vô tình phản ánh thực trạng giá bất động sản cao, buộc nhiều người phải chấp nhận sống trong không gian hạn chế miễn sao đủ dùng.
Căn biệt thự nổi bật với cổng lớn, sân vườn trồng nhiều cây cảnh, được chăm chút từng chi tiết từ kiến trúc đến nội thất.
Không chỉ có tác dụng làm đẹp, lọc không khí, một số cây xanh còn mang ý nghĩa phong thủy, có thể đem lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.
Bất động sản rộng hơn 100m2, có đủ đồ nội thất và gia dụng rao giá gần 7 tỷ đồng nhưng vẫn 'ế chỏng chơ' vì chủ cũ chết ngay trong nhà.
Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 25 lô đất ở xã Lạc Thủy ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4 triệu đồng/m2.
Điều đặc biệt của căn nhà không phải nội thất đắt tiền mà đến từ cảm giác "có người ở", có tiếng nấu ăn, có góc đọc sách bên cửa sổ ngập nắng.
Sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng sở hữu hàng loạt biệt thự đắt cùng nhà vườn rộng 20.000m2 trồng cây, nuôi gà ở TP HCM.
Công trình kiến trúc nổi tiếng này từng bị cư dân mạng bình chọn là "tòa nhà xấu nhất".
Ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa con người và thiên nhiên, đồng thời mang đến trải nghiệm sống yên bình.
Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 11 lô đất ở Khu đất giá dịch vụ, giãn dân tại thôn Chùa (xã Hội Thịnh) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm từ 8 đồng/m2.
Nhà mới của Lê Bống được bài trí hiện đại, sử dụng nội thất đồng bộ với hệ tủ bếp màu trắng gọn gàng, tối giản nhưng vẫn đầy đủ công năng.
Gừng bonsai là một trong những loại cây cảnh phong thủy được giới yêu thích cây xanh và gia chủ quan tâm đến tài lộc đặc biệt săn đón.
Biệt thự mới của vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền mang phong cách Địa Trung Hải, từ phòng khách, bếp cho đến ban công đều toát lên sự chỉn chu, nhẹ nhàng.
Biệt thự của nữ diễn viên Hoắc Tư Yến được nhiều người ví như "sở thú mini" bởi khu vườn rộng rãi, nuôi gà, thỏ, chim công...
Sau 6 năm mở cửa, khách sạn Rosewood Hong Kong nhanh chóng trở thành một nét đặc trưng nổi bật trên đường chân trời mang tính biểu tượng của Hồng Kông.
Với việc đấu giá thành công 4 khu đất, tỉnh Đồng Nai đã thu về ngân sách Nhà nước gần 9,5 ngàn tỷ đồng.
Biệt thự của Mai Davika mang phong cách châu Âu, tựa như một khu resort thu nhỏ có bể bơi lớn, cầu thang xoắn ốc, sân cỏ, cây xanh rộng rãi.