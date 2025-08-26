Hà Nội

Sống Khỏe

Những em bé "vượt" bão chào đời ở Nghệ An

Trong bão lớn, sự kiên cường và tình yêu thương vô bờ bến của những người làm nghề y đang ngày đêm thắp lên ngọn lửa hy vọng.

Thúy Nga

Ngày 25/8, khi bão số 5 đang hoành hành tại miền Trung, trong đó Nghệ An là địa phương nơi tâm bão đi qua, nhiều người dân lo lắng và bất an. Nhưng giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên, điều kỳ diệu về sự sống được thắp lên. Đó là câu chuyện về những em bé "vượt" bão chào đời tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

​Khi ngoài kia, mưa gió quần thảo, bên trong bệnh viện, một thế giới khác đang diễn ra. Tiếng khóc chào đời của những em bé vang lên. Đó là những em bé đã chọn một ngày đặc biệt để đến với thế giới này, một ngày mà cả đất trời đang "thử thách" sự kiên cường của con người.

​Sự bình an của những em bé và sản phụ không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của sự tận tâm, nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và hộ sinh. Họ đã trực cấp cứu 24/24, gác lại những lo lắng cho gia đình riêng đang đối diện bão dữ để đảm bảo an toàn cho các sản phụ chuyển dạ ngày giông bão và đón những sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời.

Mỗi một em bé được sinh ra an toàn trong bão lũ là một chiến thắng, một niềm vui không chỉ của riêng gia đình, của các y, bác sỹ, mà còn của cả cộng đồng.

​Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự sống vẫn luôn mạnh mẽ và đẹp đẽ. Trong bão lớn, sự kiên cường và tình yêu thương vô bờ bến của những người làm nghề y, những người đã và đang ngày đêm thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng mỗi người dân vẫn luôn tỏa sáng.

Những hình ảnh xúc động tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An:

em-be-bao.jpg
em-be-bao-1.jpg
539570582-1188426609987506-6422537620341202307-n.jpg
538438959-1188426549987512-342194110267748381-n.jpg
537898701-1188426519987515-2315625615448054845-n.jpg
537666769-1188426493320851-3367101593529178500-n.jpg
539073966-1188426439987523-1475264582132970571-n.jpg
539357730-1188426409987526-7462768954285741762-n.jpg
537247329-1188426096654224-785935580327900830-n.jpg
539115786-1188426136654220-7754882342902525903-n.jpg
em-be-bao-2.jpg
em-be-bao-3.jpg
em-be-bao-5.jpg
e-be-bao-6.jpg
Hình ảnh chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong lúc trận bão số 5 Kajiki đổ bộ vào Nghệ An - Ảnh BVCC
#sinh con trong bão #bệnh viện Sản Nhi Nghệ An #đối mặt bão dữ #sinh nở an toàn trong thiên tai #đội ngũ y bác sĩ cấp cứu 24/24 #bão số 5 Kajiki

