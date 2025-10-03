Hà Nội

Những mâm cỗ Trung thu đẹp đến mức không nỡ ăn của mẹ bỉm Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Những mâm cỗ Trung thu đẹp đến mức không nỡ ăn của mẹ bỉm Hà Nội

Loạt mâm cỗ được bày biện tỉ mỉ, đẹp mắt của một mẹ bỉm ở Hà Nội được chia sẻ trên các hội nhóm thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến người nhìn phải xuýt xoa.

Trầm Phương
Cứ mỗi dịp Rằm tháng Tám, không khí Trung thu lại tràn ngập khắp các gia đình Việt. Bên cạnh những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân rực rỡ, mâm cỗ trông trăng chính là linh hồn không thể thiếu, nơi trẻ thơ được thỏa sức phá cỗ dưới ánh trăng tròn. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Trong các hội nhóm liên quan đến hội "yêu bếp", những mâm cỗ Trung Thu của chị Cao Thanh Thủy khiến nhiều người phải xuýt xoa vì đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Với sự tỉ mỉ, khéo léo và óc sáng tạo vô tận, mâm cỗ của chị Thủy không chỉ đơn thuần là bày biện hoa trái mà còn là một thế giới cổ tích thu nhỏ, sinh động đến mức ai nhìn vào cũng phải trầm trồ và... không nỡ ăn. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Điểm nhấn nổi bật nhất trong các mâm cỗ của chị Cao Thanh Thủy chính là nghệ thuật tạo hình động vật từ trái cây. Mỗi mâm cỗ là một câu chuyện với các nhân vật chính được "hóa trang" vô cùng đáng yêu. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Hình ảnh chú cún cưng bông xù được tạo hình từ ruột bưởi hoặc vỏ bưởi, tỉ mẩn đến từng sợi lông tơ, với đôi mắt đen láy và chiếc nơ xinh xắn. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Chú chó này gần như xuất hiện trong mọi mâm cỗ và được xem là biểu tượng đặc trưng cho phong cách của chị Thủy. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Những chú thỏ tai dài, thân tròn được tạo hình từ quả bưởi xanh, cam tươi hay cà chua. Đội hình thỏ con vừa truyền thống vừa hiện đại khiến người nhìn phải xuýt xoa vì quá đáng yêu. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Thể hiện sự sáng tạo vượt bậc, chị Thủy còn biến những quả dưa lưới thành chiếc thuyền buồm hoặc chiếc giỏ hoa chở đầy các viên trái cây tròn trịa, tượng trưng cho sự no đủ, thuận buồm xuôi gió. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Mặc dù được tô điểm bằng các tác phẩm tỉa gọt cầu kỳ, mâm cỗ của chị Cao Thanh Thủy vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp cổ truyền của Tết Trung thu. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Mâm cỗ của mẹ bỉm luôn ngập tràn các loại quả mùa thu quen thuộc như hồng ngâm, hồng chín đỏ, bưởi, na, mãng cầu... được sắp xếp hài hòa, rực rỡ. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Những mâm cỗ Trung thu này không chỉ là lễ vật dâng lên tổ tiên hay để phá cỗ, mà còn là cách người mẹ tạo ra những kí ức tuổi thơ tươi đẹp, giúp các con luôn nhớ về một cái Tết thiếu nhi đậm tính chất cổ truyền không thể nào quên được. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Mâm cỗ còn có sự góp mặt của đàn gà con bé bỏng được xếp gọn gàng trong vỏ dưa vàng, hay những con cua ngộ nghĩnh làm từ những lát táo... (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Trầm Phương
#mâm cỗ Trung Thu #mâm cỗ đẹp #tạo hình trái cây #trung thu Hà Nội #mẹ bỉm sáng tạo

